Русская вакцина подействовала на западных журналистов

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19 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
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Турция пошла в Ливии по российскому пути

Турция настолько окрепла, что открывает все больше своих военных баз в арабских странах REUTERS/Umit Bektas
Ливия повторяет сирийский сценарий 2015 года – висевшее на волоске правительство спасено десантом войск иностранной державы. Если Дамаск спасла армия России, то Триполи – армия Турции. Российские военные закрепились затем на базе Хмеймим, а турки теперь подписали с ливийцами соглашение о создании военно-морской базы в Мисурате. Какую выгоду может извлечь Турция, закрепляясь в стратегической точке Средиземноморья? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...

Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
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Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Андрей Бабицкий

    Русская вакцина подействовала на западных журналистов

    Андрей Бабицкий
    журналист
    		19 августа 2020, 17:00

    После того, как в России было объявлено о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, целый ряд западных экспертов, политиков и чиновников с удивительным единодушием поставили под сомнение результаты клинических исследований. Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Энтони Фаучи совсем не уверен в безопасности и эффективности зарегистрированного российского средства. Такой же скептической оказалась реакция министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, хотя он к медицине имеет самое косвенное отношение – у Шпана диплом политолога.

    Есть и куда более хамские высказывания. «Филиппинский Дутерте согласился быть подопытной свинкой для российской вакцины от коронавируса», – под таким свинским (иначе не скажешь) заголовком «Немецкая волна» разместила новость о том, что президент Филиппин первым в своей стране заявил о готовности испытывать на себе действие российского препарата. На данный момент материал удален с сайта. А французская Liberation украсила обложку нового номера издевательской картинкой, изображающей Владимира Путина в костюме Джеймса Бонда. Только в руках у него вместо пистолета шприц. Читателю должно сразу быть ясно, что глумятся, просто ухохатываются в голос. Поэтому заголовок гласит: «Завтра не умрет никогда», это 18-й фильм Бондианы.

    Это как бы сказано от лица российского президента. «Завтра», которое символизирует российская вакцина, опередившая все другие разработки в мире, будет жить вечно, как бы заявляет российский президент. Этот тезис, который с первого же взгляда выглядит спорным из-за своей категоричности, журналисты французского издания и намерены оспорить. Вакцина, получившая название «Спутник», в честь первого искусственного спутника Земли, который запустил в 1957 году СССР, обогнав американцев, не вызывает у Liberation ни малейшего доверия.

    «Путин – спаситель мира? К настоящему времени российский президент – единственный, кто убежден в том, что его лаборатории создали чудо-вакцину против COVID. И скептицизм научного сообщества его скорее не беспокоит: зачем обременять себя мнениями экспертов, когда можно обогнать всю планету?» – говорится в редакторской колонке. То есть диагноз ставится сразу и безапелляционно, без всяких попыток применить презумпцию невиновности. Вакцина – не препарат, который способен одолеть пандемию, а результат гонки вооружений, перенесенной в область медицинских открытий. Негативных откликов из-за рубежа великое множество.

    России и ее политикам не привыкать к тому, что им выносят обвинительные приговоры на основании одних только предположений, а зачастую и вымыслов. Давая зеленый свет вакцине, Владимир Путин «хочет установить контроль» не только над собственным населением, но и еще над всем миром (вот главный лейтмотив), поскольку в Россию уже направлены запросы на один миллиард доз вакцины. Они поступили из 20 стран, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Демонизация российского лидера по этому направлению еще не велась. Тем и интересна. Я бы добавил, что западным журналистам стоило бы обратить внимание на сообщение Путина о том, что его дочь уже сделала прививку. Коллеги, что же вы стесняетесь – интерпретируйте это в том духе, что, дескать, «тирану» не жалко подвергнуть риску даже собственного ребенка, лишь бы поставить «сомнительный» рекорд.

    У всей этой свистопляски есть несколько причин. Восприятие России, как дикой варварской страны с нищим и угрюмым населением, влюбленным в тиранию, не только не изжило себя, но и продолжает оставаться едва ли не основным трендом для значительной части западной общественности и политических элит. Откуда в такой стране взяться передовой науке и новейшим технологиям, позволившим разработать раньше остальных препарат по борьбе с COVID-19? Речь, ясное дело, может идти лишь о грандиозном обмане.

    Второй момент – это рухнувшие надежды фармацевтических компаний разных стран на огромную прибыль, которую принесла бы им вакцина, если бы они успели разработать ее первыми. У них из-под носа увели огромный финансовый куш, и сделала это подсанкционная страна с «разорванной в клочья» экономикой. Кроме прочего, Россия уже договорилась с рядом стран о производстве вакцины на их территории. Это означает, что в услугах фармгигантов они нуждаться не будут.

    Россия уже ответила на различные обвинения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, что работа над платформой, на которой построена вакцина, ведется давно. Она хорошо известна, а форсированный режим исследований объясняется масштабами эпидемии и теми угрозами, которые она несет. Его вряд ли услышат западные коллеги, тем более журналисты, тем более представители фармкомпаний. Но это не очень страшно. Главное для нас – знать самим правду про себя.

    Конечно, запустить первыми средство от малопонятной и потому такой страшной болезни – почетно, коммерчески выгодно, но это не самоцель. Я лично не сомневаюсь в том, что главным мотивом для ученых-вирусологов было сбережение человека. И скорость запуска открытия бесконечно важна, поскольку каждый день уносит новые жизни. Могу предположить, что если президент доверил своего ребенка новому препарату, то у него есть стопроцентные доказательства его надежности и эффективности.

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    Что же касается обвинений в неоправданной спешке, то Западу стоит покопаться в собственной памяти. История зарубежной фармакологии знает множество случаев, когда в производство запускались лекарственные средства, наносившие непоправимый ущерб здоровью пациентов. Советская медицинская наука действовала, кстати, куда аккуратнее и ответственнее. 

    Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут.


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