Цыганские погромы оказались поддержаны украинским бюджетом

Разные «грантоеды» в Киеве, похоже, вступили в схватку друг с другом. Близкие к Соросу интернет-ресурсы обнародовали информацию о том, что правительство Гройсмана выделило полмиллиона гривен нацистам из С-14. Это движение недавно разгромило цыганский табор в Киеве, а в выходные грозится разогнать еще и гей-парад.

Украинское государство финансирует радикальных националистов, сообщила в среду медиакомпания «Громадське телебачення». В ее распоряжении оказались документы министерства молодежи и спорта Украины, согласно которым это ведомство в ходе раздачи грантов выделило почти 1 300 000 гривен двум крайне правым организациям – партии «Свобода» и группировке С-14.

Первый транш в 700 тыс. гривен получает «Голосіївська криївка» («Голосеевская ячейка», по названию Голосеевского района Киева), созданная под эгидой «Свободы». Это музыкальный благотворительный фестиваль, в ходе которого организаторы собирают деньги на лечение раненых участников так называемой АТО.

Движение С-14, тесно сотрудничающее с СБУ и другими силовыми ведомствами, славится погромами по этническому и политическому признаку. В числе его «подвигов» – недавний разгон цыганского табора в Киеве, попытка блокады Киево-Печерской лавры (она находится в ведении Московского патриархата), нападения на журналистов – например, на главного редактора издания Страна.ру Игоря Гужву.

Организация известна и вандализмом. В частности, активисты С-14 в этом году облили красной краской памятник генералу Ватутину в Киеве. Кроме того, главарь организации Евгений Карась уже анонсировал в интернете предстоящую акцию С-14: разгонять «Марш равенства» (гей-парад), намеченный в Киеве на ближайшее воскресенье, 17 июня. Ранее Карась сам признавался, что «разгонял» еще самый первый гей-парад, при Януковиче летом 2012 года.

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Остальные 440 тыс. гривен достанутся самой С-14 – на создание детского патриотического лагеря, а также «Образовательной ассамблее», фактически дочернему подразделению С-14. «Ассамблея», в частности, собирается на эти деньги реализовывать такую серию проектов: «Национально-патриотическое воспитание – залог информационной безопасности государства», «Популяризация национального исторического наследия путем использования историко-симулятивной забавы (исторической реконструкции) «Холодный яр», «Правосознание как фундаментальная основа современного Национально-патриотического воспитания», «Всеукраинский дистанционный центр национально-патриотического воспитания».

«Как гражданин я понимаю, что нельзя поддерживать деструктивные движения. Но для того, чтобы госслужащий мог на это влиять, должен быть заложен механизм в законодательстве», – оправдывался секретарь конкурсной комиссии Михаил Ляхович, который одновременно возглавляет отдел национально-патриотического воспитания министерства молодежи и спорта. Ляхович уточнил: конкурс проводился в соответствии с законодательством, и анализировать идеологию организации, которая подает заявки, комиссия не имела права.

«Возможно, в данном случае не Жданов играет главную скрипку в финансировании праворадикальных организаций»,

– заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, имея в виду главу министерства Игоря Жданова.

«Активность лично министра нельзя исключать. У нас вообще люди с русскими фамилиями, вроде Жданова и Климкина, которые и по-украински разговаривают очень скверно, стараются себя показать особыми ненавистниками России. Он приложил к этому руку, но, скорее всего, сработали более высокие инстанции. Думаю, что президент об этом знает, к примеру. Для него комфортно подкармливать этих людей. Надеется, что, по крайней мере, правые радикалы не будут наезжать лично на него, на его интересы, места жительства и так далее», – продолжил Погребинский.

«Эти ребята чувствуют себя все более уверенно. Мало того, что они прикрыты со стороны официальных силовых структур, так еще и финансирование получили. Значит, государство теперь несет ответственность за разгон тех же таборов цыган», – пояснил Погребинский.

«Праворадикалы понимают, что таким образом они могут вызвать симпатию немалой части украинского населения, которая тоже возмущена тем, что происходит в цыганских лагерях, – тем, что там распространяются наркотики и так далее. Это абсолютно сознательная попытка раскрутить собственный бренд», – уверен Погребинский.

Любопытно, что утечка из ведомства Жданова появилась не где-нибудь, а на сайте «Громадьского телебачення» – известной «грантоедской» медиаорганизации и одного из главных рупоров Евромайдана. Эта компания создана в 2013 году на деньги посольств США, Нидерландов и фонда «Возрождение», принадлежащего известному русофобу Джорджу Соросу.

Но недавно пул спонсоров «Громадського» несколько расширился, о чем свидетельствует ее финансовый отчет за прошлый год. И хотя посольство США больше не финансирует «Громадське» напрямую, к «донорам» добавились МИД Германии и Дании, Еврокомиссия, ряд западноевропейских и американских НКО, а также финансируемое Конгрессом США «Радио Свобода». Причем всеми этими средствами распоряжаются также воспитанники структур Сороса, а этот магнат в том числе активно покровительствует цыганским организациям на Украине.

Поэтому данный «слив» на «Громадськом» стоит рассматривать как своего рода ответ Сороса или его окружения на цыганские погромы со стороны С-14.