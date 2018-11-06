Во Франции предотвращено покушение на Макрона

Во Франции за планирование нападения на президента страны Эммануэля Макрона задержали шесть человек, сообщил телеканал BFM.

Задержание осуществили сотрудники Главного управления внутренней безопасности. Задержаны сторонники радикальных взглядов, передает ТАСС.