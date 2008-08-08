Жители немецкого Хемница вышли на новый митинг против мигрантов

Активисты правого движения в Хемнице провели новую акцию протеста против мигрантов в связи с убийством в драке местного жителя.

В четверг на улицы вышло до тысячи человек. Митинг прошел мирно, участники говорили о преступности среди мигрантов и ругали местные власти, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В тот же день глава земельного правительства Саксонии Михаэль Кречмер провел встречу с жителями города, на которую пришли около 500 человек. Он пообещал сделать все возможное, чтобы преступление было раскрыто. При этом он призвал воздержаться от негативного отношения ко всем иностранцам и от сближения с праворадикалами.

Местные антифашисты объяснили свой отказ от организации новой акции тем, что ранее полиция не смогла гарантировать безопасность.

Напомним, 26 и 27 августа в Хемнице прошли акции протеста после того, как в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. В понедельник митинг перерос в беспорядки, которые продолжились вечером.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила произошедшее.