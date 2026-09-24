Дзюдоист Ринер подвергся расистской травле во Франции после слов о крайне правых

Во Франции завели дело из-за расистской травли олимпийского чемпиона Ринера

Tекст: Мария Иванова

Ранее спортсмен в эфире телевизионной передачи выразил обеспокоенность ростом популярности крайне правых во Франции. После этого высказывания пятикратный чемпион Олимпийских игр подвергся многочисленной критике и травле в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Прокуратура по собственной инициативе открыла дело о публичных оскорблениях расистского характера. Расследование поручено профильным управлениям по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти в интернете.

Тедди Ринер является самым титулованным спортсменом в истории дзюдо, в его активе пять золотых олимпийских медалей и 12 побед на чемпионатах мира. Он планирует выступить на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе и неоднократно допускал возможность ухода в политику по завершении спортивной карьеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом футболист Килиан Мбаппе ответил на расистские оскорбления парагвайского сенатора.

В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу Минобороны Франции в расизме.