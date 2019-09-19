Российское новшество вызвало у Прибалтики приступ ревности

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19 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 16:47  |  vz.ru
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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
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Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...

Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Российское новшество вызвало у Прибалтики приступ ревности

              Страны Прибалтики все больше ревнуют к возможностям отдыха в Калининградской области   19 сентября 2019, 16:30
              Фото: Зарембо Игорь/ТАСС
              Текст: Андрей Винников

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              Серия антироссийских публикаций и русофобских заявлений появилась в СМИ Прибалтики. «Все обшарпанное», «нет европейской свободы», «бедная туристическая инфраструктура». Все это – о соседней с этими странами Калининградской области. А причиной происходящего стало нововведение для облегчения жизни иностранцев, желающих попасть в Россию. Как же и почему такое произошло?

              C июля Россия начала эксперимент по привлечению иностранных туристов – гражданам 53 государств теперь можно посетить Калинградскую область по бесплатной электронной визе. Первые результаты эксперимента оказались обнадеживающими и с октября «электронный» режим распространится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Это вызвало большое недовольство стран прибалтийских стран.

              Заляпть грязью

              Например, в эстонском Фонде содействия развития предпринимательству (EAS) на днях заявили, что запланированное Россией введение бесплатных электронных виз в Петербург может негативно сказаться на туристическом потоке из Финляндии в Эстонию. «В настоящее время Россия активно поощряет свой туристический сектор – как въездной, так и внутренний. Для того, чтобы повысить интерес к поездкам в Россию, в начале лета было упрощено оформление виз для поездок в Калининград и на Дальний Восток. Это быстро показало хорошие результаты, число туристов стремительно выросло. Теперь же появятся и новые места, попасть в которые можно по электронной визе – это Санкт-Петербург и Ленинградская область», – отмечает атташе посольства Эстонии в России по вопросам туризма Илона Кбеян.

              По ее словам, после введения Россией упрощенной системы посещения Петербурга и Ленобласти может увеличиться число финских туристов, которые в качестве цели своих путешествий выберут не Таллин, а город на Неве. «Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию», – тревожится Кбеян. Она добавляет, что Финляндия и так имеет очень хорошие связи и сообщение с Санкт-Петербургом, а его богатая культурная жизнь вкупе с различными льготными предложениями и упрощенным визовым режимом могут стать дополнительным фактором в привлечении туристов.

              Но если Эстония, по крайней мере пока, реагирует корректно, то Литва выкатила тяжелую медийную «артиллерию». Причем «артподготовка» началась заблаговременно.

              Началось с того, что еще в июне, как только стало известно о российской инициативе с электронными визами, литовский портал 15min.lt написал, что «жителей Литвы вряд ли заинтересует это направление из-за бедной туристической инфраструктуры Калининградской области». В свою очередь газета Taurages zinios усомнилось, что электронные визы вообще будут введены и что, тут могут быть какие-нибудь «провокации со стороны России». Издание выразило уверенность, что бесплатные визы литовцев в любом случае не заинтересуют, а новой возможностью воспользуются лишь контрабандисты, которым Калининградская область интересна только из-за более дешёвого, по сравнению с Литвой, топлива, табака, алкоголя и лекарств.

              Представитель МИДа Литвы Эйтвидас Баярунас пожаловался, что Россия, «действуя в своих традициях», не уведомила Вильнюс о новом порядке въезда. «Может случиться так, что литовские пограничники не пропустят направляющихся в Калининградскую область граждан, поскольку не будут иметь официальной информации о бесплатных визах. Тогда российские СМИ подадут это, как новость, что литовцы сами своих не пускают, и дальше будут проводить эскалацию русофобского нарратива», - запугивал Баярунас. Он также предположил, что после такого открытия границ вырастут угрозы, связанные с «действиями (российских – ВЗГЛЯД) спецслужб на приграничной территории». Такого же мнения придерживается аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

              Однако в действительности вышло с точностью наоборот – литовцы валом повалили в Калининград. По итогам первых двух месяцев после введения бесплатных виз для посещения области рекордсменом по числу туристов стала именно Литва. По данным управления ФСБ России по Калининградской области, с 1 июля по 1 сентября в российский эксклав въехало почти 33 тыс. иностранных туристов из 42 государств. 

              Хубертас в шоке от российского «беспорядка»

              И тогда в дело вступил «главный калибр» – крупнейший литовский новостной портал Delfi опубликовал в конце августа статью под «кричащим» заголовком «Гражданин Литвы после посещения Калининграда: больше никогда туда не поеду». В тексте описывается, как некий вильнюсец Хубертас (трудно сказать, подлинная ли это личность, так как кроме имени о нем ничего не сообщается), ездил в российский регион, который описывается в самых черных красках.

