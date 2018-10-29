Чем на самом деле является заговор немецких спецназовцев-неонацистов

Сотни военных из элитных подразделений немецкой армии готовились убить ряд видных левых политиков. Но в сообщениях СМИ об этом беспрецедентном для Европы событии есть моменты, заставляющие усомниться в достоверности изложенного. Правда в том, что с продолжением реализации текущего курса правительства Германии сценарий военного мятежа и гражданской войны становится все менее фантастическим.

В Германии раскрыт заговор с участием около двухсот военнослужащих бундесвера с целью «убийства непопулярных политиков». Все заговорщики, как утверждает пресса, придерживаются неонацистских взглядов. Несмотря на то, что для современной Германии происходящее носит, по сути, беспрецедентный характер, известно об этой истории очень мало. По информации немецкого издания Focus, в объединение также входили спецназовцы и члены ассоциации элитных солдат Uniter (создана в 1996 году и объединяет ветеранов войн в Афганистане и Африке).

Сообщается, что полиция изначально была в курсе заговора, но долгое время не реагировала, считая происходящее «алкогольными фантазиями» элитных бойцов. А решение о задержании было принято в ответ на откровения бывшего майора ВВС, который рассказал о серьезности намерений заговорщиков.

Из показаний задержанных следует, что военнослужащие планировали в «день икс» собрать в одном месте группу немецких политиков и убить их, посеяв по всей стране хаос. Также планировалась серия нападений на лидеров объединений иммигрантов. Как известно, наводнившие страну беженцы подняли градус раздражения в обществе.

Полный список потенциальных жертв пока не обнародован. Но среди них, как пишет британская газета The Daily Mail, оказалась лидер партии «Зеленые» Клаудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и экс-президент страны Йоахим Гаук, ушедший в отставку весной этого года. А главной целью назван глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.

Недавно Маас заявлял, что в Германии слишком «широко распространилась инертность, которую мы должны преодолеть». «Когда на наших улицах сегодня вновь показывают нацистское приветствие, это позор для нашей страны», – говорил министр.

У заговорщиков, если верить спецслужбам, были секретные хранилища оружия и топлива, тренировочные лагеря на границах с Австрией и Швейцарией. А их осведомитель в военной контрразведке пытался помешать ходу расследования, сообщая о предстоящих обысках и развитии дела. Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кельна.

Представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн потребовала от бундестага провести собственное расследование этого дела.

Выйти на след экстремистов полиции удалось после того, как один из возможных участников группы – солдат бундесвера Франко А. – был задержан в апреле этого года. Он предоставил о себе ложную информацию в миграционную службу о том, что якобы является сирийским беженцем. Так он рассчитывал впоследствии взвалить вину за теракты на мигрантов. Прокуратура выяснила, что подозреваемый имел связи в кругах военнослужащих элитного спецподразделения KSK, которые в мессенджерах и на тайных встречах обсуждали свои возможные действия в «день икс».

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин напомнил об аресте на этой неделе во Франции четырех человек за подготовку покушения на президента страны Эммануэля Макрона, поэтому происходящее похоже на общеевропейский тренд.

«Если говорить языком тридцатых годов, то раскрыт военно-фашистский заговор генералитета... Но на самом деле, если это не фейковая новость, то это из ряда вон выходящее событие. До сих пор были, конечно, скандалы, связанные с правыми экстремистами в бундесвере, равно как и с левыми, но это все ограничивалось бытовым нацизмом: кто свастику накарябает на стене в туалете, кто-то принесет в казарму ультраправые газеты, кто-то воинское приветствие отдаст не так, как надо. Все это ограничивалось единичными выходками и не принимало масштабы организованных заговоров», – сказал Камкин газете ВЗГЛЯД.

Эксперт предполагает две версии произошедшего: либо это игры немецкой контрразведки, которая внедрила провокатора в круг лиц, склонных к правоэкстремистской идеологии, и в нужный момент группа была арестована для придания делу резонансного звучания, например, с целью выбить дополнительное финансирование в контексте растущей террористической угрозы, либо спецслужбы действительно что-то не доглядели.

«Второй вариант кажется мне менее вероятным. При допуске к службе в армии и в полиции стоят очень сильные фильтры. Если человек был замечен на каких-то демонстрациях, на концертах ультраправых групп, либо в интернете писал что-то неподобающее, то таким людям доступ к спецслужбам закрыт в принципе. Когда в Германии до недавнего времени была всеобщая воинская обязанность, то в армию не брали лиц, подозреваемых в причастности к ультраправым группировкам, даже если это были официально действующие структуры типа Национал-демократической партии», – говорит эксперт.

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В пользу того, что разоблачение стало игрой спецслужб, говорит и подбор потенциальных жертв заговорщиков. По словам Камкина, их объединяет то, что они сродни красной тряпки для экстремистов. Тот же Гаук неоднократно называл во всеуслышание национал-демократов «придурками», которые не имеют права на участие в политическом дискурсе. За это ультраправые газеты часто делают его героем карикатур.

«Левая партия, как и «Зеленые» – традиционный враг немецких правых. Странно, что канцлера Меркель нет в этом расстрельном списке...Именно шаблонный набор персонажей все-таки наводит меня на мысль, что здесь не обошлось без своего рода провокации или двойной игры немецких спецслужб. Все эти персоналии являются наиболее ненавидимыми немецкими мейнстримными политиками», – пояснил Камкин.

Впрочем, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков увидел в произошедшем «серьезный сигнал о подлинном состоянии дел в этой стране». «Внутренние трещины, пока еще неочевидные для всех, скрытые привычным образом благополучия в ЕС, разрывают социальный фундамент Европы. Таковы итоги длительного правления либеральной элиты», – пишет Пушков в Twitter.

Согласно результатам соцопросов, немцы считают, что миграционный кризис ухудшил положение в Германии, а правый радикализм особенно характерен для жителей восточной части страны. Согласно свежим данным института изучения общественного мнения Emnid, 66% респондентов заявили, что ситуация в стране ухудшилась после миграционного кризиса в 2015 году, 82% опрошенных говорят о значительном ухудшении общественного климата в стране, и только 11% придерживаются обратного мнения.

«Страна значительно изменилась. Порог толерантности снижается, дебаты становятся ожесточеннее. Миграционный вопрос приводит к росту страхов и опасений населения. Эта тема раскалывает и поляризует наше общество», – заявлял министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

По словам Камкина, в немецком обществе идет поляризация. «Общество становится более радикальным. Мы видим, какую популярность имеет партия правого толка «Альтернатива для Германии» (АдГ), одновременно происходит рост ультралевых настроений, различные экстремистские группировки, скинхеды, а с другой стороны – антифашисты – регулярно устраивают побоища на немецких улицах. Например, если ультраправые проводят демонстрацию памяти бомбежки Дрездена, то ультралевые обязательно устраивают контрдемонстрации, жгут мусорные баки, покрышки, автомобили. Тем самым на улицы немецких городов выплескивается гражданская война», – напомнил эксперт.

Ситуация усугубляется, по словам Камкина, привозным экстремизмом в виде политических мигрантов, представителей различных ультрас-группировок турок, арабов и других выходцев, которые переносят свои межэтнические и межконфессиональные конфликты на европейскую территорию.