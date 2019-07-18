Путин поддержал предложение Беглова по электронным визам

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым заявил, что на территории города и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.

«Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ... Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент отметил, что с этой просьбой Беглов обращался пару месяцев назад, и он со своей стороны давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан. Врио губернатора обратился к Путину с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе, что, по его мнению, будет способствовать развитию туризма в регионе.

В марте 2017 года Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 года.

Упрощение визовых формальностей – в числе ключевых факторов развития туристской отрасли. Объем въездного туризма по Санкт-Петербургу постоянно растет. В прошлом году город принял 8 млн 200 тыс. туристов, из них половина – иностранцы. В среднем за поездку от 1 до 3 дней зарубежный гость тратит более 32 тыс. рублей.

Рост туристического потока в 2019 году по прогнозу выше на 10% по сравнению с 2018 годом, несмотря на проведение в прошлом году чемпионата мира по футболу.