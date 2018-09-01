Столкновения демонстрантов с полицией начались в немецком Хемнице

В городе Хемниц участники акций протеста, начавшихся из-за убийства немца в многонациональной драке, столкнулись с полицией.

Во время акции члены «черного блока» попытались прорваться к ультраправым, в результате полицейские были вынуждены применить дубинки, передает ТАСС.

Некоторые правые радикалы смогли присоединиться к организованному партией «Альтернатива для Германии» и антиисламским движением ПЕГИДА Маршу молчания, несмотря на попытки антифашистов им помешать.

На Марш в целом пришло около шести тыс. человек.

По данным агентства, в городе сохраняется напряженная ситуация.

В четверг активисты правого движения в Хемнице провели очередную акцию протеста против мигрантов из-за того, что в ночь на воскресение ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. В понедельник митинг перерос в беспорядки, которые продолжились вечером.