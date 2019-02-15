Япония задумалась об отмене виз для россиян

Токио рассматривает возможность фактической отмены краткосрочных въездных виз для россиян, сообщают СМИ.

Как пишет «Санкэй», россияне смогут приезжать в Японию без визы на 90 дней, им нужно будет только заранее зарегистрировать в японском консульском учреждении загранпаспорт.

Кроме того, могут разрешить многократный безвизовый въезд в течение определенного срока, передает ТАСС.

Данный вопрос могут обсудить главы внешнеполитических ведомств двух стран 16 февраля в Мюнхене.

Напомним, Токио уже дважды значительно облегчал выдачу виз.

В 2018 году число посетивших Японию граждан России выросло на 23% и составило почти 95 тыс. человек.