Взгляд
20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
Разделы

Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
Перейти а раздел…

Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему вымирает Прибалтика

Литва и Латвия входят в число мировых лидеров по темпам старения и сокращения населенияФото: Ints Kalnins/Reuters
Латвия и Литва продолжали пустеть, ставя мировые рекорды. Специалисты предрекают им демографическую катастрофу из-за нехватки жизненно важных специалистов, увеличения количества пенсионеров и эмиграции молодежи − со времен распада СССР эти республики потеряли до трети населения. Удастся ли спасти Прибалтику? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
    Перейти а раздел…

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

    Самые большие ледоколы в истории

    Михаил Мишустин и его большие надежды

      Перейти а раздел…

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:При прорыве трубы с горячей водой в пермском отеле погибли пять человек
              Меркель назвала итоги берлинской конференции по ЛивииОпубликованы доходы Мишустина за пять летПремьер Украины Гончарук пожаловался на «подонков» во властиНАСА передумало отказываться от «Союзов»
              Лавров оценил итоги берлинской конференции по ЛивииПВО российской базы Хмеймим в Сирии отразила атаку беспилотниковУкраинский эксперт объяснил рост благосостояния россиянВ Китае появились первые погибшие от неизвестного вируса
              Пушков разъяснил затею Меркель с берлинской конференцией по ЛивииПри прорыве трубы с горячей водой в пермском отеле погибли пять человекРоссия решила проблему валютных расчетов по экспортным оружейным контрактамЗеленскому не позволили выступить на форуме памяти Холокоста в Израиле

              переговоры по Ливии


              Макрон и Меркель потеряли Путина на саммите в Берлине

              «угроза безопасности»


              Джонсон на встрече с Путиным отказался от нормализации отношений России и Британии

              взятие Москвы


              Сатановский предостерег «злобноватых псиц» от попыток лаять на Россию

              Видео

              поставки газа


              Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

              «демографический пакет»


              Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

              300-летняя уния


              Запущен процесс развала Британии

              «принципы децентрализации»


              Меркель перевела Украину на ручное управление

              Признаки перемен


              Василий Федорцев: Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

              Новая эра


              Владимир Можегов: Русская мечта как мировоззрение

              Колоссальные средства


              Ирина Алкснис: России осталось решить одну большую проблему

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?

              Почему вымирает Прибалтика

              Литва и Латвия входят в число мировых лидеров по темпам старения и сокращения населения   20 января 2020, 08:26
              Фото: Ints Kalnins/Reuters
              Текст: Андрей Винников

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Латвия и Литва продолжали пустеть, ставя мировые рекорды. Специалисты предрекают им демографическую катастрофу из-за нехватки жизненно важных специалистов, увеличения количества пенсионеров и эмиграции молодежи − со времен распада СССР эти республики потеряли до трети населения. Удастся ли спасти Прибалтику?

              Резким диссонансом к рождественским праздникам в Латвии прозвучало заявление демографа и экономиста Яниса Херманиса. Он предупредил, что республика скатывается в демографический коллапс и ставит новые антирекорды: за одиннадцать месяцев прошлого года в стране родилось 17126 человек, за тот же период позапрошлого - почти 18000. Таким образом был достигнут самый низкий показатель рождаемости в этом столетии.

              Аналогичные показатели были в 1998 году, когда в стране бушевал экономический кризис, но сейчас официально считается, что с экономикой в Латвии все в порядке – только вот людей в стране становится все меньше.

              «Мы не можем сотворить чудо»

              Демограф Илмарс Межс объясняет: «Проблема в том, что нам не хватает новых потенциальных родителей. Они не появились на свет в значительном количестве в 1990-е, и в последующие годы особенно радоваться государственной политике, благ от которой у нас нет, нечему. А если бы они и были, мы не можем сотворить чудо. Потому что люди в Латвии не готовы достичь среднего уровня рождаемости Африки, составляющего 4-5 детей».

              Но беда не только в том, что в стране падает рождаемость: ее продолжают покидать трудоспособные граждане, мигрируя в поисках лучшей доли.

              Как следствие, Латвия входит в десятку стран мира с наиболее стремительным сокращением населения.

              Сейчас, согласно официальным данным, там проживают около 1,9 млн человек. Прогнозы гласят, что к 2030 году останется всего 1,7 млн, а к 2050 году – 1,52 млн.

              Меж тем, в 1991 году в республике проживало около 2,7 млн человек. Стабильный прирост населения наблюдался даже в первые годы после войны, несмотря на разруху и всевозможные тяготы. Лучший для Латвии год в плане демографического прироста - 1961-й, худший - 1994-й. И за двадцать пять прошедших лет сильно лучше не стало.

