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    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    22 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    4 комментария
    5 апреля 2025, 09:55 • Новости дня

    Рютте заявил об отсутствии влияния пошлин США на НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью CBS, что введенные администрацией Дональда Трампа новые пошлины США не влияют на Североатлантический альянс и не отразятся на оборонных расходах европейских стран.

    По его словам, введенные США пошлины не оказывают влияния на Североатлантический альянс, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что, хотя пошлины могут затронуть отдельных союзников, на само НАТО они не влияют.

    Кроме того, генсек НАТО выразил уверенность, что возможная торговая война не скажется на оборонных расходах европейских стран. По его словам, выполнение странами своих обязательств перед НАТО останется неизменным, несмотря на экономические меры США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    После этого Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

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    4 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

    Трамп в пятницу в своей соцсети Truth Social высказался о введении Китаем дополнительных пошлин на американские товары, передает РИА «Новости».

    Президент США обвинил Пекин в панике и неправильных действиях. Он отметил, что «Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут».

    Ранее Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    4 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров

    WSJ: Новые пошлины Трампа приведут к наплыву китайских товаров на мировые рынки

    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров
    @ Tariffs Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины президента США Дональда Трампа на китайский импорт до 70% могут привести к наплыву китайских товаров на мировые рынки, что ставит под угрозу экономику других стран и может вызвать ответные меры, сообщает The Wall Street Journal.

    Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт, средний размер которых составит 70%. Эти меры направлены на изменение условий торговли с Китаем, однако они могут привести к тому, что китайские товары будут искать новые рынки сбыта, создавая угрозу для мировой экономики, пишет The Wall Street Journal.

    Экономисты предупреждают о возможных последствиях для стран, которые могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Объем китайского экспорта в США в 2024 году составил около 440 млрд долларов, и снижение спроса на эти товары в США вынудит Китай искать другие рынки сбыта.

    Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис отметил, что введение пошлин может стать началом эскалации торговых войн, что приведет к ответным мерам со стороны других стран. В прошлом году после введения пошлин на китайские товары, страны, такие как Бразилия, Мексика и Канада, начали расследования по антидемпингу.

    Китайское руководство заявило о готовности принять решительные ответные меры на новые пошлины. В прошлом Китай в ответ на американские пошлины вводил пошлины на ряд американских товаров, таких как курятина и соя, а также вносил компании США в черные списки.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры.

    Кроме того, китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    4 апреля 2025, 14:47 • Новости дня
    МИД выпустил видео о десяти волнах расширения НАТО на восток
    МИД выпустил видео о десяти волнах расширения НАТО на восток
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Министерство иностранных дел обнародовало видео, в котором демонстрируется процесс расширения НАТО на восток.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале дипведомства, подчеркиваются десять волн расширения альянса, начиная с 1999 года, когда к блоку присоединились Чехия, Венгрия и Польша. Далее в 2004 году в НАТО вошли Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения.

    Расширение продолжилось в 2009 году с вступлением Албании и Хорватии, затем в 2017 году присоединилась Черногория, в 2020 году – Северная Македония, а в 2023 году – Финляндия. В 2024 году членом НАТО стала Швеция. На сегодняшний день НАТО включает в себя 32 государства.

    «Показательная демонстрация того, как «оборонительный» блок НАТО «не занимается экспансией», – подчеркивается в сообщении ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.

    Экономист Джеффри Сакс предложил США отказаться от расширения НАТО на Украину и Грузию и вернуться к ядерным соглашениям с Россией, что, по его мнению, необходимо для мира.

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    5 апреля 2025, 03:42 • Новости дня
    Рютте: Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские страны производят за год столько же боеприпасов, сколько российская сторона производит за три месяца, сказал генсек альянса Марк Рютте.

    «Мы производим за полный год (столько) боеприпасов, сколько Россия производит за три месяца», – сказал Рютте CBS, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае трат на оборону в 2% ВВП НАТО не сможет защитить себя в ближайшие три-пять лет.

    Ранее Европа обратилась к НАТО с запросом на размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.

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    4 апреля 2025, 16:48 • Новости дня
    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России

    Рубио заявил о нарастающем давлении на Трампа из-за России

    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские конгрессмены намерены усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя введения жестких санкций против России, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    В интервью журналистам в Брюсселе он отметил, что давление будет нарастать и администрация не сможет его игнорировать, если не будет продвижения к миру, передает РИА «Новости». Трансляцию выступления Рубио вел телеканал Fox.

    Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время в американский Конгресс уже начали вносить законопроекты, направленные на усиление санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    На этой неделе Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

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    4 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Вэнс объяснил глобальное падение рынков после введения тарифов Трампа

    Вице-президент США предсказал долгосрочный рост на мировых рынках после спада

    Вэнс объяснил глобальное падение рынков после введения тарифов Трампа
    @ Jim Colton/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о временном характере глобального падения акций на фоне тарифной политики президента Дональда Трампа, обещая в будущем восстановление и рост, пишет Bloomberg. Напомним, накануне мировые рынки потеряли 2,5 трлн долларов совокупной стоимости.

    По словам Вэнса, недавнее падение рынков стало лишь временным последствием введения тарифов, инициированных президентом Дональдом Трампом, передает Bloomberg.

    Вэнс выразил уверенность в том, что ситуация на рынках могла быть гораздо хуже, учитывая значительные изменения в экономической политике.

    По его словам, нынешняя ситуация напоминает лечение серьезного больного, который нуждается в операции для долгосрочного улучшения состояния.

    Тарифы, объявленные президентом Трампом, охватывают почти всех торговых партнеров США и привели к значительному снижению индекса S&P 500, которое стало крупнейшим однодневным падением за пять лет. Рынки потеряли 2,5 трлн долларов совокупной стоимости.

    Как отметил Вэнс, падение акций в перспективе будет компенсировано долгосрочным ростом благодаря инвестициям в американскую экономику.

    В пятницу премьер-министр Японии Сигэру Исиба сравнил введенные Соединенными Штатами пошлины с национальным кризисом и призвал правительство и оппозицию к совместным действиям для выработки стратегии реагирования.

    Европейцы выразили сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

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    4 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США

    Макрон предложил бизнесу ЕС приостановить вложения в США из-за пошлин

    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США
    @ IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейскому бизнесу прекратить инвестиции в США в ответ на введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из ЕС, сообщает Bloomberg.

    Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы в ответ на 20-процентные пошлины США на импорт из ЕС. По мнению Макрона, инвестирование в американскую экономику в условиях торговых ограничений подрывает позиции европейских компаний, передает Bloomberg.

    Французский лидер подчеркнул, что европейскому бизнесу сложно будет отказаться от американского рынка, учитывая его значимость. Однако он выразил недовольство тем, что США вводят пошлины, которые могут негативно сказаться на европейских предприятиях и экономике.

    Также Макрон встретился с руководителями компаний, пострадавших от пошлин, в том числе с главой Airbus Гийомом Фори и генеральным директором Safran SA Оливье Андриесом.

    Данные Бюро экономического анализа США показывают, что в 2023 году французские инвестиции в США составили примерно 370 млрд долларов, что составляет около 7% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Однако Макрон выразил готовность обсуждать использование антикоррекционного инструмента ЕС для давления на американские цифровые услуги и финансовые механизмы.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Макрон заявил, что рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин. Он также призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    5 апреля 2025, 01:53 • Новости дня
    Учения НАТО перенесли из-за состояния дорог в Румынии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские учения на румынской территории решили отложить на неопределенное время из-за неудовлетворительного состояния дорог и мостов, которое мешает перемещению тяжелой военной техники, сообщили СМИ.

    Учения НАТО Dacian Spring 25, планировавшиеся в Румынии на май 2025 года, перенесены на неопределенный срок, передает ТАСС со ссылкой на «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

    Причиной переноса стало неудовлетворительное состояние дорог и мостов, необходимых для перемещения тяжелой военной техники.

    В течение десяти месяцев представители армии, министерства иностранных дел и нескольких стран НАТО обращались к местным властям Румынии с просьбой отремонтировать несколько дорог и четыре моста.

    Местные власти заявили о недостатке финансовых ресурсов для ремонта, а постановление правительства о выделении средств было принято лишь в конце января 2025 года.

    Во время учений планировалось отработать быстрое перемещение в Румынию крупного военного контингента и техники, а также защиту территории страны. В учениях должны были участвовать дополнительно 2 тыс. французских военных.

    Ранее в одном из литовских болот затонула гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules, там погибли четверо американских военнослужащих.

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    4 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа

    Politico: Телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор до или после выходных, сообщает Politico.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в ближайшее время, сообщает Politico со ссылкой на европейские источники.

