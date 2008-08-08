Полиция Карл-Маркс-Штадта пресекла беспорядки из-за убийства немца беженцами

Очередные беспорядки произошли в понедельник вечером в саксонском Хемнице (бывшем Карл-Маркс-Штадте) на востоке Германии, где в ночь 26 августа в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига.

Обстановка в саксонском Хемнице на востоке Германии вновь накалилась в понедельник вечером. Левый союз Chemnitz Nazifrei («Хемниц без нацистов») и другие противники насилия со стороны правых экстремистов – всего около 1 тыс. митингующих – собрались на акцию в городском парке. Оттуда они выдвинулись в сторону правопопулистов из городского движения Pro Chemnitz («За Хемниц»), собравшихся неподалеку – у памятника Карлу Марксу.

На демонстрацию правых радикалов собралось, по данным местных СМИ, порядка 2,5 тыс. человек. Многие из них приехали из других городов Саксонии, а также Саксонии-Анхальта и Бранденбурга, передает Deutsche Welle.

В ходе акции раздавались политические лозунги и отдельные выкрики, вроде «Лживая пресса!», «Мы громче – нас больше». Представители праворадикальных сил «Третий путь» развернули плакаты, в том числе с надписями: «Остановить поток соискателей убежища!». Многие принесли с собой флаги Германии. Кроме того, праворадикалы организовали шествие в центре города.

В ходе демонстраций правые и левые активисты забросали друг друга «пиротехникой и другими подручными средствами». Полиция в ответ применила водометы. Несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Через несколько часов после начала обе акции завершились. Полицейские продолжили партулирование улиц для предотвращения столкновений между отдельными демонстрантами.

Причиной беспорядков стало то, что вночь на воскресенье на городском празднике в Хемнице был убит 35-летний немец. В стычке, по данным полиции, участвовали около 10 человек разных национальностей. После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов собрались около 800 человек, в том числе ультраправые.

Отметим, что с 1953 по 1990 год Хемниц носил название Карл-Маркс-Штадт в честь Карла Маркса. 23 апреля 1990 года 76% жителей проголосовали за то, чтобы вернуть городу старое название. С 1 июня 1990 года город вновь носит название Хемниц.