Литва спивается и вымирает, но с превосходством смотрит на Россию

Литва обескуражена - эта небольшая страна стала лидером в двух самых страшных международных рейтингах, уровня алкоголизма и уровня самоубийств. И это при том, что местная пресса вовсю расписывает ужасы жизни в России, утверждая, что в их стране жизнь гораздо счастливей. Что же заставляет литовцев спиваться и сводить счеты с жизнью - и как на этом фоне выглядит наша страна?

Если верить свежим данным Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), жители Литвы в среднем употребляют 12,3 литра алкоголя в год. В топ-5 самых пьющих стран также вошли Австрия (11,8 литра), Франция (11,7 литра), Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра). Кстати, ОЭСР, возможно, ещё смягчает ситуацию. В сентябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что на одного жителя маленького прибалтийского государства в год приходится 15 литров алкоголя.

В Литовской Республике такие данные вызвали обескураженность, ведь около двух лет назад власти этой страны с пафосом провозгласили антиалкогольную компанию. Толчком для нее стало сделанное в 2017 году аналогичное заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что Литва – самая пьющая страна в мире. После этого власти государства зашевелились и объявили, что начнут борьбу с зеленым змием.

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Административный Кодекс, которые значительно повысили штрафы за потребление алкогольных напитков в общественных местах – от 20 до 100 евро. За повторное нарушение такого рода придется заплатить уже до 200 евро. Также были ужесточены правила продажи спиртного и введен запрет на рекламу алкоголя в СМИ, на телевидении и на радио. Выросли и акцизы на спиртное – на пиво и вино до 112 процентов, а на этиловый алкоголь – почти на 23 процента.

С помощью таких методов до 2021 года ежегодно планировалось снижать употребления алкоголя на 1 литр среди жителей старше пятнадцати лет. Минздрав страны объявил войну алкогольным «точкам». Было провозглашено, что число магазинов, торгующих выпивкой, должно сократиться с 800 до 400, а продавать спиртное в них можно только из помещения с отдельным входом-выходом. Оно должно быть расположено не ближе 200 метров от культурных центров, дошкольных и учебных учреждений.

Еще в прошлом году советник министра здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте-Шрюбене радостно рапортовала, что принятые меры уже начали оказывать свое положительное воздействие. «Снижение доступа к алкоголю, повышение цен, запрет рекламы крепких напитков – вот основные факторы, снижающие потребление спиртного. Мы сегодня уже видим, что они действуют. К примеру, новшество, связанное с акцизами, показывает, что продажи многих видов алкоголя снижаются», – заявляла чиновница, призывая немного подождать, чтобы увидеть еще более благотворные результаты. Вот и дождались… И теперь литовским чиновникам, видя провал своей программы, только и остается в свое оправдание обвинять ОЭСР – дескать, там оперируют «устаревшими» данными.

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Надо отметить, что с самого начала литовская антиалкогольная программа столкнулась с сопротивлением людей, которым она нанесла прямой финансовый убыток. Еще в мае 2017 года у стен литовского парламента состоялся крупный протестный митинг . Его организаторы заявили: «Мы умеем культурно отдыхать, а властям стоило бы заняться проблемами настоящих алкоголиков – вместо запретов, направленных на рядового потребителя».

В свою очередь, глава правящего в Литве Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис прямо заявил, что страсти раздувают представители алкогольного бизнеса. И действительно, в числе инициаторов данного протестного мероприятия выступили представители оппозиционной партии «Движение либералов». В прошедшие годы эта партия оказалась в центре антикоррупционного расследования – ее обвинили в обслуживании интересов крупного концерна MG Baltic, занимавшегося, в числе прочих видов деятельности, и торговлей алкоголем.

