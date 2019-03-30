Вучич увязал признание Крыма российским с решением проблемы Косова

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград пока не может официально признать Крым российской территорией, поскольку это поставит под угрозу разрешение ситуации о принадлежности Косова.

По его словам, признание Крыма в составе России может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово, передает ТАСС.

«Если бы мы сегодня это сделали [признали Крым российским], нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и у нас больше нет права за него бороться», – пояснил Вучич.

При этом сербский президент подчеркнул, что это не бросает тень на отношения Белграда и Москвы. «Наша близость с Россией не находится под вопросом. Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы», – заявил президент Сербии в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне президент Чехии Милош Земан признал воссоединение Крыма и России свершившимся фактом.

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