Дипломат оценил намерение Японии отменить краткосрочные визы для россиян

«Мы давно уже ставили вопрос о том, что нужно взаимно отменить визовый режим, как это действует с Республикой Корея», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол России в Японии, дипломат Александр Панов. Он приветствовал намерение Японии отменить для россиян краткосрочные въездные визы.

Заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов приветствовал намерение Токио отменить краткосрочные въездные визы для россиян, которые смогут приезжать в Японию на 90 дней.

«Мы давно уже ставили вопрос о том, что нужно взаимно отменить визовой режим, как это действует с Республикой Корея, в результате чего поток туристов возрос многократно. То же самое можно ожидать от безвизового режима с Японией», – отметил Панов.

По его словам, отмена визового режима станет очень позитивным шагом для развития контактов и «обмена по всем направлениям». «Политическое решение в Японии принято на этот счет достаточно давно. Только вот полицейские власти препятствовали легализации этого режима. Видимо, теперь это преодолено и можно только приветствовать такое намерение», – подытожил Александр Панов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в случае отмены визового режима между двумя странами россиянам нужно будет только заранее зарегистрировать в японском консульском учреждении загранпаспорт. Кроме того, японцы могут разрешить многократный безвизовый въезд в течение определенного срока.

Этот вопрос смогут обсудить главы внешнеполитических ведомств двух стран 16 февраля в Мюнхене, где в пятницу открывается ежегодная конференция по безопасности.