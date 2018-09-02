В Германии правый радикализм сочли проблемой бывшей ГДР

Согласно результатам социологического опроса, немцы считают, что миграционный кризис ухудшил положение в стране, однако правый радикализм называют проблемой восточной части Германии.

Большинство жителей Германии убеждено, что на востоке страны правый радикализм является большей проблемой, чем на западе, следует из данных соцопроса института изучения общественного мнения Emnid, передает Deutsche Welle.

66% участников опроса заявили, что правый радикализм значительнее распространен в восточных землях. 21% считают, что это проблема западной Германии. При этом среди опрошенных на востоке ФРГ 57% согласны с тем, что радикализм более распространен на востоке страны, 39% отрицают это.

Еще 66% участников опроса заявили, что ситуация в стране ухудшилась после миграционного кризиса в 2015 году. 17% считают, что за эти годы в Германии произошли положительные изменения. 82% говорят о значительном ухудшении общественного климата в стране, и только 11% придерживаются обратного мнения.

27% опрошенных считают, что протесты против иностранцев являются нормальным явлением, 66% выступают против. В то же время протесты против преступлений, совершенных иностранцами, одобряет 71% респондентов, только 21% считает такие акции неправильными.

«Страна значительно изменилась. Порог толерантности снижается, дебаты становятся ожесточеннее. Миграционный вопрос приводит к росту страхов и опасений населения. Эта тема раскалывает и поляризует наше общество», – заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Германии слишком «широко распространилась инертность, которую мы должны преодолеть».

«Когда на наших улицах сегодня вновь показывают нацистское приветствие, это позор для нашей страны», – заявил он.

Между тем, сообщается, что в Хемнице, где был убит 35-летний мужчина, на акциях собралось более 9 тыс. человек, причем приехали как правые экстремисты, так и их противники, а также радикалы из «Черного блока».

В субботу в общей сложности на улицы города вышли около 9,5 тыс. человек, сообщает полиция. Пострадали девять человек, зафиксированы 25 правонарушений, в том числе повреждение имущества, нанесение телесных повреждений, оказание сопротивления полицейским, использование символов антиконституционных организаций.

В акции принимали участие сторонники партии «Альтернатива для Германии», представители ксенофобского движения Pegida и правого движения Pro Chemnitz. Они несли плакаты с предполагаемыми жертвами преступлений мигрантов. В этой акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.

На митинг против враждебности вышли около 3,5 тыс. человек, в том числе мэр Хемница Барбара Людвиг и глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч.

Накануне сообщалось о столкновениях демонстрантов в Хемцние с полицией. Субботним демонстрациям предшествовала акция протеста против мигрантов в четверг, которую провели активисты правого движения в Хемнице из-за того, что на прошлой неделе в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. В понедельник митинг перерос в беспорядки, которые продолжились вечером.