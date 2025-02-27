Захарова осудила Лекорню за утверждение о славянских и чеченских сетях

Tекст: Елизавета Шишкова

Дипломат отметила, что подобные высказывания пограничны с расизмом и вызывают отвращение.

«Все уже привыкли к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые пытаются демонизировать нашу страну», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что заявления Лекорню о якобы существующих этнических сетях для проведения террористических акций на французской территории выходят за рамки обычной антироссийской риторики.

Захарова выразила обеспокоенность стремлением возложить ответственность за несуществующие террористические преступления на этнические группы, разжигая межнациональную рознь. Она также задала вопрос Лекорню о том, что он подразумевает под «славянскими сетями» и кого конкретно имеет в виду.

По мнению Захаровой, тесное общение с режимом в Киеве могло повлиять на Лекорню, внедряя в его сознание их идеологию. Она считает, что такие высказывания неприемлемы для министра обороны.