По словам экспертов, антиалкогольная компания лишь привела к разрастанию теневого рынка. Многие литовцы устремились за выпивкой в соседние страны, особенно в Польшу и Латвию. Причем, пьют в стране отнюдь не только представители социальных низов. Так, был нашумевший случай, когда сотрудники полиции задержали за рулем в нетрезвом виде пресс-секретаря министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса Расу Якилайтене – причем, она сначала отказалась повиноваться стражам законности. В свое время пьяным в руки полиции попадал политический обозреватель Витаутас Бруверис. А весной прошлого года сотрудники российской полиции объявили о задержании в нетрезвом виде за рулем консула Литвы в Советске Бронюса Макаускаса. Сам он, впрочем, отрицал свою вину и назвал этот инцидент результатом провокации российских спецслужб.

Страна суицидов

Высокий уровень употребления алкоголя породил и другую беду: Литва уже многие годы является одним из мировых лидеров по самоубийствам.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 года в этой стране совершалось 32,7 самоубийства на 100 тысяч населения (для сравнения, в соседней Латвии – 21,7, а в Эстонии - 18,9, в России – 20,1). Литовцы уходят из жизни самыми разнообразными способами: и старики, и молодежь, и простые люди, и высокопоставленные чиновники, и гражданские и военные. Некоторые из подобных случаев получают большую известность. Так, в декабре 2017 года в лесу нашли тело покончившего с собой 27-летнего фельдшера Витаутаса Агапаса, служившего в гусарском батальоне имени князя Миндовга. В феврале того же года стало известно, что в Вильнюсе застрелился 35-летний офицер литовской военной разведки Р. Р. – прямо на рабочем месте.

В ноябре 2015 года вице-мэр города Шальчининкай Анджеюс Андрюшкявичюс у себя дома прикончил 37-летнего мужчину (как сообщили в полиции – любовника жены), а затем убил себя. В сентябре 2014 года в предместье Риги застрелился литовский баскетболист Мартинас Андрюкайтис – предварительно из ревности убив свою 42-летнюю супругу. Трагический инцидент произошел прямо на глазах у их 14-летнего сына… В апреле 2013-го повесился в ванной комнате телеведущий, один из самых талантливых актеров Литвы Витаутас Шапранаускас – буквально накануне своего пятидесятипятилетнего юбилея. В октябре 2003 года застрелился на собственной квартире известный в Литве композитор Антанас Рекашюс. По словам знавших его, 75-летний композитор в последние годы жизни находился в состоянии тяжкой депрессии. Он сильно переживал то, что на старости лет оказался в нищете, и ему не на что было даже содержать трехкомнатную квартиру.

В декабре 2016-го житель Зарасая с криком «За свободную Литву!» совершил акт самосожжения перед стенами городского муниципалитета. Самоубийца по имени Рамунас сидел без работы, ранее его «кинул» вильнюсский работодатель. Буквально через месяц похожий случай произошел в Таураге: мужчина пытался себя поджечь. К счастью, прибывшие на место самосожжения спасатели успели прибить огонь – и 40-летний литовец был доставлен в местную больницу.

О неблагополучии социальной обстановки Литва свидетельствует и тот факт, что население покидает страну в больших количествах. Старший научный сотрудник Литовского центра социальных исследований Видмантас Даугирдас подчёркивает, что малонаселённые территории (менее 12,5 жителя на квадратный километр) очень скоро станут вызовом государству. От тех же тенденций страдают и развитые страны Европы, однако, по словам учёного, по темпам депопуляции Литва занимает первое место в ЕС и одно из лидирующих в мире. В настоящее время средняя плотность населения в Литве составляет 43,6 человека на квадратный километр – но часто бывает куда хуже. Например, Швенчёнский район приближается к показателю 5 человек на квадратный километр.

Что там у соседей?

А как дела у ближайших соседей литовцев – латышей? Прямо скажем, неважнецкие. Недавно был обнародован отчёт Eurostat за 2018 год: если верить этому документу, основанному на результатах опросов, лишь 31% латвийцев ощущают полную удовлетворенность условиями своей жизни. Это самый плохой результат в ЕС. Следом за Латвией в этом незавидном рейтинге идут Болгария (35%), Хорватия (42%), Литва (45%), Греция и Румыния (по 46%).

