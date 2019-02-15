В Кремле оценили планы Японии отменить визы для россиян

Москва приветствует обсуждение возможности отмены виз для россиян при поездках в Японию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подобные обсуждения, безусловно, приветствуются, это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время Песков отметил, что эта тема не обсуждалась на последних переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее газета «Санкэй» сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России. Этот вопрос смогут обсудить главы внешнеполитических ведомств двух стран 16 февраля в Мюнхене, где в пятницу открывается ежегодная конференция по безопасности.

Экс-посол России в Японии, дипломат Александр Панов в комментарии газете ВЗГЛЯД приветствовал намерение Японии отменить для россиян краткосрочные въездные визы.