Цыганские погромы оказались поддержаны украинским бюджетом

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13 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:20  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...

Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
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В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

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      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
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          Цыганские погромы оказались поддержаны украинским бюджетом

          Украинское государство легко и незаметно стало спонсором цыганского погрома в Киеве   13 июня 2018, 19:35
          Фото: Сергій Мазур/Facebook
          Текст: Алексей Нечаев,
          Олег Москвин

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          Разные «грантоеды» в Киеве, похоже, вступили в схватку друг с другом. Близкие к Соросу интернет-ресурсы обнародовали информацию о том, что правительство Гройсмана выделило полмиллиона гривен нацистам из С-14. Это движение недавно разгромило цыганский табор в Киеве, а в выходные грозится разогнать еще и гей-парад.

          Украинское государство финансирует радикальных националистов, сообщила в среду медиакомпания «Громадське телебачення». В ее распоряжении оказались документы министерства молодежи и спорта Украины, согласно которым это ведомство в ходе раздачи грантов выделило почти 1 300 000 гривен двум крайне правым организациям – партии «Свобода» и группировке С-14.

          Первый транш в 700 тыс. гривен получает «Голосіївська криївка» («Голосеевская ячейка», по названию Голосеевского района Киева), созданная под эгидой «Свободы». Это музыкальный благотворительный фестиваль, в ходе которого организаторы собирают деньги на лечение раненых участников так называемой АТО.

          Движение С-14, тесно сотрудничающее с СБУ и другими силовыми ведомствами, славится погромами по этническому и политическому признаку. В числе его «подвигов» – недавний разгон цыганского табора в Киеве, попытка блокады Киево-Печерской лавры (она находится в ведении Московского патриархата), нападения на журналистов – например, на главного редактора издания Страна.ру Игоря Гужву.

          Организация известна и вандализмом. В частности, активисты С-14 в этом году облили красной краской памятник генералу Ватутину в Киеве. Кроме того, главарь организации Евгений Карась уже анонсировал в интернете предстоящую акцию С-14: разгонять «Марш равенства» (гей-парад), намеченный в Киеве на ближайшее воскресенье, 17 июня. Ранее Карась сам признавался, что «разгонял» еще самый первый гей-парад, при Януковиче летом 2012 года.

          Остальные 440 тыс. гривен достанутся самой С-14 – на создание детского патриотического лагеря, а также «Образовательной ассамблее», фактически дочернему подразделению С-14. «Ассамблея», в частности, собирается на эти деньги реализовывать такую серию проектов: «Национально-патриотическое воспитание – залог информационной безопасности государства», «Популяризация национального исторического наследия путем использования историко-симулятивной забавы (исторической реконструкции) «Холодный яр», «Правосознание как фундаментальная основа современного Национально-патриотического воспитания», «Всеукраинский дистанционный центр национально-патриотического воспитания».

          «Как гражданин я понимаю, что нельзя поддерживать деструктивные движения. Но для того, чтобы госслужащий мог на это влиять, должен быть заложен механизм в законодательстве», – оправдывался секретарь конкурсной комиссии Михаил Ляхович, который одновременно возглавляет отдел национально-патриотического воспитания министерства молодежи и спорта. Ляхович уточнил: конкурс проводился в соответствии с законодательством, и анализировать идеологию организации, которая подает заявки, комиссия не имела права.  

          «Возможно, в данном случае не Жданов играет главную скрипку в финансировании праворадикальных организаций»,

          – заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, имея в виду главу министерства Игоря Жданова.

          «Активность лично министра нельзя исключать. У нас вообще люди с русскими фамилиями, вроде Жданова и Климкина, которые и по-украински разговаривают очень скверно, стараются себя показать особыми ненавистниками России. Он приложил к этому руку, но, скорее всего, сработали более высокие инстанции. Думаю, что президент об этом знает, к примеру. Для него комфортно подкармливать этих людей. Надеется, что, по крайней мере, правые радикалы не будут наезжать лично на него, на его интересы, места жительства и так далее», – продолжил Погребинский.

          «Эти ребята чувствуют себя все более уверенно. Мало того, что они прикрыты со стороны официальных силовых структур, так еще и финансирование получили. Значит, государство теперь несет ответственность за разгон тех же таборов цыган», – пояснил Погребинский.

          «Праворадикалы понимают, что таким образом они могут вызвать симпатию немалой части украинского населения, которая тоже возмущена тем, что происходит в цыганских лагерях, – тем, что там распространяются наркотики и так далее. Это абсолютно сознательная попытка раскрутить собственный бренд», – уверен Погребинский.

          Любопытно, что утечка из ведомства Жданова появилась не где-нибудь, а на сайте «Громадьского телебачення» – известной «грантоедской» медиаорганизации и одного из главных рупоров Евромайдана. Эта компания создана в 2013 году на деньги посольств США, Нидерландов и фонда «Возрождение», принадлежащего известному русофобу Джорджу Соросу.

          Но недавно пул спонсоров «Громадського» несколько расширился, о чем свидетельствует ее финансовый отчет за прошлый год. И хотя посольство США больше не финансирует «Громадське» напрямую, к «донорам» добавились МИД Германии и Дании, Еврокомиссия, ряд западноевропейских и американских НКО, а также финансируемое Конгрессом США «Радио Свобода». Причем всеми этими средствами распоряжаются также воспитанники структур Сороса, а этот магнат в том числе активно покровительствует цыганским организациям на Украине.

          Поэтому данный «слив» на «Громадськом» стоит рассматривать как своего рода ответ Сороса или его окружения на цыганские погромы со стороны С-14.


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