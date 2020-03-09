Коронавирус обнажил хрупкость американского процветания

Глобальная эпидемия на глазах опровергает один из главных мифов Запада – об устойчивости процветания американского общества. Даже незначительное число жертв новой болезни уже обнажило фундаментальные проблемы государственного и общественного устройства Соединенных Штатов. Америка начинает узнавать, что такое дефицит товаров, массовая паника и насилие.

Коронавирусная инфекция COVID-19 грозит разрушить столь привычный большинству американцев уютный мир комфорта и стабильности. Россияне, пережившие все «прелести» 90-х годов, с интересом внимают новостям из Соединенных Штатов, центральными сюжетами которых становятся истерические заголовки в СМИ и пустые прилавки магазинов, с которых паникующими покупателями сметаются продукты длительного хранения, антисептики и гигантские запасы туалетной бумаги.

На данный момент COVID-19 действительно начинает угрожать внутренней обстановке в США: на момент написания данного текста его жертвами официально стали 22 американца, 554 человек заболели. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о выделении на борьбу с коронавирусной инфекцией 8,3 млрд долларов, которые должны пойти на анализы, вакцины и лечение заболевших. Государственные структуры принимают меры по предотвращению заражения населения, например, расставив в аэропортах тепловизоры. Все выходные американцев предупреждают через СМИ о нежелательности появляться в местах массового скопления людей и советуют чаще мыть руки. Казалось бы, паниковать особо не из-за чего.

Между тем быстрое распространение вируса всколыхнуло финансовые рынки, нанесло ущерб туристической отрасли и угрожает в целом повлиять на повседневную жизнь в Соединенных Штатах. Демократы в Конгрессе уже заявили, что если вспышка COVID-19 продолжит распространяться, потребуются совсем другие меры для борьбы с ней, вплоть до принудительного отправления на больничный при малейшем подозрении на заражение. Правда, и здесь не все может быть так просто. «У нас в стране только 27% людей, которым оплачивают больничные. Что будет с остальными и их семьями, если им придется сидеть дома?» – заявила член палаты представителей демократ Роза ДеЛауро.

Паническая информация о коронавирусе со скоростью лесного пожара распространяется в американских соцсетях. Об этом свидетельствуют выкладки компании NewsWhip, специализирующейся на анализе социальных медиа. Специалисты компании утверждают, что большинство статей о коронавирусе направлены на то, чтобы вызвать у читателей страх, а не предоставить правдивую информацию. Дезинформации способствуют и подчеркнуто драматические заголовки. Подобного рода новости уже привели к тому, что Google зафиксировал рост числа запросов, посвященных фейковой информации о том, что вирус якобы связан с известным производителем пива Corona.

Буквально в среду ведущая Fox Business Мария Бартиромо сообщила телезрителям, что она не пытается сеять панику, но, согласно ее источникам, «Соединенные Штаты окажутся заражены сотнями тысяч новых случаев коронавируса». Многое из того, что происходит на так называемых новостных шоу, не является новостями, их ведущие почти ничего не знают о темах, которые они обсуждают, но поскольку их показывают по телевизору, американские зрители полагают, что они знают, о чем говорят, в том числе и о коронавирусе.

На эту тему

Пока вменяемая часть американского общества призывает собственные СМИ не сеять панику, официальные лица уже нашли виновного в распространении дезинформации о масштабах эпидемии коронавируса в США. Естественно, на роль злодея снова была назначена Россия. В частности, Москву обвиняют в том, что она уже на протяжении нескольких недель продвигает «фальшивые новости» о COVID-19 среди американцев, преувеличивая масштабы эпидемии и обвиняя ЦРУ в том, что именно это ведомство ответственно за биологический характер угрозы. Об этом в четверг поведала в Конгрессе Лиа Габриель, координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента. Однако ведущие социальные платформы Twitter и Facebook не спешат подтверждать подобные утверждения.

Тем временем в американских супермаркетах все труднее найти дезинфицирующее средство для рук, продажи которого выросли в США на 73%. Аналогичным образом взлетели продажи медицинских масок – на 319%, аэрозольных дезинфицирующих средств – на 47%, термометров – на 32%. Продажи крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco в феврале подскочили на 12% из-за паники вокруг COVID-19, и в первую очередь это коснулось туалетной бумаги и бутилированной воды.

Компании по доставке продуктов питания и электронной коммерции также наблюдают взрывной рост онлайн-продаж, поскольку американцы стараются избегать переполненных общественных мест, таких как рестораны и супермаркеты. Amazon уже предупреждает своих клиентов о возможных перебоях в поставках. Продажи свежего лосося и трески выросли в США более чем на половину, наряду со значительным увеличением потребления лука, чеснока и картофеля, что, по словам экспертов, является признаком того, что люди теперь готовят больше еды дома.

Центры по контролю и профилактике заболеваний, структурное подразделение минздрава США, всячески поощряют «социальное дистанцирование» – эвфемизм, обозначающий совет всячески избегать массовых скоплений людей. Вслед за Европой в США начинают отменять популярные спортивные соревнования, например матчи баскетбольных команд колледжей.