Кроме того, государства Прибалтики находятся на последних местах в Евросоюзе по расходам на социальную защиту населения. В Латвии соответствующая статья расходов составляет лишь 14,5% ВВП, в Литве – 14,7%, в Эстонии – 15,1%. Для сравнения, во Франции на эти цели тратят 34% ВВП. Закономерно, что в последнее время и Литву и Латвию потрясают акции протеста. Наиболее активно за свои права бьются врачи и педагоги. Представители этих профессий жалуются на маленькие доходы и уличают власти в нарушении обещаний о достойных зарплатах.

Среди населения крайне распространены депрессии и неврозы, а это зачастую оборачивается насилием. Плохое душевное здоровье оборачивается черствостью и жестокостью. Латвия, так же как и Литва, страдает от оттока населения. Если к началу 90-х в Латвии проживало около 2,7 млн человек, то сейчас, если верить официальной статистике – примерно 1,9 млн. Впрочем, многие утверждают, что и эта цифра чересчур завышена и от нее нужно отнять 200-300 тысяч. Особенно катастрофический характер обезлюживание начало принимать с 2004-го – года, когда и Литва и Латвия вступили в Евросоюз - и границы, отделяющие их от Западной Европы, пали.

Что касается пьянства, то Латвия расположилась в рейтинге лишь на седьмом месте (11,2 литра алкоголя в год на жителя),

но ситуация там все же далека от оптимизма. Один из многих примеров: в прошлом году издание Latvijas avize («Латвийская газета») извещало, что в одном только маленьком городке Балви (чуть более 7 тысяч жителей) за месяц было скуплено 2500 бутылочек косметического спирта BF Green польского производства. Цена 250-миллилитровой бутылочки с жидкостью, в которой содержится 60% чистого алкоголя, составляла меньше одного евро. Опрошенные газетой местные жители подтвердили, что они приобретают косметический спирт не для ухода за собой, а для распития.

На этом фоне Россия выглядит вполне достойно – в рейтинге ОЭСР по пьянству она расположилась на девятом (11,1 литра на человека в год) месте. Отмечается, что в России уровень употребления алкоголя с 2007 года существенно снизился. Что не мешает литовцам изображать Россию страной восторжествовавшего ада, где население живет в кошмарных условиях. Большой резонанс получила опубликованная крупнейшим литовским новостным порталом Delfi.lt в конце августа статью «Гражданин Литвы после посещения Калининграда: больше никогда туда не поеду». В материале рассказывается, как в Калининградскую область ездил житель Вильнюса по имени Хубертас – и насколько ему в российском регионе не понравилось. По словам Хубертаса, одним из негативных впечатлений стало то, что во время прогулок по Калининграду Хубертас увидел, что «людей с алкогольными напитками там можно встретить прямо на улице».

Через некоторое время литовская пресса переключилась на Санкт-Петербург, который изобразила в еще более мрачных тонах. Журналист Ориюс Гасановас (возможно, брат-близнец Хубертаса) пишет, что жителям Литвы, приезжающим в Питер, нужно морально подготовиться к грубым замашкам его жителей, к отсутствию улыбок и возможным оскорблениям в свой адрес. Буквально всех встреченных ему людей Гасановас характеризует крайне негативно, жалуясь на уличных бомжей, грубых полицейских, жадных и невежливых таксистов, на некультурных работников гостиниц и точек общепита.

На днях Гасановас написал новую статью, в которой утверждает, что петербургские студентки за 21 евро в барах отдаются литовцам, потому что они люди вежливые и щедрые, еще и паспорт ЕС могут обеспечить. Заезжий щелкопер делает все возможное, чтобы жители вымирающей и спивающейся Литвы почувствовали свое превосходство над россиянами!