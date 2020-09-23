Уйдет ли Европа с исторической сцены

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23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые &#8722; менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Послевоенному миропорядку навязывают перестройку

ООН становится самой критикуемой международной структурой, но альтернативы ей нет REUTERS/Eduardo Munoz
Созданный с появлением ООН послевоенный мировой порядок должен сохраняться, но при этом сама организация не должна костенеть. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении на 75-й Генассамблее ООН. Президент защитил от критики и Совет Безопасности, сказав, что тот работает, «в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций». За что еще критикуют ООН и как адаптировать организацию к современным реалиям? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
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Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 23 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Андрей Бабицкий

    Уйдет ли Европа с исторической сцены

    Андрей Бабицкий
    журналист
    		23 сентября 2020, 09:16

    Происходящее сейчас в Европе есть уход с исторической сцены европейской цивилизации, ее умирание в конце тысячелетнего периода. Предсказанный Освальдом Шпенглером в одноименной книге в начале прошлого века закат Европы приходится на первые десятилетия века нынешнего. Так что если немецкий мыслитель прав, то мы присутствуем при смене того, что он называл типами культуры, которых общим числом девять. На смену европейскому приходит русско-сибирский.

    В ближайшие тысячу лет минус последние три сотни (именно таков, по Шпенглеру, исторический цикл формирования культуры, ее становления и прихода в летальную стадию цивилизации, каждый период примерно по 200 лет) России предстоит испытать высочайший творческий подъем: расцвет искусств, обостренное религиозное переживание, поиск новых форм общественного и государственного устройства, продуцирование новых смыслов о себе и собственной роли в истории, морально-нравственный ренессанс.

    Очень хочется верить, что ласкающие наш слух догадки великого мыслителя хоть как-то привязаны к реальности, тем более что свойственное русской идее представление о мессианском призвании России именно таким и видит ее будущее. Но, увы, перед глазами Шпенглера вставала Россия, пережившая две революции и пожираемая гражданской войной. Ее он считал аналогом азиатской орды, которая станет могилой для Европы.

    Само название «русско-сибирский тип» есть следствие традиционных для европейского сознания стереотипов: Сибирь – это хтоническая изнанка России, где жизнь способна существовать только в форме медведей. Так что если гениальный философ и прав в своих расчетах, то не потому, что он был хорошо знаком с предметом и его анализ был верен. Возможно, он вопреки ложным предпосылкам выступил в роли Сивиллы, угадав будущее – эту гипотезу можно сделать предметом веры, но не доказательств.

    Другое дело Европа, которую энциклопедически образованный Шпенглер знал и как место обитания, и как исторический феномен, в деталях. Поэтому его догадкам о ее судьбе мы имеем все основания доверять куда больше. Тем более что нарисованный им портрет сегодня не меняет качественно своих параметров, но их масштаб обретает устрашающий размах. То есть положение вещей легко описывать категориями «Заката Европы», хотя о том, как далеко продвинутся европейцы и американцы в вычитании себя из истории или истории из себя, философ вряд ли догадывался.

    Фото: Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Шпенглер отрицал наличие морального универсума, полагая, что каждой культуре свойственна собственная – относительная – модель морали.

    Тем не менее, признаки культурного расцвета – это вера в Бога, искусство, тогда как атеизм и материализм, безоглядная веру в науку, революционные идеи, экспансионизм как антипод органичного внутреннего развития, торжество города, где нет людей, а есть толпа, он считал свидетельством упадка. Даже те, кто раз и навсегда влюблен в «страну святых чудес», как назвал Европу Федор Достоевский, уже всматриваются в предмет своего обожания со все большим страхом, видя, как рушится их идеал.

    Агрессивные левацкие идеи мультикультурализма и победы сексуальных меньшинств над традиционными отношениями, семьей, любовью хотя бы даже в бытовом ее варианте камня на камне не оставляют от той системы ценностей, в пределах которой веками воздвигалось европейское здание. Революция, которая идет рука об руку с закатом, вершится по всему периметру западного мира, возвещая о неизбежности его падения.

    Метафизика Шпенглера противоречива и не сформулирована до конца. Собственно, к предмету нашего интереса она не имеет отношения, поэтому коснусь только одного аспекта. Рационализм и позитивизм, господствовавшие в европейской мысли начиная с Просвещения, были если не низвергнуты, то очень серьезно поколеблены в своих основах шпенглеровской философской доктриной. Ему удалось убедительно показать, что культура и человеческое общежитие в историческом процессе складываются и движутся не благодаря внешним обстоятельствам, но развиваются из себя, из собственного культурного кода. Философ верил в наличие души у культуры, будем считать это синонимом самобытности. То, что культуры так не похожи друг на друга, это яркое свидетельство их способности сопротивляться внешней обусловленности, формируя себя волевым актом и творческим порывом.

    Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Картинка в калейдоскопе меняется так быстро, что глаз не успевает фиксировать рисунок. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Однако я не буду торопиться предсказывать гибель «страны святых чудес». Левацкий нажим возрастает, но действие рождает противодействие. Задавленное «новой этикой» большинство все чаще находит в себе силы оказывать сопротивление «культурной революции». Так что мы еще посмотрим, кто кого.


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