Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим

Москва предложила Токио полностью отказаться от виз и рассчитывает продолжить обсуждение этой темы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

По словам Лаврова, участники переговоров напомнили «о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму (...), начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями», передает ТАСС.

«В качестве первого шага мы напомнили об инициативе президента [России Владимира] Путина ввести режим свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо», – добавил глава МИД России.

Кроме того, Лавров призвал правительства России и Японии как можно скорее подписать соглашение об инвестициях.

«Движению в этом направлении [развитие экономического сотрудничества] помогло бы заключение как можно скорее межправительственного соглашения о торговле услугами и об инвестициях. Сегодня мы обсуждали те шаги, которые необходимы для того, чтобы начать как можно скорее переговорный процесс», – сказал глава МИД России.

Ранее японские СМИ сообщили, что Токио изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России. В Кремле приветствовали планы Японии отменить визы для россиян.

Бывший посол России в Японии, дипломат Александр Панов в комментарии газете ВЗГЛЯД приветствовал намерение Токио отменить для россиян краткосрочные въездные визы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем Японии отменять визы для россиян.

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