Трамп опроверг проблемы властей США в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию ряда американских СМИ о том, что его администрация столкнулась с серьезными трудностями при борьбе с распространением нового коронавируса.

«У нас в Белом доме есть отлично подготовленный и прекрасно проработанный план для нашей борьбы с коронавирусом. Мы очень рано приняли меры по закрытию границ для определенных областей, что стало настоящим спасением. <...> Лживые СМИ делают все возможное, чтобы выставить нас в дурном свете. Печально!» – передает ТАСС сообщение Трампа в Twitter.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщила, что власти совершили ряд ошибок в рамках борьбы с распространением заболевания. По данным издания, правительство с большим опозданием начало принимать необходимые меры. Кроме того, считают источники газеты, первоначально разработанные в стране тест-системы для выявления заболевания не работали исправно.

Трамп в пятницу подписал законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса.

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