Меркель отреагировала на беспорядки из-за убийства немца беженцами

Беспорядки в саксонском Хемнице, начавшиеся после убийства местного жителя беженцами, не должны происходить в правовом государстве, заявила канцлер Германии Ангела Меркель

«Во-первых, в ночь на воскресенье погиб человек, подозреваемые были задержаны. Это ужасное событие, и я выражаю соболезнования родственникам жертвы», – сказала Меркель, передает ТАСС.

Во-вторых, по ее словам, событиям, начавшимся после, не должно быть места в правовом государстве. «Мы видели видеокадры, на которых запечатлены травля, ненависть на улицах. Это не имеет ничего общего с нашим правовым государством, мы можем это еще раз подчеркнуть», – отметила она.

Меркель считает, что полиция Саксонии «предприняла все для предотвращения еще большего насилия».

Ранее во вторник полиция пресекла очередные беспорядки в саксонском Хемнице, где в ночь 26 августа во время драки с участием до 10 человек различных национальностей был убит немец Даниэль Хиллиг. В понедельник в Хемнице прошла акция протеста против преступности среди мигрантов, на которую пришли около 800 человек.