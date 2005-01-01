Шотландские политики, которые в четверг аплодисментами приветствовали в здании парламента председателя Верховной рады Андрея Парубия, заявили, что не знали о националистических взглядах украинского политика.

В четверг шотландские политики приветствовали в парламенте основателя неонацистской Социал-национальной партии Украины (СНПУ), председателя Верховной рады Андрея Парубия, однако позже выяснилось, что в парламентарии не знали о прошлом украинского политика.

Как пишет британский таблоид Morning Star , основанная в 1991 году СНПУ, которая была расформирована в 2014 году и фактически стала партией «Свобода», принимала в свои ряды только этнических украинцев, а ее логотип был схож с символикой СС.

Парубий покинул партию в 2004 году, когда принимал активное участие в «оранжевой революции» на Украине. С тех пор он числился в рядах правых националистических платформ и продолжает быть связан с националистической и проевропейской партией «Народный фронт».

После того, как шотландские парламентарии аплодисментами встретили Парубия, журналисты опросили политиков, что им известно о своем украинском коллеге. Так выяснилось, что пресс-секретарь премьера Шотландии Николы Стерджен «ничего о нем не знает».

В свою очередь лейборист Нил Финдли, узнав правду о Парубие, раскритиковал организаторов встречи, которые не предупредили его об украинском политике. «Члены парламента не знают, к кому их приглашают. Я бы предпочел знать, когда в следующий раз меня попросят приветствовать в этом парламенте фашистов», – заявил он.

Представитель зеленых Росс Грир в свою очередь заявил: «Я уверен, что господин Парубий не был бы встречен такими вежливыми аплодисментами, если бы его прошлое было известно тем, кто присутствовал на встрече».

Статья о встреча Парубия с шотландскими парламентариями вышла в печатной и онлайн-версиях Morning Star под заголовками «Шотландский парламент аплодирует визиту украинского фашиста» и «Шотландский парламент приветствует основателя украинской националистической партии».

Как сообщает УНН, в четверг Парубий, находясь с официальным визитом в Великобритании, во время встречи со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем отметил результаты дебатов в шотландском парламенте по Голодомору.