Приехать в Россию станет гораздо легче

Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее.

Список иностранных государств, граждане которых могут получить электронную визу для въезда в Россию через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, сейчас насчитывает 18 стран. Это прежде всего Китай, Япония и КНДР, а также Индия, Иран, Турция, Саудовская Аравия и т.д. Стран Евросоюза и США в этом перечне нет. Въехать по такой визе можно не более чем на восемь дней.

Но, как сообщил в недавнем интервью РБК губернатор Калининградской области Антон Алиханов, регион в процессе подготовки к введению электронной визы обратился в МИД с просьбой расширить этот список (в формате «Владивосток +»). Какие страны попадут в него дополнительно, Алиханов не уточнил, но заверил, что «самые смелые наши мечты в этом списке отразились. Там все очень хорошо».

На портале консульского департамента МИД в разделе «Оформление электронной визы в Калининградскую область» в настоящий момент содержится 53 страны, для граждан которых доступна эта услуга. Великобритании и США в этом списке по-прежнему нет, но в него попали страны Евросоюза, не входящие в состав ЕС государства Шенгенской зоны (Норвегия, Исландия), Швейцария, Сербия, Македония.

Не обошлось и без бывших прибалтийских республик СССР – граждане Литвы, Латвии и Эстонии тоже смогут оформлять электронные визы в Калининградской области. В Литве по этому поводу уже раздались заявления, что такое решение со стороны России угрожает национальной безопасности этой страны. Литовский депутат Лауринас Кащчунас на днях заявил, что упрощенный въезд даст российским спецслужбам возможность более масштабной работы с гражданами Литвы на территории России. «Попытки вербовки проходят регулярно, систематично и всё чаще», – цитирует депутата польское издание Forsal со ссылкой на литовский портал lrt.lt.

Если этот расширенный список действительно заработает – это будет большой шаг навстречу пожеланиям отраслевого сообщества. В список государств с правом въезжать в Россию по электронной визе до недавнего времени не входили те страны, которые сейчас обеспечивают Калининградской области хороший поток иностранных туристов, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, член Общественного совета при Ростуризме Вадим Прасов.

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Подавляющая часть иностранных туристов, приезжающих в Калининградскую область в составе организованных групп, – это граждане Германии: например, в 2016 году 9,2 тысячи из 9,5 тыс. «официальных» туристов прибыли в Калининградскую область именно из этой страны. Однако туристов в составе групп визовый вопрос интересует в меньшей степени, чем тех, кто хотел бы посетить российский эксклав самостоятельно – жителей Польши и трех прибалтийских государств. Здесь уже начинаются существенные сложности.

«Калининград очень интересен для европейских туристов, но многих останавливает именно визовый барьер. Российская виза оформляется долго, стоит дорого, обычно требуется личная явка в посольство и т.д.», - говорит основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Однако, добавляет он, опыт прошлогоднего Чемпионата мира по футболу показал, что при минимальных визовых барьерах (при наличии билета на матч и паспорта болельщика виза не требовалась) интерес к России у иностранных туристов очень большой.

Калининградская область этот эффект ощутила в полной мере. По данным аналитического агентства «Турстат», в прошлом году она вошла в Топ-20 российских регионов по количеству туристов. Совокупный турпоток увеличился с 1,32 млн до примерно 1,5 млн человек, причем половину его составили именно иностранные граждане. В денежном измерении туризм в прошлом году принес Калининградской области 8 млрд рублей, сообщал ранее глава регионального министерства туризма Андрей Ермак.

Далее – везде

Главным преимуществом электронной визы является отсутствие необходимости лично подавать заявку в диппредставительстве России за границей. Процедура включает несколько простых этапов. Сначала нужно заполнить заявление на визу на сайте (при этом не требуется каких-либо приглашений или подтверждений проживания). В ответ придет уведомление о выдаче электронной визы - утверждается, что она выдается в срок не более четырех календарных дней. Далее уведомление нужно распечатать или сохранить на смартфоне и предъявить его на российской границе.

«Для Калининградской области введение электронной визы должно дать серьезный прирост турпотока, – говорит российский эксперт по территориальному маркетингу, директор ГК «Конкорд» Наталья Евневич, - Это регион быстрорастущего туризма, он уже хорошо посещается иностранными туристами, прежде всего из близлежащих стран Евросоюза. Поэтому сокращение срока оформление визы и упрощение других условий (например, не надо будет уточнять цель краткосрочной поездки – деловую или туристическую) должно стать хорошим стимулом».

