В Германии раскрыли заговор военных

Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор немецких военных, целью которого было убийство политиков, сообщает Focus Online.

По данным правоохранительных органов Германии, военнослужащие бундесвера, спецназа и ассоциации элитных солдат Uniter, которые участвовали в заговоре, собирались в так называемый «день икс» собрать и убить ряд неугодных политиков, передает RT.

Для исполнения задуманного участники сговора запасались оружием, боеприпасами и топливом.

Одним из политиков, на которого готовилось покушение, был глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч.

Расследование едва не зашло в тупик, поскольку у заговорщиков был сообщник в военной контрразведке Германии, который сообщал им заранее о предстоящих обысках и о ходе расследования в целом.