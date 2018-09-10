Япония решила облегчить выдачу виз россиянам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время конференции во Владивостоке сообщил, что Япония намерена облегчить выдачу виз российским туристам.

Данное решение, по мнению премьера, активизирует гуманитарные обмены между Россией и Японией.

«Нынешний год является перекрестным Годом культуры Японии и России. Чтобы активизировать гуманитарное сотрудничество между нашими странами, мы намерены с октября этого года принять новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов», – приводит ТАСС слова Абэ.