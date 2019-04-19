Сербы призвали Белград признать Крым частью России

Россия самый близкий союзник Сербии и последовательно защищала в СБ ООН ее территориальную целостность, поэтому Белград должен официально признать Крым частью России, признав в ответ территориальную целостность России, считает зампредседателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель.

«Россия последовательно защищала в СБ ООН территориальную целостность Сербии. А раз Россия самый близкий союзник Сербии, мы считаем, что надо признать территориальную целостность России», – сказал сербский политик, слова которого приводит РИА «Новости».

«У нас прозападное правительство, но народ считает россиян братьями. Думаю, что в будущем Сербия признает Крым частью России», – подчеркнул парламентарий на полях Ялтинского международного экономического форума.

Напомним, в конце марта президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград пока не может официально признать Крым российской территорией, поскольку это поставит под угрозу разрешение ситуации о принадлежности Косова.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно». Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России.

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