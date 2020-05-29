Коронавирус принес на Запад тысячи «смертей от отчаяния»

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29 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...

Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Коронавирус принес на Запад тысячи «смертей от отчаяния»

              Коронавирус заставляет жителей западных стран переживать настоящую панику   29 мая 2020, 18:00
              Фото: David Cheskin/ТАСС
              Текст: Виктория Никифорова

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              Выход из карантина ознаменовался на Западе не только экономической депрессией и невиданным ростом безработицы. Пандемия коронавируса принесла гибель не только из-за болезни как таковой. Все более страшными, в том числе с точки зрения самой человеческой жизни, становятся отдаленные последствия распространения COVID-19.

              Число летальных исходов, вызванных COVID-19, в Европе идет на убыль, однако общая смертность, невзирая ни на что, растет пугающими темпами. Испанские ученые исследовали статистику по стране за полтора месяца – с середины марта до начала мая. К ожидаемому числу смертей – около 52 тысяч – прибавилось больше 25 тыс. летальных исходов коронавируса. Одновременно статистику пополнили еще почти шесть тысяч смертей, вообще с коронавирусом не связанных.

              Сходная статистика опубликована по Англии и Уэльсу. Там средний показатель смертности за март-апрель превышен на 38 тыс. Из них 11 тыс. летальных исходов не были напрямую вызваны коронавирусом. «Этот сопутствующий ущерб от коронавируса вызван развалом системы здравоохранения и общества в целом», – так характеризует эти трагедии профессор кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер в интервь Deutsche Welle.

              Тем временем, в России за первые три месяца 2020 года смертность заметно упала – на 12 866 человек или на на 2,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Практически не оказала влияния на общую смертность пандемия во Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее. Однако многие европейские страны – прежде всего, Испания, Италия, Великобритания – демонстрируют совсем иную динамику.

              Причины избыточной смертности, по мнению европейских медиков, отчасти связаны с хаосом в больницах. Многие из людей, безвременно погибших во время пандемии, боялись обращаться за медпомощью. Одни опасались заболеть коронавирусом в клинике, другие не хотели тревожить медиков, и так перегруженных из-за пандемии.

              Удивительно, что даже режим самоизоляции, по всему миру показывающий снижение насильственных преступлений и ДТП со смертельным исходом, не помог снизить смертность от иных причин. Медики полагают, что здесь свою роль сыграла алкоголизация и наркоманизация населения во время карантина. Но не менее важно и то, что параллельно смертям от передоза стало увеличиваться и число самоубийств.

              «Парадокс в том, что самоизоляция спасает нас от коронавируса, но бросает на растерзание трем главным убийцам Америки – самоубийствам, алкоголизму и передозу», – описывает ситуацию Джеффри Рейнольдс, председатель американского НКО, специализирующегося на помощи семьям с детьми.

              Всеобъемлющей статистики по самоубийствам 2020 года пока нет. Однако уже сейчас от местных властей поступают характерные «звоночки». Некоммерческая британская организация «Альянс «Ноль самоубийств» отметила, что только за три недели в апреле на их сайт обратилось за помощью в предотвращении суицида более полумиллиона человек. В британском Корнуолле в марте этого года число самоубийств выросло в два раза.

              Горячая телефонная линия по предотвращению самоубийств в американском Сан-Франциско заявила о шквале звонков в апреле-мае. Коронер округа Бентон штата Вашингтон рассказал журналистам, что зафиксировал четырнадцать суицидов с января по апрель – при том, что за весь прошлый год в округе покончило с собой 32 человека.

              Тревожная атмосфера из-за медийной шумихи вокруг коронавируса накладывается на специфическую атмосферу карантина. Одновременно происходит потеря работы, источников дохода, привычного круга общения. Все это становится потенциально смертельным коктейлем. И особую опасность локдаун представляет для психически нестабильных людей и тех, кто уже пытался по тем или иным причинам уйти из жизни. Психологи считают, в сегодняшних условиях крайне высоки шансы того, что они повторят свою попытку.

              «Я всю свою жизнь ходил к психотерапевтам, – рассказывает преподаватель колледжа автору New York Times. – Всю жизнь говорил им – «мир в огне», ребята, разве имеет смысл делать хоть что-нибудь? А сегодня и впрямь весь мир в огне...»

              Первой жертвой самоубийства, спровоцированного коронакризисом в Британии, стал 34-хлетний Дэвид Фернисс. Он страдал биполярным расстройством. Его заболевание обострилось из-за того, что он был вынужден в одиночестве сидеть дома и не мог пообщаться с родными и близкими.

              Однако панические атаки, спровоцированные пандемией, накрывают и психически здоровых людей. В особой зоне риска находятся медики. В порыве отчаяния покончила с собой итальянская медсестра Даниела Трецци, узнавшая, что заразилась коронавирусом. Спустя неделю ее печальному примеру последовал врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес. Глубокая депрессия заставила уйти из жизни его американскую коллегу доктора Лорну Брин, на пределе сил работавшую в одном из переполненных госпиталей Нью-Йорка.

              Впрочем, специалисты считают, что по окончании карантинных мер страны может накрыть новая волна суицидов.

              Именно тогда, когда страх заболеть отступит на второй план, проявятся контуры новой реальности – то есть экономического кризиса, равного которому западный мир пока еще не переживал. Потеря работы и других источников дохода, истощение накоплений, осознание бесперспективности жизни, – все это грозит девятым валом психических расстройств и ростом числа самоубийств.

              Ведущий медицинский журнал «Lancet» уже призывает правительства принять меры профилактики суицидов. СМИ предлагается контролировать содержание статей, избегая темы самоубийств. А ретейлерам – убрать с продаж или, по крайней мере, ограничить все, что может стать средством покончить с собой, включая огнестрельное оружие.

              Особенно трагично выглядит эта перспектива в США. На протяжении последних двадцати лет страна и так демонстрировала устойчивый рост суицидов – и это в то время, когда этот показатель уверенно снижался даже в самых неблагополучных странах. За два десятилетия число самоубийств в возрастной страте от 16 до 60 лет увеличилось на 40%. Сегодня врачи предупреждают, что многомиллионная безработица и кризис, невиданный со времен Великой депрессии, могут привести как минимум к 75 тыс. «смертей от отчаяния». Так – вполне официально – называют в США гибель людей от самоубийств, отравлений алкоголем и передозировки наркотиков.

              О масштабах экономического шторма, с которым рискуют столкнуться жители «золотого миллиарда», косвенным образом свидетельствует печальная судьба видного немецкого политика Томаса Шефера. Член партии Ангелы Меркель ХДС, бюрократ с безупречной карьерой, примерный семьянин, министр финансов земли Гессен и первый кандидат на должность премьер-министра этой земли ушел из жизни 28 марта. В своей предсмертной записке Шефер написал, что считает социально-экономическое будущее «безнадежным».


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