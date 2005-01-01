Зачем Японии отменять визы для россиян

Японские власти рассматривают возможность введения безвизового въезда для россиян. Такие сообщения прозвучали довольно неожиданно на фоне все более заметной пробуксовки в диалоге о заключении мирного договора между Россией и Японией. Не исключено, что с помощью такого хода Токио надеется повлиять на ход переговоров. Однако не менее важен и экономический эффект от этого шага.

В Кремле приветствовали обсуждение возможности отмены для россиян въездных виз в Японию. Как заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «подобные обсуждения, безусловно, приветствуются, это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений». В то же время Песков отметил, что эта тема не обсуждалась на последних переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

О том, что Токио задумался об отмене краткосрочных въездных виз для россиян, ранее сообщили местные СМИ. В случае принятия такого решения россияне смогут приезжать в Японию без визы на 90 дней после регистрации в японском консульском учреждении загранпаспорта. Кроме того, японцы могут разрешить многократный безвизовый въезд в течение определенного срока. Данный вопрос могут обсудить главы внешнеполитических ведомств двух стран 16 февраля в Мюнхене.

Разговоры об упрощении визового режима между Москвой и Токио ведутся уже давно. Напомним, одна из договоренностей по итогам официального визита Путина в Японию в 2016 году касалась упрощения процесса получения японской визы для российских предпринимателей, деятелей культуры и ученых. Срок действия многократных виз для этих категорий граждан был увеличен с трех до пяти лет. Затем Токио неоднократно значительно облегчал выдачу виз. В частности, в прошлом году послабления коснулись туристических групп, приезжающих из России в рамках «пакетных туров». Для оформления визы на срок не более 30 дней достаточно иметь паспорт и заявление.

Прошлой осенью Абэ говорил, что подобные послабления активизируют гуманитарные контакты между странами. В 2018 году число посетивших Японию граждан России выросло на 23% и составило почти 95 тыс. человек. В этом году после январских переговоров с президентом в Москве японский премьер сообщил, что стороны поставили перед собой цель активизировать связи в области туризма и довести взаимный турпоток до 400 тыс. человек к 2023 году.

В Токио уверены, что смягчение визового режима создает более благоприятные условия для ведения переговоров о мирном договоре между двумя странами.

Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов также считает подобные меры «хорошим шагом в условиях, когда наши отношения по мирному договору и территориальной проблеме буксуют». «Токио хочет показать, что никакого охлаждения с Россией не происходит, несмотря на то, что переговоры по мирному договору фактически зашли в тупик», – сказал Кистанов газете ВЗГЛЯД.

«Этот шаг, скорее всего, инерционный и задумывался японцами как часть общего подхода премьер-министра Абэ в отношениях с Россией», – отметил собеседник и напомнил, что такой подход Абэ провозгласил в 2016 году в Сочи, заявив о необходимости развивать с Россией экономическое сотрудничество. «Увеличение потока российских туристов в Японию и есть часть экономической деятельности», – уверен эксперт.

«На отношениях это скажется позитивно, но несильно. Это вопрос немножко символический. Некий жест, что отношения в общем нормальные, страны взаимно доверяют друг другу в вопросах безопасности, контроля», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Тем не менее он уверен, что к политической повестке это значительного отношения не имеет и тем более никак не связано с диалогом по мирному договору между Россией и Японией.

По его мнению, это больше экономический вопрос, касающийся туризма и бизнеса. «Отмена виз – это вообще правильно. С Южной Кореей у нас визы отменили – и прекрасно все работает, туризм не очень лавинообразно, но увеличивается, бизнес облегчается. Если это будет и с Японией – прекрасно», – подчеркнул собеседник.

Как напомнил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов, Россия давно предлагала японцам взаимно отменить визовой режим, как это произошло с Республикой Корея. «В результате чего поток туристов возрос многократно. То же самое можно ожидать от безвизового режима с Японией», – уверен Панов.

«Давно уже известно всем, что

виза – это бессмысленный пережиток прошлого. В современном мире с современными технологиями регистрации и фиксации людей наклеивание в паспорт бумажки – это чисто символический акт.

Все те функции, которые выполняет виза, вполне можно сделать иными способами контроля, проверки и недопуска», – подчеркнул Лукьянов.

Панов считает, что отмена визового режима станет очень позитивным шагом для развития контактов и «обмена по всем направлениям». «Политическое решение в Японии принято на этот счет достаточно давно. Только вот полицейские власти препятствовали легализации этого режима. Видимо, теперь это преодолено и можно только приветствовать такое намерение», – подчеркнул Александр Панов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина уверена, что «отмена краткосрочных виз для россиян станет сенсационным решением». Она напомнила газете ВЗГЛЯД, что еще после первых визовых послаблений около двух лет назад выросло число прямых рейсов из разных городов России в Японию. По ее словам, «японцы очень высоко ценят туристическую отрасль и делают все, чтобы увеличить поток туристов в свою страну».

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Результаты не заставляют себя ждать. «В 2018 году в Японии побывало около 95 тысяч россиян. Турпоток возрос на 23% по сравнению с 2017 годом, а за последние три года вырос на 80%», – рассказала пресс-секретарь РСТ.

«Пока еще Япония в четвертом десятке по потоку, к массовому направлению ее отнести нельзя, но спрос очень хороший и он стабильно растет. Отмена виз сразу увеличит турпоток примерно на 30%. Как показывает опыт, любое визовое упрощение увеличивает поток туристов на 20–30%. Это будет очень хороший шаг», – резюмировала Тюрина.