Путин подписал указ об электронных визах в Петербурге и Ленинградской области

Президент Владимир Путин подписал указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 октября 2019 года.

«Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов», – сказано в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В указе отмечено, что электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД России по заявлению, которое нужно заполнить на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Виза будет действовать 30 календарных дней, а разрешенный срок пребывания в стране должен быть не более восьми суток.

Уточняется, что консульский сбор за выдачу данных виз взиматься не будет.

Ранее сообщалось, что во время встречи с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым Владимир Путин поддержал предложение по электронным визам.

Беглов также заявлял, что электронные визы позволят увеличить турпоток Санкт-Петербурга с 8,2 до 12 млн человек в год.