Почему власти США только сейчас заметили гонения на украинских евреев

Взгляд
30 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
Разделы

По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
Перейти а раздел…

Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Когда урбанизм становится опаснее фашизма

Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...

      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Завершено строительство первой нитки «Турецкого потока»
          Стало известно о ракетных ударах по арсеналам сирийских войскЕвропарламенту предложили принять «антинацистский список Магнитского»Наследный принц Саудовской Аравии предложил Палестине «заткнуться»Максакова нашла неожиданное объяснение убийству Вороненкова
          Париж оправдался за пропажу посаженного Макроном и Трампом дубаВ центре Москвы заметили лимузин из проекта «Кортеж»Общественники призвали освободить российские семьи с детьми от налога на недвижимостьРоссийского пилота «Формулы 1» обозвали глупым
          Макрон после долгого разговора с Роухани опять передумал по ИрануСтрадающий от рака мозга Маккейн попросил зятя позаботиться о дочериИнструктор спас девушку при падении с нераскрывшимся парашютом в ХМАОСтало известно, по какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

          новая интервенция


          Армия Израиля отказалась комментировать удары по Сирии

          «медленное отравление»


          Британская пресса обвинила Россию в покушении на нефтемагната

          Кесарю – кесарево


          Патриарх Кирилл заявил о праве церкви оценивать политиков

          летчик-испытатель


          Командиром экипажа севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас

          «почувствовали угрозу»


          Командовавший боем с ЧВК «Вагнера» американский генерал рассказал о сражении

          нокаут мира


          Бой Емельяненко в Чикаго не продлился и минуты (видео)

          «захвачена наемниками»


          Российский десант высадился в центре Африки

          скандальный поворот


          Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

          «как нам обустроить Россию»


          Антон Крылов: Главный вопрос: к чему урбанизм ближе – к коммунизму или фашизму?

          Перспективы легализации ЧВК


          Владимир Неелов: Простые русские воины, не имеющие официального статуса, меняют облик войны и её правила

          историческое соглашение


          Дмитрий Дробницкий: У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Почему власти США только сейчас заметили гонения на украинских евреев

          Вандалы-неонацисты на Украине оскверняют и еврейские кладбища, и мемориалы полякам – жертвам репрессий   30 апреля 2018, 11:01
          Фото: Gleb Garanich/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин,
          Алексей Нечаев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Конгрессе США вдруг увидели то, о чем не устает напоминать Москва. Что на Украине полным ходом идет героизация клиента Абвера Бандеры и эсэсовца Шухевича. Почему же конгрессмены «прозрели» лишь сейчас и потребовали от Госдепа обратить внимание на осквернение синагог и факельные шествия сотрудников МВД Украины?

          Украинские политики и блогеры бурно отреагировали на обращение более чем полусотни американских конгрессменов, которые призвали Госдеп надавить на Украину и Польшу. Две ориентирующиеся на США «державы» были обвинены в антисемитизме, «финансируемом государством». Киев возмутился шумно, но с задержкой реакции.

          Текст обращения к Госдепартаменту был размещен еще 23 апреля на сайте конгрессмена-демократа Ро Ханны. «Мы с возрастающей тревогой пишем о недавних сообщениях, касающихся имеющей место в Европе государственной поддержки отрицания Холокоста или пересмотра отношения к нему», – подчеркивают конгрессмены, обращаясь к и. о. госсекретаря Джону Салливану. Среди европейских стран американские конгрессмены выделили две – Польшу и Украину. Очевидно, что такая форма «приближения к Европе» – отнюдь не комплимент для Киева.  

          Польше досталось за принятый в январе закон, карающий тех, кто осмелится заговорить о причастности каких-либо поляков к Холокосту. Этот шаг Варшавы вызвал осуждение в Израиле и США. Но, отметим, что речь идет об отдельно взятом законе, который теоретически может быть и отменен. Претензии американских конгрессменов к Украине носят системный характер – речь фактически идет об идеологических столпах нынешнего киевского режима.

          «Среди групп и лиц, прославляемых на Украине, есть нацистские коллаборационисты:

          Степан Бандера, Роман Шухевич, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия*», – перечисляют конгрессмены.

          Впрочем, если в Киеве заметили «антиукраинское» воззвание через три дня, то американским конгрессменам на реакцию понадобилось три года. В украинских СМИ с изрядной долей обиды подчеркивают: украинское законодательство о национальной памяти в нынешнем виде существует с 2015 года. И тогда никаких нареканий со стороны Вашингтона оно не вызывало. Теперь же, за компанию с поляками, «под раздачу» попал и Киев.

          Действительно, если Москва годами обращает внимание всего мира на неприкрытую героизацию нацистских пособников на Украине (этот процесс был системно начат еще при Викторе Ющенко и возобновился после Майдана 2014 года), то в Вашингтоне лишь сейчас «с удивлением» констатировали, что Роман Шухевич был коллаборационистом.

          Запоздалое заявление конгрессменов вызвало ярость у главного идеолога киевского режима, директора Института национальной памяти Владимира Вятровича.

          «Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления... то это свидетельствует только как минимум о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись», – возмущался Вятрович в интервью «Радио Свобода». «За кадром» осталось то, что Бандера, согласно показаниям бывшего начальника Абвер-II Эрвина Штольце, сотрудничал с германской разведкой и значился в картотеке Абвера под кличкой Серый. А «глава антинацистского сопротивления» Роман Шухевич был не только главкомом УПА*, но и высоким чином в 201-м шуцманшафт-батальоне СС.

