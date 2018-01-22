Израиль заявил об удвоении уровня антисемитизма на Украине

Израильские власти по итогам 2017 года выявили двукратный рост числа антисемитских инцидентов на Украине и сохранение тенденции к его снижению в России.

В 72-страничном докладе, который опубликовало министерство по делам диаспоры Израиля, Украина названа лидером среди стран бывшего СССР по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов, передает РИА «Новости».

«На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев», – сообщило министерство.



Авторы доклада также обвинили украинские власти в недостаточно жесткой реакции на проявления антисемитизма, одним из результатов которой стал феномен «повторяющегося осквернения», когда нападения на один и тот же объект совершаются по несколько раз подряд без последствий для преступников.



В министерстве отметили, что среди украинских политиков поводом для нападок давно уже стало реальное или мнимое еврейское происхождение оппонента.

Кроме того, авторы доклада критикуют деятельность Института национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем, занимающегося реабилитацией украинского национализма и его деятелей, участвовавших в гонениях на евреев в годы Второй мировой войны и периода независимости после Октябрьской революции.

«Реакция националистических элементов на еврейские протесты против этого включает призывы к тому, чтобы изгнать евреев с Украины или, по крайней мере, напомнить им, кто хозяин в стране. Помимо этого, звучат утверждения, что ущерб, нанесенный евреям, был легитимным действием в свете их причастности к бедам украинского народа, особенно большому голоду, «Голодомору», 1932-33 годов без упоминания о еврейских гражданах, также ставших его жертвами», – говорится в документе.

Что касается ситуации в России, исследователи отметили продолжение тенденции к снижению числа антисемитских проявлений, большая часть из которых относится к полемике вокруг революции и распада СССР.



«Евреи представлялись как одна из негативных движущих сил этих процессов и их основные бенефициары – те, кто приобрел богатство и влияние за счет русского народа», – сказано в документе.



В качестве примеров в докладе приводятся отдельные высказывания, звучавшие в контексте споров о передаче Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге или обсуждения версии о «ритуальном характере» убийства императорской семьи.

Напомним, опубликованное недавно в Норвегии исследование об антисемитизме в Европе в 2005-2015 годах показало, что в России совершается на порядок меньше актов насилия в отношении евреев по этническому признаку, чем в Европе.