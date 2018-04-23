Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

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24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Появился шанс привлечь Навального за государственную измену

Блогер Алексей Навальный публично призывал к усилению санкций против России, и теоретически в будущем за подобное может грозить тюремный срокФото: Evgeny Feldman/AP/ТАСС
Бизнес-сообщество отреагировало на обсуждаемые в Госдуме идеи наказывать предпринимателей за исполнение западных санкций. С точки зрения бизнеса у законопроекта слишком много подводных камней, скорее вредящих интересам России. Однако еще одна идея – уголовное наказание за призывы к антироссийским санкциям – никаких возражений не вызвала. И некоторых публичных лиц это может прямо коснуться. Подробности...
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Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке

Впервые Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились год назад в Версале Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
Накануне визита президента Франции в Россию Марин Ле Пен, уступившая Эммануэлю Макрону в борьбе за пост главы республики, призвала его подумать о сближении с нашей страной. Причем для обоснования необходимости едва ли не союзнических отношений Ле Пен приводила не примеры из истории, а апеллировала к нежелательному для Франции будущему. Подробности...
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В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
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Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

Когда толпа фашистов гнала женщин и детей, шеф полиции Киева назвал это «уборкой мусора»Фото: кадр из видео
Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

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23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

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          Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

          Когда толпа фашистов гнала женщин и детей, шеф полиции Киева назвал это «уборкой мусора»   24 мая 2018, 11:12
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Нечаев

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          Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США.

          На Украине произошло очередное нападение на цыган – на этот раз на Западе, в Тернополе. В ночь на среду группа из не менее чем 15 молодых человек, вооруженных битами и стрелковым оружием, разгромила и сожгла табор, в котором, помимо мужчин, жили женщины и дети. Отмечается, что группа цыган прибыла в Тернополь из Закарпатья и занялась сбором и сдачей металлолома. В местном отделе полиции отчитались о задержании 12 преступников, причастных к нападению.

          Отметим, что нападения на цыган приобретают системный характер. Так, 9 мая группа неизвестных сожгла лагерь цыган в поселке Рудно под Львовом. После чего уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которую цитирует ТАСС, выразила обеспокоенность «тенденцией по увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям» цыганского национального меньшинства.

          Самый вопиющий случай произошел в Киеве 21 апреля. Нацистствующие молодчики из группировки С14 разгромили крупнейший цыганский лагерь на Лысой горе, о чем потом радостно рапортовали в видеороликах, выложив их в социальных сетях. Погромщики хвалились тем, что «убрали весь мусор». По утверждению представителей самих цыган, нападавшие были вооружены газовыми баллончиками, ножами, битами и пистолетами, бросали камни в детей.

          Резонанс делу придала первая реакция шефа киевской полиции Андрея Крищенко, который тоже назвал произошедшее субботником, уточнив, что в ходе него националисты сжигали не сам лагерь, а лишь мусор возле него. Однако в Сети появилось шокирующее видео (согласно требованиям Роскомнадзора, газета ВЗГЛЯД не может публиковать его из-за сцен насилия и ненормативной лексики), на котором запечатлено, как женщины и дети бегут от толпы парней в масках, бросающих в них камни.

          В итоге МВД Украины все же возбудило пару уголовных дел. Любопытно, что сам шеф МВД Арсен Аваков отреагировал лишь спустя четыре дня. «Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним как к животным из-за этнической принадлежности – это средневековое варварство», – посетовал Аваков, потребовав покарать виновных.

          Но как же Аваков это сделает, если группировка С14 в лице своего главаря Евгения Карася открыто сотрудничает с СБУ? Об этом Карась подробно рассказывал изданию «Лига». Очевидно, что МВД не станет ссориться со спецслужбами.

          Нельзя забывать о том, что у цыган на Украине есть могучий покровитель в лице Джорджа Сороса, который известен финансово-организационной поддержкой цыганской общины. Например, в отчете о деятельности соросовского фонда «Возрождение» за 2016 год говорится, что фонд опекает цыган уже почти 20 лет.

          Как считается, именно структуры Сороса в 2013 году пролоббировали указ «О стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства до 2020 года». Его издал тогдашний президент Виктор Янукович. В настоящее время фонд Сороса курирует развитие цыганских общин в семи регионах Украины, включая Киев.

