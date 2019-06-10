Россия и Саудовская Аравия договорились облегчить визовый режим

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия договорились об облегчении визового режима для бизнеса и об упрощения таможенного режима.

«Мы договорились совершенствовать нормативного-правовую базу, которая бы снимала ограничения передвижения наших участников коммерческих взаимоотношений, по визовому режиму. Речь идет и о других нормативно правовых ограничениях, снятии административных барьеров», – сказал Новак, сообщает ТАСС.

Ранее саудовский министр энергетики, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих предложил «облегчить работу по получению виз для такой категории граждан, как бизнесмены и инвесторы» и подтвердил готовность подписать соответствующее соглашение во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, передает РИА «Новости».

«Саудовская Аравия прилагает все усилия и представляет все меры по облегчению для российских граждан-мусульман, которые совершают хадж в Саудовскую Аравию. И мы намерены открыть генеральное консульство в городе Казань для этих целей», – сообщил аль-Фалих.

Министр энергетики королевства также предложил России подписать соглашение о взаимной защите инвестиций и выразил надежду, что визит Путина в октябре 2019 года придаст импульс развитию отношений стран.

«Мы ожидаем, что наши отношения получат еще больший импульс при визите президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, который намечен на октябрь нынешнего года», – сказал аль-Фалих, напомнив, что приезд короля Саудовской Аравии в 2017 году в Россию стал огромным толчком в развитии сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России, позволив проживающим на полуострове мусульманам получить визы в саудовском посольстве в Москве для посещения священных мест в Мекке и Медине.