              Хубертас уверяет, что простоял на границе четыре с половиной часа, не имея возможности и сходить в туалет, ни спрятаться от солнца, а кроме того, ему нахамила женщина-пограничница. По его словам, в маленьких городках на пути в Калининград нигде ему даже не хотелось останавливаться – настолько неприятное впечатление они произвели. «Дома стоят немецкие, но, например, половина дома утеплена полистиролом, все обшарпанное, окна старые, люди сидят у домов, курят. Абсолютный бардак», – рассказал литовец. Обстановка в гостинице, где он сначала остановился, показалась Хубертасу абсолютным «китчем». Кроме того, как он уверяет, его не смогли снабдить ни постельным бельем, ни полотенцами.

              Хубертас перебрался в другую гостиницу, но и там ему не понравилось – плохо обслужили за завтраком. В ходе прогулок по Калининграду литовец увидел, что «людей с алкогольными напитками там можно встретить прямо на улице». Вот приведенная им зарисовка: «Была хорошая погода, так один мужчина сидел прямо на тротуаре у ресторана. Рядом были две пачки сока и бутылка водки. Пока мы ели, водку он выпил».

              Российские мужчины, по мнению вильнюсца, плохо выглядят. «Где они берут такую одежду, сложно сказать – но все одеты особенным образом. Нет европейской свободы, все кажутся как с советского рынка», – уверяет литовец.

              По его словам, в Калининграде нет торговых центров, за исключением лишь одного магазина. «Его называют "Акрополь", а рядом с ним на тротуаре люди продают всякую всячину: стиральный порошок, зубную пасту блоками, шампунь в таких бутылочках, как в гостиницах», – такую постапокалиптическую картину рисует литовский портал для своих читателей.

              Прощальным впечатлением стал затор на выезде из города, создавшийся из-за необходимости выплаты экологического сбора. Отсталые россияне не снабдили пост электронной системой, которая показывала бы, может ли автомобиль проехать или его водитель должен выплатить этот сбор. «Каждый второй водитель показывает какую-то карту, кричит на людей в будках. Крикуна пропускают, а остальные должны выйти из машины и заплатить. В окошках сидели совершенно измученные женщины. Я заплатил и пошел в очередь, чтобы выехать, а тут показала себя и их культура: прибежал мужчина, стал говорить, что он имеет право купить билеты вне очереди, потому что спешит...», – поведал литовец.

              В заключение своего рассказа он отвечает на вопрос: чем же отличается Литва от Калининградской области? «У нас существует порядок, и люди его не меняют. А там порядка совсем нет. Я даже спрашивал у тех, кто проверяет билеты, почему такой беспорядок, почему нет электронной системы, мне сказали, что такое длится всего два месяца, потом опять будет спокойно. Так зачем эта система? Я туда больше никогда не поеду, ведь есть много красивых стран», – с выражением превосходства над российскими дикарями завершает Хубертас.

              Недобросовестная конкуренция

              Естественно, этот рассказ не остался незамеченным в самом Калининграде. «Видимо, почтенный житель Вильнюса, если он даже и существует, все-таки никогда не был в Калининграде. Потому что нельзя же так глупо врать. Чего стоит одно утверждение, что в Калининграде всего один торговый центр! Особенно если учесть, что таковым назван ТЦ "Акрополь", прямо напротив которого находится другой торговый центр, и не заметить его может только человек с особенностями в развитии. После этого уже не удивляют откровения, что калининградцы одеты как-то не по-европейски», – пишет горожанин Александр Носович. Он добавляет, что вся статья выстроена на попытках разбудить в литовцах снобизм, напомнив им, что они-то настоящие европейцы, а Калининград – «совок».

              Калининградец делает предположение, что власти Литвы очень недовольны популярностью российских электронных виз. Многие годы они вдалбливали в головы, что Россия – это «террористическое государство», где сплошной ужас и скрежет зубовный, а тут всего за пару месяцев действия упрощенного визового режима РФ посетили почти полтора десятка тысяч литовцев. В предыдущие годы Россия такое количество виз гражданам Литвы выдавала за год. В итоге,

              число ругательных публикаций о Калининграде в литовских СМИ за эти два месяца насчитывается уже десятками.

              Не остались в стороне от очернительской кампании и публичные лица. Депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас заявил о том, что в России литовские туристы попадают под пристальный контроль спецслужб – «начиная от присоединения к сетям WiFi, если на твоем устройстве есть какая-то секретная информация, что-то чувствительное, до поведения в общественных местах, где, возможно, против тебя будут использованы определенные твои решения».

              В свою очередь, лектор Института международных отношений Вильнюсского университета Витис Юрконис также не советует литовцам посещать Калининградскую область. «Доверия к России слишком мало, а угроз значительно больше», – стращает Юрконис.

              Посол России в Литве Александр Удальцов отмечает: «Калининградская область становится серьезным конкурентом Литвы, особенно её морского побережья, в туристической сфере. В этих условиях появляется, к сожалению, и недобросовестная конкуренция. Да, недостатки есть, и мы этого не скрываем, но полагаем, что бороться с ними можно и совместно: через изучение взаимного опыта, взаимодействие в различных сферах, через прямое общение людей стран-соседей».

              Вот только власти Литвы, увы, не настроены на позитивное сотрудничество...


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