Зачем Японии отменять визы для россиян

Взгляд
17 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
Разделы

США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему русским не нравится демократия

Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...

Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 10 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто заплатит за «мусорную реформу»

    Обсуждение: 11 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...

      Умер Сергей Юрский

      Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

        Как вы оцениваете личность полковника Владимира Квачкова?
        • Герой

        • Злодей

        • Жертва

        • Свой вариант (указать в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
          На Западе заявили о намерении США свергнуть власть в Иране по иракскому сценариюРоссии предсказали превращение в великую IT-державуВ Еврокомиссии призвали создать единую с Украиной систему ПРОПротестующие против союза с США жители Гаити обратились к России
          Азаров предложил рецепт объединения УкраиныНазвана единственная версия обрушения в университете ИТМО в ПетербургеНауэрт ответила на предложение Трампа стать постпредом США при ООНСтало известно о погибших в массовой драке в Москве
          Кандидат в президенты Украины перепутал свою предвыборную программу с гитлеровскойПушков восхитился тем, как Лавров «поставил на место» журналиста NYTВ США назвали лимоны предметом роскоши для россиянАктера-гея обвинили в инсценировке избиения за деньги

          Главная тема


          «Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

          армия России


          Принятие на вооружение новейшей российской бомбы отложили

          показания экс-премьера


          ФБР занялось расследованием хищения выделенных Украине кредитов

          чрезвычайное происшествие


          Появилось видео момента обрушения в университете ИТМО в Петербурге

          Видео

          боевая машина


          Обнародовано видео испытаний новейшего российского танка

          нераскрытая тайна


          Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

          армия и вооружения


          Неограниченная дальность полета ракеты «Буревестник» подтверждена на испытаниях

          запоздалое признание


          Кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии

          армия и вооружения


          Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

          Женщина Востока


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Можно родиться мусульманкой, а стать феминисткой

          Стратегия роста


          Александр Бузгалин: Куда и как России вкладывать ресурсы

          Хроники Мордора


          Игорь Мальцев: Каждый приличный немец думает о переезде в Москву

          на ваш взгляд


          Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?

          Зачем Японии отменять визы для россиян

          Япония захотела стать доступнее для Россиян   15 февраля 2019, 16:50
          Фото: Issei Kato/Reuters
          Текст: Анна Кукушкина,
          Андрей Резчиков,
          Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Японские власти рассматривают возможность введения безвизового въезда для россиян. Такие сообщения прозвучали довольно неожиданно на фоне все более заметной пробуксовки в диалоге о заключении мирного договора между Россией и Японией. Не исключено, что с помощью такого хода Токио надеется повлиять на ход переговоров. Однако не менее важен и экономический эффект от этого шага.

          В Кремле приветствовали обсуждение возможности отмены для россиян въездных виз в Японию. Как заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «подобные обсуждения, безусловно, приветствуются, это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений». В то же время Песков отметил, что эта тема не обсуждалась на последних переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

          О том, что Токио задумался об отмене краткосрочных въездных виз для россиян, ранее сообщили местные СМИ. В случае принятия такого решения россияне смогут приезжать в Японию без визы на 90 дней после регистрации в японском консульском учреждении загранпаспорта. Кроме того, японцы могут разрешить многократный безвизовый въезд в течение определенного срока. Данный вопрос могут обсудить главы внешнеполитических ведомств двух стран 16 февраля в Мюнхене.

          Разговоры об упрощении визового режима между Москвой и Токио ведутся уже давно. Напомним, одна из договоренностей по итогам официального визита Путина в Японию в 2016 году касалась упрощения процесса получения японской визы для российских предпринимателей, деятелей культуры и ученых. Срок действия многократных виз для этих категорий граждан был увеличен с трех до пяти лет. Затем Токио неоднократно значительно облегчал выдачу виз. В частности, в прошлом году послабления коснулись туристических групп, приезжающих из России в рамках «пакетных туров». Для оформления визы на срок не более 30 дней достаточно иметь паспорт и заявление.