          Конгрессмены не обошли вниманием и сам украинский Институт национальной памяти, «возвеличивающий нацистов», и городские власти Киева, увековечившие имена Бандеры и Шухевича на карте города, и львовский «Шухевич-фест» (в годовщину чудовищного погрома 1941 года), который вряд ли прошел без ведома прогрессивного мэра Львова Андрея Садового.

          «Спонсируемая государством ревизия Холокоста сопровождается другими формами антисемитизма», – констатируют конгрессмены. Здесь они ссылаются на доклад министерства по делам диаспоры Израиля, в котором отмечалось – в 2016–2017 годах «обеление» нацистских преступников приводит к общему росту антисемитизма на Украине. Аналогичные тенденции фиксируют международные структуры, в частности Центр Симона Визенталя. В письме, в частности, упомянуты осквернение синагоги в Умани, известном центре хасидизма. И прошедшее в январе в Киеве многотысячное факельное шествие националистов с выкриками «Евреи – вон!». Костяк этого шествия составили бойцы «неонацистского батальона «Азов», который тесно связан с главой МВД Арсеном Аваковым.

          И здесь авторы письма наступают Киеву еще на одну больную мозоль – ведь, по версии нынешних украинских властей, в стране не только «нет фашистов», но и «нет антисемитизма». В таком духе периодически выступает главный хасидский раввин Украины Моше Реувен Асман. Тот самый, который после свержения Виктора Януковича призывал евреев бежать из Киева. Но в последнее время он словно бы не замечает ни осквернения еврейского кладбища в Львове, ни избиения и убийства израильского раввина Мендла Дайча в Житомире. Более того, Асман призывал перенести «мемориальные поездки» израильских школьников из нетерпимой Польши на толерантную Украину.

          В марте украинские СМИ с удовольствием цитировали результаты исследований американского Pew Research Center, из которого вроде бы явствовало: на Украине самое лучшее отношение к евреям среди стран Центральной и Восточной Европы, особенно в сравнении с Польшей и Литвой.

          Оптимистические заявления опровергаются данными израильских властей, не зависящих от властей Киева и не ставящих себе целью создать позитивный имидж «молодой демократии». По итогам 2017 года выявлен двукратный рост числа антисемитских инцидентов на Украине, при сохранении тенденции к его снижению в России. В недавнем докладе Центра Кантора при университете Тель-Авива указывается: число проявлений антисемитизма растет, но фактически их число может быть гораздо выше из-за нежелания местных общин заявлять об этом.

          В беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД исполнительный директор Волынской религиозной общины прогрессивного иудаизма Сергей Швардовский подтвердил, что на Украине проблема антисемитизма растет.

          «Многие считают, будто евреи заполонили средства массовой информации, Верховную раду и правительство. О чем тут еще говорить, если такое мнение бытует в миру?» – задается риторическим вопросом Швардовский. По его мнению, украинская пресса не всегда освещает юдофобские инциденты. «СМИ делают то, что им выгодно. Когда им выгодно – они говорят о проблеме антисемитизма на Украине, а когда невыгодно – замалчивают», – говорит Швардовский.

          Напомним, в понедельник жители города Горохов Волынской области обнаружили, что на одной из улиц в качестве бордюров используются еврейские надгробия, после чего представители общины вместе с волонтерами приехали в Горохов. Впрочем, как пояснил лидер местных иудеев, надругательство над могилами действительно не было случайным. Однако это дело рук не современных нацистов, а их идейных прародителей – гитлеровцев.

          «Начали уничтожать кладбище еще при немецкой оккупации в 1941-м, когда был отдан приказ использовать эти надгробия для мощения дорог, – рассказал Швардовский. – Но сейчас вопрос в Горохове решается.

          Местные жители очень требовательно относятся к тому, чтобы вытащить эти плиты и вернуть на территорию старого еврейского кладбища.

          Мэр идет навстречу, пообещал выделить технику для перевозки надгробий. А мы за свои средства построим мини-мемориал на том месте, где ранее было кладбище».

          Похоже, что с появлением обращения сенаторов украинские чиновники пытаются демонстрировать исправление. По совпадению или нет, именно в четверг винницкий облсовет решил, что не надо вывешивать флаги ОУН*-УПА на административных зданиях. Хотя горсовету Львова ничто не помешало в феврале «украсить» свое здание черно-красным полотнищем.

          Почему же это воззвание к совести Госдепа появилось лишь сейчас? Инициатор письма конгрессмен Ро Ханна – демократ. И 56 подписей, стоящих под воззванием, «автографы» известных политиков, также сплошь представителей Демпартии. В шпильке в адрес Госдепа можно увидеть партийную линию. Лишний раз уязвить республиканскую администрацию Дональда Трампа вообще и Госдеп в частности, обвинив в невнимании не к чему-нибудь, а к обелению нацизма в Европе, пусть и Восточной. Сейчас, когда Трамп и без того уязвим, любое лыко будет в строку.

          «Завершись выборы по-другому, того же самого требовали бы республиканцы от демократов, – заметил украинский журналист Юрий Ткачев. – И тем не менее. Если кто-то думает, что происходящего на Украине никто не видит и не замечает, то он таки ошибается. Все всё видят, понимают и документируют. Просто пока использовать это как дубинку ещё нет политической целесообразности. Но если она появится...».

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............