Уровень стресса в США по поводу COVID-19 уже начинает вызывать тревогу у специалистов.

«В настоящее время мы испытываем общенациональное чувство беспокойства, своего рода общий стресс, и мы все находимся в состоянии крайней неопределенности», – утверждает Кэтрин Беллинг, доцент Северо-Западного Университета (Чикаго).

Миллионы американцев радикальным образом меняют свое повседневное поведение. Washington Post пишет об «ужасе дверной ручки», «страхе сенсорной панели на кассе самообслуживания», чувстве «неизбежной гибели, сопровождающего любую поездку на общественном транспорте». Именно это заставляет американцев скупать, словно умалишенные, запасы консервов и арахисового масла. Симптом коронавируса: кашель. Симптом коронавирусной тревоги: панический продуктовый шопинг.

Социологи уже не раз отмечали эту поразительную хрупкость американского общества, в любой момент готового сорваться в соответствии с худшим сценарием внутреннего коллапса. Даже в последние годы примеров такого поведения представителей «исключительной нации» более чем достаточно. Август 2005 года, ураган «Катрина» и разрушенный Новый Орлеан, «Беззаботный город» и колыбель джаза, оказавшийся во власти мародеров и просто обезумевших людей, заставили многих задуматься о том, что американское общество сидит на пороховой бочке.

В 2013 году перебои в электронной системе выплаты пособий в 16 штатах, функционирующей с перебоями в течение 12 часов, привели к массовым случаям паники у людей, не получивших свои деньги сразу и в полном размере. На различных сайтах в Глобальной сети до сих пор можно увидеть видео с кричащими в камеру и заламывающими руки негритянскими мамашами, обнимающими плачущих детей на фоне неработающих банкоматов. Зимой 2014 года снежный буран в не привыкшей к такому жаркой Атланте привел к тому, что местные жители начали вести себя на улицах, по выражению одного из журналистов, как настоящие лунатики.

Масштабные беспорядки тем же летом, имевшие место в маленьком 20-тысячном Фергюсоне после гибели подростка от рук полицейского и показавшие, насколько тонка оболочка цивилизации у многих американцев, разошлись по всему миру кадрами беспорядков, грабежей, сожженных магазинов и АЗС. Через год ночь насилия вспыхнула в Шарлоттсвилле, где полицейским пришлось слезоточивым газом подавлять уличные беспорядки.

Многие специалисты винят в неустойчивости американского социума склонность населения США к насилию, в том числе вооруженному. Как себя должен чувствовать рядовой американец, когда как минимум 14,5 млн человек в стране имеют право на скрытое ношение огнестрельного оружия (при этом по 11 штатам даже нет такой статистики)? На «длинные выходные» в честь Дня независимости в Чикаго во время перестрелок гибнет дюжина человек и еще шесть десятков получают ранения, а в Балтиморе за пару выходных фиксируется 27 перестрелок и восемь погибших.

Кто-то видит причину в наркотической игле рецептурных болеутоляющих и антидепрессантов, на которой сидит вся Америка.

Два года назад Национальный совет по технике безопасности США опубликовал исследование, согласно которому более 70% работников на американских предприятиях ощущают на себе негативные последствия злоупотребления выписываемыми по рецепту опиоидами. Исследователи медицинских научных организаций Mayo Clinic и Olmsted Medical Center констатируют повальное увлечение жителями США отпускаемыми по рецепту наркотическими препаратами. Почти 70% американцев получают по одному рецептурному наркотику, более 50% – по два, 20% – пять и более. Процент женщин, принимающих в Америке антидепрессанты, выше, чем в любой другой стране мира. Американским детям, вероятно, пропишут антидепрессанты в три раза чаще, чем детям в Европе.

Важно отметить, что в последние годы почти каждый массовый убийца в США употреблял антидепрессанты, которые являются причиной крайней иррационального поведения. СМИ не упоминают о связи этих фактов, так как фармацевтические компании приобретают у них уйму рекламных мест. Стоит ли упоминать, что многие из антидепрессантов содержат предупреждение о том, что «мысли о самоубийстве» являются одним из побочных эффектов, которые следует ожидать.

Процветающие государства Запада – и особенно Соединенные Штаты – знамениты своими изобретениями, устойчивыми политическими институтами и уважением к верховенству закона. Неудивительно, что граждане успешных государств живут дольше, состоятельнее и более образованы, чем граждане несостоявшихся стран. Тем не менее, по мнению Дэвида Хардена, управляющего директора Georgetown Strategy Group, сегодня Америка сталкивается с социальными, экономическими и политическими явлениями, которые указывают на слабость ее социума. Происходящее угрожает серьезными последствиями, которые самым негативным образом могут сказаться на погрязшем в противоречиях американском обществе.

Коронавирусная инфекция COVID-19 как нельзя лучше подходит на роль теста на стрессоустойчивость американцев. И пока не слишком много признаков того, что американцы сдают этот экзамен успешно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД