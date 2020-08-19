Русская вакцина подействовала на западных журналистов

После того, как в России было объявлено о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, целый ряд западных экспертов, политиков и чиновников с удивительным единодушием поставили под сомнение результаты клинических исследований. Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Энтони Фаучи совсем не уверен в безопасности и эффективности зарегистрированного российского средства. Такой же скептической оказалась реакция министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, хотя он к медицине имеет самое косвенное отношение – у Шпана диплом политолога.

Есть и куда более хамские высказывания. «Филиппинский Дутерте согласился быть подопытной свинкой для российской вакцины от коронавируса», – под таким свинским (иначе не скажешь) заголовком «Немецкая волна» разместила новость о том, что президент Филиппин первым в своей стране заявил о готовности испытывать на себе действие российского препарата. На данный момент материал удален с сайта. А французская Liberation украсила обложку нового номера издевательской картинкой, изображающей Владимира Путина в костюме Джеймса Бонда. Только в руках у него вместо пистолета шприц. Читателю должно сразу быть ясно, что глумятся, просто ухохатываются в голос. Поэтому заголовок гласит: «Завтра не умрет никогда», это 18-й фильм Бондианы.

Это как бы сказано от лица российского президента. «Завтра», которое символизирует российская вакцина, опередившая все другие разработки в мире, будет жить вечно, как бы заявляет российский президент. Этот тезис, который с первого же взгляда выглядит спорным из-за своей категоричности, журналисты французского издания и намерены оспорить. Вакцина, получившая название «Спутник», в честь первого искусственного спутника Земли, который запустил в 1957 году СССР, обогнав американцев, не вызывает у Liberation ни малейшего доверия.

«Путин – спаситель мира? К настоящему времени российский президент – единственный, кто убежден в том, что его лаборатории создали чудо-вакцину против COVID. И скептицизм научного сообщества его скорее не беспокоит: зачем обременять себя мнениями экспертов, когда можно обогнать всю планету?» – говорится в редакторской колонке. То есть диагноз ставится сразу и безапелляционно, без всяких попыток применить презумпцию невиновности. Вакцина – не препарат, который способен одолеть пандемию, а результат гонки вооружений, перенесенной в область медицинских открытий. Негативных откликов из-за рубежа великое множество.

России и ее политикам не привыкать к тому, что им выносят обвинительные приговоры на основании одних только предположений, а зачастую и вымыслов. Давая зеленый свет вакцине, Владимир Путин «хочет установить контроль» не только над собственным населением, но и еще над всем миром (вот главный лейтмотив), поскольку в Россию уже направлены запросы на один миллиард доз вакцины. Они поступили из 20 стран, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

Демонизация российского лидера по этому направлению еще не велась. Тем и интересна. Я бы добавил, что западным журналистам стоило бы обратить внимание на сообщение Путина о том, что его дочь уже сделала прививку. Коллеги, что же вы стесняетесь – интерпретируйте это в том духе, что, дескать, «тирану» не жалко подвергнуть риску даже собственного ребенка, лишь бы поставить «сомнительный» рекорд.

У всей этой свистопляски есть несколько причин. Восприятие России, как дикой варварской страны с нищим и угрюмым населением, влюбленным в тиранию, не только не изжило себя, но и продолжает оставаться едва ли не основным трендом для значительной части западной общественности и политических элит. Откуда в такой стране взяться передовой науке и новейшим технологиям, позволившим разработать раньше остальных препарат по борьбе с COVID-19? Речь, ясное дело, может идти лишь о грандиозном обмане.

Второй момент – это рухнувшие надежды фармацевтических компаний разных стран на огромную прибыль, которую принесла бы им вакцина, если бы они успели разработать ее первыми. У них из-под носа увели огромный финансовый куш, и сделала это подсанкционная страна с «разорванной в клочья» экономикой. Кроме прочего, Россия уже договорилась с рядом стран о производстве вакцины на их территории. Это означает, что в услугах фармгигантов они нуждаться не будут.

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Россия уже ответила на различные обвинения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, что работа над платформой, на которой построена вакцина, ведется давно. Она хорошо известна, а форсированный режим исследований объясняется масштабами эпидемии и теми угрозами, которые она несет. Его вряд ли услышат западные коллеги, тем более журналисты, тем более представители фармкомпаний. Но это не очень страшно. Главное для нас – знать самим правду про себя.

Конечно, запустить первыми средство от малопонятной и потому такой страшной болезни – почетно, коммерчески выгодно, но это не самоцель. Я лично не сомневаюсь в том, что главным мотивом для ученых-вирусологов было сбережение человека. И скорость запуска открытия бесконечно важна, поскольку каждый день уносит новые жизни. Могу предположить, что если президент доверил своего ребенка новому препарату, то у него есть стопроцентные доказательства его надежности и эффективности.

Что же касается обвинений в неоправданной спешке, то Западу стоит покопаться в собственной памяти. История зарубежной фармакологии знает множество случаев, когда в производство запускались лекарственные средства, наносившие непоправимый ущерб здоровью пациентов. Советская медицинская наука действовала, кстати, куда аккуратнее и ответственнее.

Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут.