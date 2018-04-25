Еврейскими надгробиями вымостили улицу в украинском Горохове

Жители города Горохов Волынской области Украины обнаружили, что на одной из улиц в качестве бордюров использованы еврейские надгробия, сообщает община «Хесед».

«К нам обратились жители города Горохов, который находится в 50 км от Луцка. Они сообщили, что одна из улиц города вымощена еврейскими надгробиями и прислали фото», – сообщает «Хесед» в Facebook.

Представители общины вместе с волонтерами приехали в Горохов. «Действительно на одной улице бордюры – это мацевы (надгробки) с еврейского кладбища, мы обнаружили более 40 штук и думаем, что это не предел. Никто из опрошенных нами жителей не смог сказать как мацевы оказались на дороге», – недоумевают в «Хесед».

Община встретилась с мэром города, который обещал «оказать содействие» в перемещении мацев на еврейское кладбище.

Напомним, в январе израильские власти заявили, что по итогам 2017 года был выявлен двукратный рост числа антисемитских инцидентов на Украине.