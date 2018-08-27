Беспорядки с участием правых радикалов произошли на востоке Германии

Правительство Германии осуждает акты насилия, произошедшие в воскресенье во время акции протеста с участием правых радикалов в немецком городе Хемниц (федеральная земля Саксония), заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

В ночь на воскресенье на городском празднике был убит 35-летний немец. В стычке, по данным полиции, участвовали около 10 человек разных национальностей. После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов собрались около 800 человек, в том числе ультраправые.

Акция переросла в беспорядки. Видео, опубликованные в соцсетях, свидетельствуют о том, что имели место нападения на иностранцев, передает ТАСС.

«Мы не приемлем таких сборищ, травли людей другой наружности, другого происхождения или попытки вынести ненависть на улицу», – заявил Зайберт.

По его словам, «в Германии нет места для самосуда, для групп, которые хотят распространять ненависть на улицах, для нетолерантности и экстремизма», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в настоящее время про ситуацию в Хемнице известно ровно то, что «в ночь на воскресенье там был убит человек, и это ужасно». Саксонская полиция ведет расследование этого дела.