Президент Чехии признал воссоединение Крыма и России свершившимся фактом

Воссоединение Крыма и России является свершившимся фактом, заявил президент Чехии Милош Земан.

Он напомнил, как предлагал Киеву попытаться договориться с Москвой о получении «финансовой или натуральной» компенсации за Крым, передает ТАСС со ссылкой на «Баррандов».

Земан выразил сожаление в связи с тем, что его идею отвергли обе стороны. По его словам, «компенсация Украине хотя бы немного помогла», ведь Россия не отдаст Украине Крым.

Земан рекомендовал будущему президенту Украины «главное внимание в своей работе уделять не внешней, а внутренней политике».

Он отметил, что Украина «является одной из беднейших стран Европы» и «раздираема гражданской войной». Как заявил президент Чехии, требуется «успокоить ситуацию».

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

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Украинский лидер должен будет разобраться с противоборством олигархов и сформировавшихся вокруг них кланов, сказал Земан.

В марте глава российского государства Владимир Путин посетил Крым, где проходили торжества по случаю пятилетия Крымской весны. По его словам, Крымская весна показала всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать.

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