Погранслужба ФСБ назвала причины отказа во въезде иностранцам по электронной визе

Пограничная службы ФСБ объяснила причины отказа во въезде в Россию иностранным гражданам по электронной визе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пограничная служба ФСБ обращает внимание иностранных граждан, въезжающих на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа, в которых имеются ошибки в указании установочных данных и сведениях о документе, удостоверяющим личность, <...> на следующее. В случае выявления указанных ошибок в электронных визах иностранных граждан, пограничные органы вправе отказать во въезде в РФ данным иностранным гражданам», – сообщает ЦОС, передает ТАСС.

Однако в качестве исключения упоминается случай, когда фамилия или имя иностранца содержит больше символов, чем предусмотрено форматом заявления о получении электронной визы. Полный список требований к оформлению электронной визы размещен на портале evisa.kdmid.ru.

Напомним, правительство России приняло постановление, в соответствии с которым иностранцы с 1 июля 2019 года смогут получать электронную визу для посещения Калининградской области и Дальнего Востока.

Также с 1 октября вступит в силу указ президента о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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