          Кстати, влияние Запада на Украине еще до Евромайдана было настолько велико, что само слово «цыган» было по каким-то причинам объявлено неполиткорректным и даже грубо оскорбительным. После этого безграмотная русскоязычная пресса и даже политики вроде Януковича начали взамен употреблять слово «ромы». Напомним, что ни один из словарей русского языка никогда не считал термин «цыгане» оскорбительным, а такого термина, как «ромы», в словарях просто нет.  

          Но вернемся к хронике погромов. После апрельского нападения на Лысой горе в Киеве забеспокоилось даже посольство США. Оно призвало правоохранителей расследовать нападения. «Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми на новой Украине», – заявило посольство 12 мая. 

          Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин уверен, что «за нападением стоят остатки «Правого сектора*», партии «Свобода», для которых подобные погромы «становятся фишкой». Он не исключил, что сама полиция поручила радикалам подобные акции.

          «Может, Аваков поручает им делать это, а может, сам Порошенко. Как известно, подобные структуры стимулируются президентской администрацией. Это не совсем толерантно с точки зрения нынешних европейских традиций, когда белая раса отдает свою территорию разным другим представителям, но если цыгане продолжат жаловаться, то их начнут депортировать. Все идет к этому», – прогнозирует Соскин.

          Примечательно, что сам киевский политолог отзывается о погромщиках с явным сочувствием.

          «Цыгане не являются коренным населением Украины. Они создают незаконные поселения, и таким образом социал-националисты делают работу полиции: они ликвидируют поселения фактически бродяжных колоний,

          – заявил Соскин газете ВЗГЛЯД. – Им предлагают убраться, а они не хотят, поэтому и возникают такие радикальные столкновения».

          В самой цыганской общине газете ВЗГЛЯД заявили, что нападения на цыган приняли системный характер.

          «Это целенаправленная программа, причем не только против цыган, но и против активистов, которые выступают в защиту любых меньшинств и противостоят радикалам, – заявила газете ВЗГЛЯД вице-президент «Женского ромского фонда «Чирикли» Зола Кондур. – Например, вчера во Львове было нападение на активистов, которые продолжают борьбу с такими группами. Радикалы в качестве мишени выбрали и евреев, и представителей ЛГБТ».

          «Мне кажется, все это в большей степени связано с предстоящими выборами. Таким образом данные группы пытаются проверить, какое количество людей их поддерживает. А цыган они используют как наименее защищенное меньшинство, к которому в обществе сложилось достаточно сложное отношение, и на этом можно поиграть», – добавила Кондур.

          «Если бы полиция, например, делала свою работу, сразу же реагировала на преступные действия радикальных групп, то, возможно, таких вещей в отношении цыган не было, – считает Кондур. – Это не хулиганство или что-то, это именно 161 статья». Она имеет в виду статью УК Украины, карающую за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности.

          В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что националисты выбрали в лице цыган просто новую мишень, выступая «в роли освободителей от чужеродных элементов». «Это те же самые люди, которые нападают на российские банки. Та же самая публика», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

          Он ожидает теперь протестов Запада. «Когда нападали на российские представительства, никакой реакции в Европе не было. Но тут какая-то реакция должна быть», – прогнозирует Погребинский.

          Погребинский связывает последний погром с «естественным процессом утраты государством контроля над хулиганскими силовыми действиями разного рода группировок, которые периодически были нужны разным группам во власти и привыкли таким образом к безнаказанности».

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          «Это общий бардак в стране. В таких случаях группы радикалов всегда чувствуют возможность проявить свои намерения. Это происходит и в направлении антисемитских действий», – напоминает эксперт.

          За пару дней до погрома в Тернополе директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский призвал власти остановить распространение антисемитизма и ксенофобии, рост которого в стране вызывает у них озабоченность. «Практически все остальные еврейские организации отмечают рост антисемитизма. Это все связано с усталостью от безнадеги. Люди перестали бояться», – уверен Погребинский.

          Газета ВЗГЛЯД и раньше отмечала всплеск ксенофобии на Украине, который правящие круги в Киеве упорно отрицают. Молодчики из «Правого сектора», «Азова», С14, ОУН* и аналогичных формирований всегда выполняли за них самую грязную работу. Идейные наследники Гитлера на современной Украине словно бы идут по списку фюрера – подвергают дискриминации представителей тех же самых наций, что и оккупанты в 1941 году, – русских, евреев и цыган. Давление на меньшинства, похоже, будет только нарастать, поскольку молодое государство, возникшее после 2014 года, опирается исключительно на идею превосходства «коренного народа» Украины над всеми остальными.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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