Начиная с 2021 года электронную визу планируется сделать универсальной для краткосрочных поездок в Россию в целом, соответствующее поручение президент Владимир Путин отдал в середине июня премьер-министру, руководителям МИД, МВД и ФСБ. Предполагается, что срок действия электронной визы составит 16 дней, но документ будет универсальным, то есть заявитель сможет приезжать по нему в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Один из вопросов, которые сейчас обсуждаются, заключается в том, должна ли электронная виза быть бесплатной. Для Дальнего Востока первоначально было принято именно такое решение, однако консульские органы практически сразу столкнулись с валом желающих «поиграть в заказ» (иностранцы просто хотели проверить, работает ли это). Поэтому не исключено, что за услугу будет введена плата в размере порядка 50 долларов. Сейчас граждане Евросоюза при оформлении стандартной однократной визы в Россию (до 10 дней) платят консульский сбор в размере 35 евро.

Спрос оправдывает открытость

Существенное ослабление визовых барьеров требовалось для ускоренного развития въездного туризма в Россию давно, считают многие эксперты этого рынка. В современном мире традиционная процедура получения визы стремительно превращается в отживающую свое формальность.

Хорошим примером здесь может быть Израиль, который еще в 2008 году отменил визы для россиян. Однако прежде чем попасть в эту страну, при въезде вам с большой долей вероятности придется пройти серьезное собеседование с пограничниками и сотрудниками служб безопасности, которые выявляют немало лиц, нахождение которых на территории Израиля нежелательно. В таком случае вас просто отправят обратно ближайшим рейсом. В этом смысле электронная виза представляет собой не столь жесткий механизм, поскольку заказать ее можно до покупки авиабилетов и бронирования отеля, не рискуя в случае отказа деньгами и потерянным временем.

Однако главным аргументом в пользу упрощения въезд в Россию является наличие большого интереса к посещению нашей страны, с одной стороны, и усиление конкуренции за турпоток с ближайшими соседями, с другой.

«У иностранцев, покупающих круизы по Балтийскому морю, самым популярным городом является Санкт-Петербург, где можно сойти с теплохода на два дня без визы, - говорит Алексан Мкртчян. - Жители Евросоюза прекрасно понимают, что в Ригу или Таллин они могут попасть в любой момент, а попасть в Россию без визы им пока не так-то просто. Поэтому когда они покупают круизы в турагентствах, первый вопрос часто звучит так: а Петербург в программе есть?».

Прямые конкуренты России на мировом туристическом рынке решение о смягчении визовых формальностей или их отмене уже приняли. Многие иностранцы, столкнувшись с визовым барьером для посещения России, сейчас выбирают Белоруссию или Украину – для них это страны, близкие к России по менталитету. Белоруссия сначала ввела безвизовый въезд всего на пять дней, а затем уже на 30 дней, и теперь получает от иностранцев немалые доходы (например, турпоток из Литвы после упрощения въезда вырос на 30%). Украина же вообще отменила визы для граждан Евросоюза.

Кроме того, снижение визовых барьеров соответствует новым тенденциям в поведении потребителей туруслуг.

«Безусловно, доступ в Россию для граждан Евросоюза надо упрощать, и не только потому, что он находится рядом, а значительная часть его жители имеет высокие доходы, - говорит Вадим Прасов. - Сегодня в Европе все больше распространяется модель путешествий, когда решение о поездке принимается спонтанно, в последний момент, и отсутствие визовых барьеров здесь один из главных факторов. Но процедура оформления визы в Россию остается сложной, в этом отношении мы проигрываем в сравнении с многими другими странами».

Впрочем, открывать границы для всех стран было бы преждевременно. В первую очередь упрощенный въезд нужно предоставить гражданам государств со стабильной политической, экономической, санитарно-эпидемиологической ситуацией. «Нужно ли совсем упрощать въезд в Россию и открывать границы для всех желающих, вопрос дискуссионный, учитывая большой миграционный поток из бедных стран Азии и Африки, - резюмирует Наталья Евневич. - Время покажет, какой уровень открытости границ для иностранных туристов для нас оптимален».

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