              Особенно плохо в республике с молодежью. Данных на начало этого года пока еще нет, но в январе 2019-го в стране проживало всего 122 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это почти в два раза меньше, чем в 2009 году.

              «Численность молодежи в Латвии сокращается быстрее, чем численность населения в целом. Если в 2009 году доля молодежи составляла 11%, то сейчас – всего 6,4% населения Латвии, и это второй самый низкий показатель в ЕС», – сокрушается заместитель директора департамента социальной статистики ЦСУ Байба Зукула.

              Но хуже всего то, что уезжает не просто абстрактная «молодежь» – Латвию покидают жизненно необходимые ей специалисты, в первую очередь медики. В прошлом году местный Госконтроль выяснил, что только 13% выпускников медицинских вузов выходят на работу. Еще 40% продолжают учебу в резидентуре, а о 47% молодых специалистов, как деликатно пояснили в Госконтроле, «информация отсутствует».

              Эксперты поясняют: пропавшие выпускники попросту уехали работать за рубеж – в других странах ЕС врачам платят значительно больше, чем в Латвии.

              Закономерным последствием депопуляции стала деурбанизация. В сентябре 2019-го были опубликованы данные о том, что в трети латвийских населенных пунктов количество жителей не превышает пятидесяти человек. Стабилен только уровень населения в Риге и ее окрестностях, в остальных городах и регионах Латвии число жителей продолжает уменьшаться катастрофическими темпами.

              На смену придут украинцы

              В Литве дела обстоят не лучше. По официальным данным, в начале декабря 2019-го в этой прибалтийской республике проживало 2793292 человек (на 174 меньше, чем в ноябре), тогда как на излете советских времен, в 1991 году, порядка 3,7 млн. человек, то есть почти на миллион больше.

              Республика входит в число мировых лидеров по оттоку населения, по самоубийствам и по алкоголизму – что явно взаимосвязано. В 2015 году Литву покинули около 30 тысяч человек, в 2017-м - 50 тысяч, в 2018-м - 32,2 тысяч. Большинство (пока еще можно), отправлялись в Великобританию, а также в Германию, Норвегию и Ирландию.

              Некоторые эксперты считают, что после распада СССР и присоединения к ЕС Литва стала периферией, обреченной на прозябание. В частности, политолог Александр Носович уверен, что

              «Евросоюз искусственно сохраняет низкий уровень жизни в Литве, чтобы использовать ресурсы республики для развития других зон Европы». 

              Общую картину погоста несколько скрашивают нахлынувшие украинские «заробитчане», пользующиеся тем, что из всех стран Балтии у Литвы наиболее либеральное миграционное законодательство. «Понаехавшие» готовы довольствоваться грошами, на которые не согласны сами литовцы, поэтому находятся в приоритете по найму.

              Как следствие, количество украинцев, которые обосновались в республике, увеличилось за последнее время почти на 42%. Теперь они - самая большая община иностранцев в республике.

              В отличие от латышей и эстонцев, относящихся к приезжим украинцам с большой настороженностью, власти Литвы проблемы в них не видят. Например, министр экономики Виргиниюс Синкявичюс заявил следующее:

              «Мы говорим о двадцати тысячах людей, прибывших в Литву. Восемьдесят процентов из них – украинцы, то есть шестнадцать тысяч. Пугающие ли это тенденции? Я так не считаю. Трудовые мигранты важны, поскольку это прекрасный признак того, что ты можешь расширяться в стране не только для литовского предпринимателя, но и для иностранных инвесторов. Признак того, что это безопасная страна».

              Тем не менее руководитель Института изучения рынка труда Литовского центра социальных исследований Богуславас Гружевскис предупреждает: уже совсем скоро страну ждет серьезный кризис в сфере труда и социальной защиты. По подсчетам исследователей, в 2022-2026 годах пенсионного возраста достигнут 210 тысяч литовцев, а на рынок труда выйдут лишь 100 тысяч новых работников. Чтобы хоть как-то купировать неприятные последствия, социолог рекомендовал властям попытаться остановить отъезд литовцев – посредством повышения зарплат, поддержки молодых семей, улучшения условий труда и так далее.

              На сегодняшний день примерно 390 тысяч граждан Литвы живут в нищете, в месяц имея доходы менее 240 евро на человека и менее 500 евро – на семью.

