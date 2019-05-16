Саудовская Аравия признала мусульман Крыма россиянами

Саудовская Аравия де-факто признала жителей Крыма гражданами России, позволив проживающим на полуострове мусульманам получить визы в саудовском посольстве в Москве для посещения священных мест в Мекке и Медине.

Как пояснили «Известиям» в Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС), несмотря на официальную позицию Эр-Рияда, который не признает Крым российским регионом, визы оформляются без участия украинских дипломатических ведомств.

«Конечно, в Москве получали (визы), причем тут Киев. Наш крымский оператор «АВН-тур» и Духовное управление мусульман Крыма входят в состав российской хадж-миссии», – уточнили в ДУМКС.

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Представители Саудовской Аравии также подтвердили, что крымчане получают визы как российские граждане.

По словам первого заместителя председателя Совета муфтиев России Рушана Аббясова, визы в московском представительстве Саудовской Аравии крымчане получают с момента вхождения в состав России.

Также Аббясов отметил, что после воссоединения полуострова с Россией число паломников увеличилось в четыре раза. Если в 2014 году количество составляло порядка 90–100 человек, то в этом году квота на совершение хаджа для Крыма – 600 мест.

Ранее о фактическом признании Крыма частью России заявили во Франции. Также сербы призвали Белград признать Крым российским.

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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