Коронавирус принес на Запад тысячи «смертей от отчаяния»

Выход из карантина ознаменовался на Западе не только экономической депрессией и невиданным ростом безработицы. Пандемия коронавируса принесла гибель не только из-за болезни как таковой. Все более страшными, в том числе с точки зрения самой человеческой жизни, становятся отдаленные последствия распространения COVID-19.

Число летальных исходов, вызванных COVID-19, в Европе идет на убыль, однако общая смертность, невзирая ни на что, растет пугающими темпами. Испанские ученые исследовали статистику по стране за полтора месяца – с середины марта до начала мая. К ожидаемому числу смертей – около 52 тысяч – прибавилось больше 25 тыс. летальных исходов коронавируса. Одновременно статистику пополнили еще почти шесть тысяч смертей, вообще с коронавирусом не связанных.

Сходная статистика опубликована по Англии и Уэльсу. Там средний показатель смертности за март-апрель превышен на 38 тыс. Из них 11 тыс. летальных исходов не были напрямую вызваны коронавирусом. «Этот сопутствующий ущерб от коронавируса вызван развалом системы здравоохранения и общества в целом», – так характеризует эти трагедии профессор кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер в интервь Deutsche Welle.

Тем временем, в России за первые три месяца 2020 года смертность заметно упала – на 12 866 человек или на на 2,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Практически не оказала влияния на общую смертность пандемия во Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее. Однако многие европейские страны – прежде всего, Испания, Италия, Великобритания – демонстрируют совсем иную динамику.

Причины избыточной смертности, по мнению европейских медиков, отчасти связаны с хаосом в больницах. Многие из людей, безвременно погибших во время пандемии, боялись обращаться за медпомощью. Одни опасались заболеть коронавирусом в клинике, другие не хотели тревожить медиков, и так перегруженных из-за пандемии.

Удивительно, что даже режим самоизоляции, по всему миру показывающий снижение насильственных преступлений и ДТП со смертельным исходом, не помог снизить смертность от иных причин. Медики полагают, что здесь свою роль сыграла алкоголизация и наркоманизация населения во время карантина. Но не менее важно и то, что параллельно смертям от передоза стало увеличиваться и число самоубийств.

«Парадокс в том, что самоизоляция спасает нас от коронавируса, но бросает на растерзание трем главным убийцам Америки – самоубийствам, алкоголизму и передозу», – описывает ситуацию Джеффри Рейнольдс, председатель американского НКО, специализирующегося на помощи семьям с детьми.

На эту тему

Всеобъемлющей статистики по самоубийствам 2020 года пока нет. Однако уже сейчас от местных властей поступают характерные «звоночки». Некоммерческая британская организация «Альянс «Ноль самоубийств» отметила, что только за три недели в апреле на их сайт обратилось за помощью в предотвращении суицида более полумиллиона человек. В британском Корнуолле в марте этого года число самоубийств выросло в два раза.

Горячая телефонная линия по предотвращению самоубийств в американском Сан-Франциско заявила о шквале звонков в апреле-мае. Коронер округа Бентон штата Вашингтон рассказал журналистам, что зафиксировал четырнадцать суицидов с января по апрель – при том, что за весь прошлый год в округе покончило с собой 32 человека.

Тревожная атмосфера из-за медийной шумихи вокруг коронавируса накладывается на специфическую атмосферу карантина. Одновременно происходит потеря работы, источников дохода, привычного круга общения. Все это становится потенциально смертельным коктейлем. И особую опасность локдаун представляет для психически нестабильных людей и тех, кто уже пытался по тем или иным причинам уйти из жизни. Психологи считают, в сегодняшних условиях крайне высоки шансы того, что они повторят свою попытку.

«Я всю свою жизнь ходил к психотерапевтам, – рассказывает преподаватель колледжа автору New York Times. – Всю жизнь говорил им – «мир в огне», ребята, разве имеет смысл делать хоть что-нибудь? А сегодня и впрямь весь мир в огне...»

Первой жертвой самоубийства, спровоцированного коронакризисом в Британии, стал 34-хлетний Дэвид Фернисс. Он страдал биполярным расстройством. Его заболевание обострилось из-за того, что он был вынужден в одиночестве сидеть дома и не мог пообщаться с родными и близкими.

Однако панические атаки, спровоцированные пандемией, накрывают и психически здоровых людей. В особой зоне риска находятся медики. В порыве отчаяния покончила с собой итальянская медсестра Даниела Трецци, узнавшая, что заразилась коронавирусом. Спустя неделю ее печальному примеру последовал врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес. Глубокая депрессия заставила уйти из жизни его американскую коллегу доктора Лорну Брин, на пределе сил работавшую в одном из переполненных госпиталей Нью-Йорка.

Впрочем, специалисты считают, что по окончании карантинных мер страны может накрыть новая волна суицидов.

Именно тогда, когда страх заболеть отступит на второй план, проявятся контуры новой реальности – то есть экономического кризиса, равного которому западный мир пока еще не переживал. Потеря работы и других источников дохода, истощение накоплений, осознание бесперспективности жизни, – все это грозит девятым валом психических расстройств и ростом числа самоубийств.

Ведущий медицинский журнал «Lancet» уже призывает правительства принять меры профилактики суицидов. СМИ предлагается контролировать содержание статей, избегая темы самоубийств. А ретейлерам – убрать с продаж или, по крайней мере, ограничить все, что может стать средством покончить с собой, включая огнестрельное оружие.

Особенно трагично выглядит эта перспектива в США. На протяжении последних двадцати лет страна и так демонстрировала устойчивый рост суицидов – и это в то время, когда этот показатель уверенно снижался даже в самых неблагополучных странах. За два десятилетия число самоубийств в возрастной страте от 16 до 60 лет увеличилось на 40%. Сегодня врачи предупреждают, что многомиллионная безработица и кризис, невиданный со времен Великой депрессии, могут привести как минимум к 75 тыс. «смертей от отчаяния». Так – вполне официально – называют в США гибель людей от самоубийств, отравлений алкоголем и передозировки наркотиков.

О масштабах экономического шторма, с которым рискуют столкнуться жители «золотого миллиарда», косвенным образом свидетельствует печальная судьба видного немецкого политика Томаса Шефера. Член партии Ангелы Меркель ХДС, бюрократ с безупречной карьерой, примерный семьянин, министр финансов земли Гессен и первый кандидат на должность премьер-министра этой земли ушел из жизни 28 марта. В своей предсмертной записке Шефер написал, что считает социально-экономическое будущее «безнадежным».