В Германии правый радикализм сочли проблемой бывшей ГДР

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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Сможет ли ВМФ РФ противостоять американскому флоту у берегов Сирии

В состав нашей группировки у берегов Сирии вошел и фрегат «Адмирал Григорович»Фото: Murad Sezer/Reuters
План нового нападения США на Сирию уже готов и Пентагон ждет лишь отмашки. Однако российские корабли и ВКС начали масштабные маневры у сирийских берегов, как раз в той акватории, из которой американским кораблям удобнее всего было бы вести огонь. Полгода назад российские военные не смогли предотвратить удар США по Сирии. Что они смогут сделать на этот раз? Подробности...
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Нужны ли оценки успеваемости в начальной школе

Бытует мнение, что плохие оценки отбивают у первоклашек любовь к школеФото: Егор Алеев/ТАСС
У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок, заявила министр просвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании. Дискуссии о том, нужно ли ставить оценки первоклашкам, ведутся давно. В учительской среде отмечают, что низкие оценки могут отбить желание ходить в школу. Есть ли иные способы отмечать успеваемость? Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мантра об «эффективности образования»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Мы столько раз ломали кости нашей системе образования, что у нас в теле образовалась гибкость невероятная – и мы теперь, как многоликий протей, можем превратиться во что угодно – за исключением лишь одного образования. Подробности...
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Легенда о великой интервенции

Дометий Завольский, историк-архивист
Красная риторика о злодействах Антанты внятно никак не подтверждается. Белые особо ужасны тем, что якобы пригласили интервентов. Интервенты особо ужасны тем, что якобы поддерживали белых. Подробности...
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Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Погибший сегодня Захарченко – один из наших, кто решился на действия и взял на себя ответственность. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать. Подробности...
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          В Германии правый радикализм сочли проблемой бывшей ГДР

          2 сентября 2018, 10:19

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Согласно результатам социологического опроса, немцы считают, что миграционный кризис ухудшил положение в стране, однако правый радикализм называют проблемой восточной части Германии.

          Большинство жителей Германии убеждено, что на востоке страны правый радикализм является большей проблемой, чем на западе, следует из данных соцопроса института изучения общественного мнения Emnid, передает Deutsche Welle.

          66% участников опроса заявили, что правый радикализм значительнее распространен в восточных землях. 21% считают, что это проблема западной Германии. При этом среди опрошенных на востоке ФРГ 57% согласны с тем, что радикализм более распространен на востоке страны, 39% отрицают это.

          Еще 66% участников опроса заявили, что ситуация в стране ухудшилась после миграционного кризиса в 2015 году. 17% считают, что за эти годы в Германии произошли положительные изменения. 82% говорят о значительном ухудшении общественного климата в стране, и только 11% придерживаются обратного мнения.

          27% опрошенных считают, что протесты против иностранцев являются нормальным явлением, 66% выступают против. В то же время протесты против преступлений, совершенных иностранцами, одобряет 71% респондентов, только 21% считает такие акции неправильными.

          «Страна значительно изменилась. Порог толерантности снижается, дебаты становятся ожесточеннее. Миграционный вопрос приводит к росту страхов и опасений населения. Эта тема раскалывает и поляризует наше общество», – заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

          Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Германии слишком «широко распространилась инертность, которую мы должны преодолеть».

          «Когда на наших улицах сегодня вновь показывают нацистское приветствие, это позор для нашей страны», – заявил он.

          Между тем, сообщается, что в Хемнице, где был убит 35-летний мужчина, на акциях собралось более 9 тыс. человек, причем приехали как правые экстремисты, так и их противники, а также радикалы из «Черного блока».

          В субботу в общей сложности на улицы города вышли около 9,5 тыс. человек, сообщает полиция. Пострадали девять человек, зафиксированы 25 правонарушений, в том числе повреждение имущества, нанесение телесных повреждений, оказание сопротивления полицейским, использование символов антиконституционных организаций.

          В акции принимали участие сторонники партии «Альтернатива для Германии», представители ксенофобского движения Pegida и правого движения Pro Chemnitz. Они несли плакаты с предполагаемыми жертвами преступлений мигрантов. В этой акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.

          На митинг против враждебности вышли около 3,5 тыс. человек, в том числе мэр Хемница Барбара Людвиг и глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч.

          Накануне сообщалось о столкновениях демонстрантов в Хемцние с полицией. Субботним демонстрациям предшествовала акция протеста против мигрантов в четверг, которую провели активисты правого движения в Хемнице из-за того, что на прошлой неделе в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. В понедельник митинг перерос в беспорядки, которые продолжились вечером.


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