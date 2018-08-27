Беспорядки с участием правых радикалов произошли на востоке Германии

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27 августа, понедельник | Последнее обновление — 23:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Moody’s оценило влияние новых санкций США на экономику России
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Кому выгодна девальвация рубля
США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве
Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе
Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской
Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину
Каковы реальные последствия укрупнения регионов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...
Как Россия уступила Китаю и выиграла
Игорь Иваненко, политолог, историк
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...
Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
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«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Российский ОПК показал оружие будущего
Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»Подробности...
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