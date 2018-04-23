Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США.

На Украине произошло очередное нападение на цыган – на этот раз на Западе, в Тернополе. В ночь на среду группа из не менее чем 15 молодых человек, вооруженных битами и стрелковым оружием, разгромила и сожгла табор, в котором, помимо мужчин, жили женщины и дети. Отмечается, что группа цыган прибыла в Тернополь из Закарпатья и занялась сбором и сдачей металлолома. В местном отделе полиции отчитались о задержании 12 преступников, причастных к нападению.

Отметим, что нападения на цыган приобретают системный характер. Так, 9 мая группа неизвестных сожгла лагерь цыган в поселке Рудно под Львовом. После чего уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которую цитирует ТАСС, выразила обеспокоенность «тенденцией по увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям» цыганского национального меньшинства.

Самый вопиющий случай произошел в Киеве 21 апреля. Нацистствующие молодчики из группировки С14 разгромили крупнейший цыганский лагерь на Лысой горе, о чем потом радостно рапортовали в видеороликах, выложив их в социальных сетях. Погромщики хвалились тем, что «убрали весь мусор». По утверждению представителей самих цыган, нападавшие были вооружены газовыми баллончиками, ножами, битами и пистолетами, бросали камни в детей.

Резонанс делу придала первая реакция шефа киевской полиции Андрея Крищенко, который тоже назвал произошедшее субботником, уточнив, что в ходе него националисты сжигали не сам лагерь, а лишь мусор возле него. Однако в Сети появилось шокирующее видео (согласно требованиям Роскомнадзора, газета ВЗГЛЯД не может публиковать его из-за сцен насилия и ненормативной лексики), на котором запечатлено, как женщины и дети бегут от толпы парней в масках, бросающих в них камни.

В итоге МВД Украины все же возбудило пару уголовных дел. Любопытно, что сам шеф МВД Арсен Аваков отреагировал лишь спустя четыре дня. «Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним как к животным из-за этнической принадлежности – это средневековое варварство», – посетовал Аваков, потребовав покарать виновных.

Но как же Аваков это сделает, если группировка С14 в лице своего главаря Евгения Карася открыто сотрудничает с СБУ? Об этом Карась подробно рассказывал изданию «Лига». Очевидно, что МВД не станет ссориться со спецслужбами.

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Нельзя забывать о том, что у цыган на Украине есть могучий покровитель в лице Джорджа Сороса, который известен финансово-организационной поддержкой цыганской общины. Например, в отчете о деятельности соросовского фонда «Возрождение» за 2016 год говорится, что фонд опекает цыган уже почти 20 лет.

Как считается, именно структуры Сороса в 2013 году пролоббировали указ «О стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства до 2020 года». Его издал тогдашний президент Виктор Янукович. В настоящее время фонд Сороса курирует развитие цыганских общин в семи регионах Украины, включая Киев.

Кстати, влияние Запада на Украине еще до Евромайдана было настолько велико, что само слово «цыган» было по каким-то причинам объявлено неполиткорректным и даже грубо оскорбительным. После этого безграмотная русскоязычная пресса и даже политики вроде Януковича начали взамен употреблять слово «ромы». Напомним, что ни один из словарей русского языка никогда не считал термин «цыгане» оскорбительным, а такого термина, как «ромы», в словарях просто нет.

Но вернемся к хронике погромов. После апрельского нападения на Лысой горе в Киеве забеспокоилось даже посольство США. Оно призвало правоохранителей расследовать нападения. «Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми на новой Украине», – заявило посольство 12 мая.

Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин уверен, что «за нападением стоят остатки «Правого сектора*», партии «Свобода», для которых подобные погромы «становятся фишкой». Он не исключил, что сама полиция поручила радикалам подобные акции.

«Может, Аваков поручает им делать это, а может, сам Порошенко. Как известно, подобные структуры стимулируются президентской администрацией. Это не совсем толерантно с точки зрения нынешних европейских традиций, когда белая раса отдает свою территорию разным другим представителям, но если цыгане продолжат жаловаться, то их начнут депортировать. Все идет к этому», – прогнозирует Соскин.

Примечательно, что сам киевский политолог отзывается о погромщиках с явным сочувствием.

«Цыгане не являются коренным населением Украины. Они создают незаконные поселения, и таким образом социал-националисты делают работу полиции: они ликвидируют поселения фактически бродяжных колоний,

– заявил Соскин газете ВЗГЛЯД. – Им предлагают убраться, а они не хотят, поэтому и возникают такие радикальные столкновения».

В самой цыганской общине газете ВЗГЛЯД заявили, что нападения на цыган приняли системный характер.

«Это целенаправленная программа, причем не только против цыган, но и против активистов, которые выступают в защиту любых меньшинств и противостоят радикалам, – заявила газете ВЗГЛЯД вице-президент «Женского ромского фонда «Чирикли» Зола Кондур. – Например, вчера во Львове было нападение на активистов, которые продолжают борьбу с такими группами. Радикалы в качестве мишени выбрали и евреев, и представителей ЛГБТ».

«Мне кажется, все это в большей степени связано с предстоящими выборами. Таким образом данные группы пытаются проверить, какое количество людей их поддерживает. А цыган они используют как наименее защищенное меньшинство, к которому в обществе сложилось достаточно сложное отношение, и на этом можно поиграть», – добавила Кондур.

«Если бы полиция, например, делала свою работу, сразу же реагировала на преступные действия радикальных групп, то, возможно, таких вещей в отношении цыган не было, – считает Кондур. – Это не хулиганство или что-то, это именно 161 статья». Она имеет в виду статью УК Украины, карающую за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что националисты выбрали в лице цыган просто новую мишень, выступая «в роли освободителей от чужеродных элементов». «Это те же самые люди, которые нападают на российские банки. Та же самая публика», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

Он ожидает теперь протестов Запада. «Когда нападали на российские представительства, никакой реакции в Европе не было. Но тут какая-то реакция должна быть», – прогнозирует Погребинский.

Погребинский связывает последний погром с «естественным процессом утраты государством контроля над хулиганскими силовыми действиями разного рода группировок, которые периодически были нужны разным группам во власти и привыкли таким образом к безнаказанности».

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«Это общий бардак в стране. В таких случаях группы радикалов всегда чувствуют возможность проявить свои намерения. Это происходит и в направлении антисемитских действий», – напоминает эксперт.

За пару дней до погрома в Тернополе директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский призвал власти остановить распространение антисемитизма и ксенофобии, рост которого в стране вызывает у них озабоченность. «Практически все остальные еврейские организации отмечают рост антисемитизма. Это все связано с усталостью от безнадеги. Люди перестали бояться», – уверен Погребинский.

Газета ВЗГЛЯД и раньше отмечала всплеск ксенофобии на Украине, который правящие круги в Киеве упорно отрицают. Молодчики из «Правого сектора», «Азова», С14, ОУН* и аналогичных формирований всегда выполняли за них самую грязную работу. Идейные наследники Гитлера на современной Украине словно бы идут по списку фюрера – подвергают дискриминации представителей тех же самых наций, что и оккупанты в 1941 году, – русских, евреев и цыган. Давление на меньшинства, похоже, будет только нарастать, поскольку молодое государство, возникшее после 2014 года, опирается исключительно на идею превосходства «коренного народа» Украины над всеми остальными.