              Земля несчастных людей

              Но почему жители Литвы и Латвии уезжают и отказываются размножаться? Ответ прост - они чувствуют себя слишком несчастными, причем, в прямом смысле слова. К такому выводу пришли сотрудники европейского статистического агентства Eurostat, поставившие в ноябре 2019-го латвийцев и литовцев (наряду с болгарами и хорватами) в самый низ рейтинга стран ЕС по степени удовлетворенностью своей жизнью. К довольным можно причислить только треть населения обеих республик.

              Вполне закономерно, что, как свидетельствует вся та же всезнающая статистика, страны Балтии меньше всех в ЕС тратят на социальную защиту населения. В Латвии эта статья расходов составляет 14,5 процента ВВП, в Литве - 14,7, в Эстонии - 15,1. Для сравнения: во Франции – это более трети от ВВП.

              И Латвию, и Литву в последние годы регулярно сотрясают акции протеста врачей и педагогов. Представители этих жизненно важных профессий обвиняют власти в том, что те не держат своих обещаний и не выделяют бюджетных средств в достаточном количестве, чтобы сделать зарплаты медиков и учителей конкурентоспособными.

              Поскольку чиновники на митинги особого внимания не обращают, приходится прибегать к средствам более радикальным. Так, в Латвии под занавес прошлого года медики инициировали сбор подписей за проведение референдума по досрочному отзыву нынешнего созыва парламента – как нарушившего свое слово по части своевременного увеличения медицинских зарплат. В некоторых регионах положение сложилось по настоящему отчаянное – из-за недостатка врачей и медсестер больницы вынуждены отменять запланированные операции, бригады «скорой» переходят на численность в два человека, а очереди на прием к специалистам растягиваются на несколько месяцев.

              В то же время страны Балтии ухитряются наращивать свои оборонные бюджеты и регулярно закупать у партнеров по НАТО (главным образом, у США) оружие и военную технику – как правило старую и лежалую, которую потом приходиться отправлять на ремонт в те же самые страны, где она приобреталась.

              А иначе - никак, ведь «под боком агрессивная Россия». Официальная пропаганда в Литве, Латвии и Эстонии внушает населению, что коварный восточный сосед спит и видит, как вернуть себе Прибалтику, поэтому нужно ежедневно, ежечасно, ежеминутно крепить обороноспособность. Со своей стороны аналитики НАТО регулярно публикуют «прогнозы», в которых детально расписывают, как армии РФ вторгнуться в Балтию, по каким направлениям они будут наступать, с каким сопротивлением могут столкнуться.  

              Прогнозируют даже ядерную войну на территории региона. Местная печать подхватывает и широко тиражирует эти страшилки.

              Заодно людей пугают «внутренним врагом», дескать, в Прибалтике много русских жителей, которые тоже лелеют коварные планы и регулярно соотносят их с планами Кремля. Поэтому президент Литвы Гитанас Науседа внес в Сейм законопроект, радикально расширяющий права спецслужб – их хотят наделить правом изучать личные данные граждан без решения суда, производить аресты и вести профилактические беседы с «политическими неблагонадежными» жителями. 

              В свою очередь Служба государственной безопасности Латвии публикует призывы доносить на лиц, проявляющих признаки «радикализации». В шпиономанию пытаются вовлечь самые широкие слои населения, причем с раннего возраста, так что в латвийских школах скоро появится обязательный курс «Государственной обороны», в рамках которой подростков научат «патриотизму», а также ориентированию на местности, боевым навыкам и владению огнестрельным оружием. Многие считают, что это сейчас совершенно необходимо. Но вменяемые люди в ужасе:

              «После таких уроков станут ли подростки патриотами Латвии? Это вопрос. А вот то, что с юности стрелять все будут уметь, этого "режим" не боится? Или после нас хоть потоп?» – вопрошает депутат Рижской думы Игорь Кузьмук. 

              Можно предположить, что спекуляции на подобных настроениях счастья жителям стран Балтии не прибавляют и служат дополнительным доводом в пользу эмиграции – мало удовольствия жить в «небезопасном» регионе, который того и гляди станет полем боя.

              То, что прибалты активно мигрируют за границу, оставаясь там насовсем или посещая родину лишь наездами, привело к перекосам в структуре населения. Типичная ситуация: родители вкалывают где-нибудь в Ирландии, а отпрыски остаются дома под присмотром бабушек и дедушек.

              Психологи бьют тревогу: дети без родителей становятся агрессивными и раздражительными, не желают учиться, втягиваются в криминал. Впрочем, обустроившись на родине, эмигранты потом забирают в новый дом и свои семьи. Уезжают все – не только простые люди, но и политики. Каждый желает обеспечить себе путь к отступлению.

              Даже у президента Латвии Эгила Левитса дети живут в Германии и Великобритании.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............