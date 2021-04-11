Отступать «Русскому Донбассу» просто некуда

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НОВОСТЬ ЧАСА

На ядерном объекте в Иране произошло ЧП

11 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Коронавирус сделал автомобили дефицитом

Автопром будет испытывать нехватку электронной «начинки» по крайней мере до лета Вадим Жернов/РИА Новости
Мировую автомобильную промышленность лихорадит. Европейские и азиатские заводы останавливают производства, а проблема автогигантов США будет решаться на уровне советника президента по национальной безопасности. Причина кризиса – нехватка электронных чипов, производство которых было сильно сокращено в период пандемии. Дефицит автомобилей уже привел к росту цен на них, в том числе и в России. Подробности...
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Эрдоган унизил Евросоюз по личным причинам

В зал входят трое – сам Эрдоган, председатель Евросовета и глава Еврокомиссии, но стульев только два Mustafa Kaya/Global Look Press
Беспрецедентный дипломатический скандал между Турцией и Евросоюзом. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен унизили во время официального визита в Анкару, не предложив даже стула. «Диктатор», – кипятятся в ЕС, имея в виду президента Турции Эрдогана. Но зачем турецкому лидеру такое беспардонное хамство? Подробности...
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Как Красная армия обманывала немецкий вермахт

Советские войска овладевали военными хитростями постепенно Израиль Озерский/РИА Новости
В эти дни 1945 года Красная армия завершала взятие ключевого немецкого оборонительного рубежа в Восточной Пруссии – Кенигсберга. Операция отличалась исключительной военной хитростью и мастерством, но к подобному уровню тактики и стратегии советские войска пришли далеко не сразу. Какие главные приемы обмана противника использовала Красная армия в Великую Отечественную войну? Подробности...
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В Северной Корее начинается голод

Северная Корея свернула свой нэп и вернулась к порядкам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира REUTERS/Bobby Yip
Северокорейский вождь Ким Чен Ын признался в том, что стране предстоит пережить голодные времена. В КНДР уже свернули работу многие посольства и гуманитарные организации. Причиной тотальной нехватки продовольствия стал сверхжесткий коронавирусный карантин. Власти боятся, что враги народа и диверсанты попытаются ввезти в страну вирус COVID. А поэтому импорт продовольствия из-за рубежа перекрыт. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Отступать «Русскому Донбассу» просто некуда

Андрей Бабицкий
Андрей Бабицкий, журналист
Люди далеки от чувства отчаяния или безнадежности. Да, жизнь в ЛНР и ДНР не безоблачная, но самый главный выбор – в пользу своего языка, своей культуры, своей истории – был сделан в 2014 году. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

С Навальным носятся, как с писаной торбой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Либеральная общественность, может, конечно, на «Эхе дождя» озаряться великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола – у нас свобода. Но какой политический профит она собирается получить от такой поэмы экстаза, не вполне понятно. Подробности...
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Эрдоган показал себя настоящим султаном

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем Украине новая война

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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до -5), виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
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Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

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Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
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  • Мясо птицы

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    НОВОСТЬ ЧАСА: На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
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    Андрей Бабицкий

    Отступать «Русскому Донбассу» просто некуда

    Андрей Бабицкий
    журналист
    		11 апреля 2021, 12:06

    Обострение на линии соприкосновения не отразилось сколько-нибудь заметно на довлеющем в Донецке и в республике в целом психологическом климате. Подавляющее большинство населения никак не ощущает на себе изменения ситуации на фронте. Город не подвергается обстрелам, снаряды падают лишь там, где расположены окопы и блиндажи народной милиции. Я живу в центре города возле Крытого рынка. Боевые действия идут примерно в восьми километрах. Канонада разрывов мин и артиллерийских снарядов в моем районе не слышна, как и в большинстве районов столицы ДНР.

    Но и без обострения настроение людей сложно назвать радужным. Семь лет синусоида войны от затишья до возобновления обстрелов способна вымотать кого угодно. Наверное, и это можно было бы пережить, если бы у двух народных республик имелось в наличии ясное и понятное завтра. В конце января этого года на представительном форуме, который проходил в Донецке, была утверждена доктрина «Русский Донбасс». Если говорить коротко, то это документ о воссоединении республик с Россией, вхождении в ее состав как главной политической задачи.

    Но то, что Донецк и Луганск так представляют себе будущее, не дает никаких гарантий того, что интеграция обязательно произойдет. Москва молчит или же говорит устами пресс-секретаря президента о том, что этого вопроса нет в политической повестке. Эта неопределенность порождает чувство отверженности, несмотря на то, что республики получают из России разнообразную помощь, без которой они едва ли выжили бы.

    И все-таки Москва совершила шаг, продемонстрировавший, что ей глубоко небезразлична судьба мятежных территорий, семь лет отстаивающих свои интересы с оружием в руках. Выдача российских паспортов в республиках, начавшаяся в прошлом году, идет полным ходом. Сейчас в ДНР и ЛНР уже более 400 тысяч человек являются обладателями российского гражданства.

    При этом люди прекрасно осведомлены, что защита соотечественников, а тем более российских граждан, после внесения поправок в Конституцию РФ стала конституционной обязанностью руководства России. Это обстоятельство добавляет уверенности республикам в том, что в случае широкомасштабного наступления украинской армии Вооруженные силы России точно не останутся в стороне. Переброска войск в Ростовскую область свидетельствует именно об этом. Без помощи со стороны России ополчению ДНР и ЛНР едва ли удалось бы самостоятельно разгромить украинские группировки под Иловайском и Дебальцевом в 2014 году.

    Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

    Еще одна проблема, формирующая депрессивный элемент в психологическом состоянии населения – это повсеместная тотальная бедность. При средней заработной плате в 10-12 тыс. рублей люди едва сводят концы с концами.

    Цены на товары первой необходимости, включая продукты, вполне соотносимы с российскими. Кто-то выезжает в Россию на заработки, однако сейчас это делать не так просто из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Выживать помогает низкая, в сравнении с Россией и Украиной, стоимость ЖКХ: к примеру, я плачу в месяц около 800 рублей за двухкомнатную квартиру.

    Подводя итог, хочу сказать, что люди далеки от чувства отчаяния или безнадежности. Да, жизнь в ЛНР и ДНР далеко не безоблачная, но самый главный выбор – в пользу своего языка, своей культуры, своей истории – был сделан в 2014 году. И отступать от него «Русскому Донбассу» просто некуда.

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