          Прошлой осенью Абэ говорил, что подобные послабления активизируют гуманитарные контакты между странами. В 2018 году число посетивших Японию граждан России выросло на 23% и составило почти 95 тыс. человек. В этом году после январских переговоров с президентом в Москве японский премьер сообщил, что стороны поставили перед собой цель активизировать связи в области туризма и довести взаимный турпоток до 400 тыс. человек к 2023 году.

          В Токио уверены, что смягчение визового режима создает более благоприятные условия для ведения переговоров о мирном договоре между двумя странами.

          Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов также считает подобные меры «хорошим шагом в условиях, когда наши отношения по мирному договору и территориальной проблеме буксуют». «Токио хочет показать, что никакого охлаждения с Россией не происходит, несмотря на то, что переговоры по мирному договору фактически зашли в тупик», – сказал Кистанов газете ВЗГЛЯД.

          «Этот шаг, скорее всего, инерционный и задумывался японцами как часть общего подхода премьер-министра Абэ в отношениях с Россией», – отметил собеседник и напомнил, что такой подход Абэ провозгласил в 2016 году в Сочи, заявив о необходимости развивать с Россией экономическое сотрудничество. «Увеличение потока российских туристов в Японию и есть часть экономической деятельности», – уверен эксперт.

          «На отношениях это скажется позитивно, но несильно. Это вопрос немножко символический. Некий жест, что отношения в общем нормальные, страны взаимно доверяют друг другу в вопросах безопасности, контроля», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Тем не менее он уверен, что к политической повестке это значительного отношения не имеет и тем более никак не связано с диалогом по мирному договору между Россией и Японией.

          По его мнению, это больше экономический вопрос, касающийся туризма и бизнеса. «Отмена виз – это вообще правильно. С Южной Кореей у нас визы отменили – и прекрасно все работает, туризм не очень лавинообразно, но увеличивается, бизнес облегчается. Если это будет и с Японией – прекрасно», – подчеркнул собеседник.

          Как напомнил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов, Россия давно предлагала японцам взаимно отменить визовой режим, как это произошло с Республикой Корея. «В результате чего поток туристов возрос многократно. То же самое можно ожидать от безвизового режима с Японией», – уверен Панов.

          «Давно уже известно всем, что

          виза – это бессмысленный пережиток прошлого. В современном мире с современными технологиями регистрации и фиксации людей наклеивание в паспорт бумажки – это чисто символический акт.

          Все те функции, которые выполняет виза, вполне можно сделать иными способами контроля, проверки и недопуска», – подчеркнул Лукьянов.

          Панов считает, что отмена визового режима станет очень позитивным шагом для развития контактов и «обмена по всем направлениям». «Политическое решение в Японии принято на этот счет достаточно давно. Только вот полицейские власти препятствовали легализации этого режима. Видимо, теперь это преодолено и можно только приветствовать такое намерение», – подчеркнул Александр Панов.

          Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина уверена, что «отмена краткосрочных виз для россиян станет сенсационным решением». Она напомнила газете ВЗГЛЯД, что еще после первых визовых послаблений около двух лет назад выросло число прямых рейсов из разных городов России в Японию. По ее словам, «японцы очень высоко ценят туристическую отрасль и делают все, чтобы увеличить поток туристов в свою страну».

          Результаты не заставляют себя ждать. «В 2018 году в Японии побывало около 95 тысяч россиян. Турпоток возрос на 23% по сравнению с 2017 годом, а за последние три года вырос на 80%», – рассказала пресс-секретарь РСТ.

          «Пока еще Япония в четвертом десятке по потоку, к массовому направлению ее отнести нельзя, но спрос очень хороший и он стабильно растет. Отмена виз сразу увеличит турпоток примерно на 30%. Как показывает опыт, любое визовое упрощение увеличивает поток туристов на 20–30%. Это будет очень хороший шаг», – резюмировала Тюрина.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............