    Согласно сообщению издания, это событие произойдет «либо до, либо после предстоящих выходных».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания даты и времени возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

    Песков допустил возможность дополнительных контактов между Путиным и Трампом, которые могли не быть официально объявлены.

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    4 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    Канада заявила об изменении отношений союзников с США из-за Трампа

    Министр иностранных дел Канады Жоли заявила об изменении отношений с США

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за действий президента США Дональда Трампа, отношения Канады и стран ЕС с США никогда не будут прежними, особенно в сфере торговли, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

    Жоли заявила, что отношения Канады и стран Европейского союза с Соединенными Штатами Америки никогда не будут прежними. По ее словам, это связано с действиями президента Дональда Трампа в сфере торговли, передает ТАСС.

    Жоли подчеркнула, что Канада и европейские страны осознают, что США теперь стремятся решать вопросы иначе, и это требует пересмотра подхода к двусторонним соглашениям.

    Она также отметила, что США при администрации Трампа уважают только силу, и потому Канада считает контрмеры по пошлинам лучшим способом достижения хорошей сделки.

    «Мы будем стремиться к соглашению по торговле и по безопасности, одно не может быть изолировано от другого», – добавила Жоли в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, что привело к приостановке работы заводов Opel и Jeep в Канаде и Мексике.

    Премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, в чем логика президента США и какие скрытые мотивы он преследует, вводя пошлины.

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    4 апреля 2025, 14:24 • Новости дня
    Генсек НАТО: Альянс продолжит считать Россию угрозой после завершения конфликта

    Генсек НАТО: Альянс продолжит считать Россию угрозой после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Это заявление Рютте сделал на пресс-конференции после встречи глав министерств иностранных дел стран НАТО, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину через свое командование в Висбадене и представительство на Украине, чтобы помочь Киеву продолжать боевые действия. «НАТО готово поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать боевые действия», – заявил он.

    Генсек также выразил поддержку попыткам США согласовать перемирие, но приветствовал обсуждения европейских стран НАТО о возможной отправке войск на Украину. Он отметил, что после завершения конфликта альянс намерен вооружить Украину, чтобы «Россия не могла захватить ни одного квадратного километра территории».

    Ранее НАТО назвало Россию «самой значительной угрозой» для альянса.

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    4 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Генсек НАТО отказался комментировать тарифы США

    Рютте отказался комментировать влияние тарифов США на страны НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался обсуждать решение США о введении тарифов, подчеркнув, что его задача сосредоточена на защите территории альянса.

    Рютте на пресс-конференции в Брюсселе отказался комментировать введенные США тарифы в отношении других членов альянса,

    Он отметил, что дискуссии в НАТО сосредоточены исключительно на вопросах обороны, и он не считает необходимым обсуждать торговые вопросы.

    Он подчеркнул: «Моя роль – сосредоточиться на защите территории НАТО, поэтому я не отвечаю на другие вопросы».

    Генсек добавил, что вопросы тарифов и обороны не должны вмешиваться в работу альянса.

    Говоря о возможном нарушении Вашингтонского договора, Рютте выразил сомнение в том, что действия США противоречат второй статье, которая обязывает страны альянса способствовать повышению экономического благосостояния друг друга.

    Также он уклонился от ответа на вопрос о возможном влиянии тарифов на расходы европейских стран на оборону, подчеркнув, что это больше вопрос для «национальных политиков, а не НАТО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Китай призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий.

    Китайские власти вводят с 10 апреля дополнительные пошлины в 34% на всю продукцию из Соединенных Штатов в ответ на действия администрации Дональда Трампа.

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    4 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни не стоит в графике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что в ближайшие дни телефонный разговор между Путиным и Трампом не планируется, передает ТАСС.

    «Пока в графике ничего нет», – заявил Песков.

    По данным издания Politico, в странах Европы полагают, что новая беседа между лидерами России и США может состояться уже в ближайшие дни.

    NBC ранее сообщала, что американское руководство советует президенту США воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине.

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    5 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    Генсек НАТО сравнил военные расходы Европы с холодной войной

    Марк Рютте отметил рост военных расходов Европы, сравнив с холодной войной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что текущий рост военных расходов в Европе сопоставим с временами холодной войны, подчеркивая значительное увеличение бюджетов на оборону.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телекомпании CBS заявил, что европейские страны значительно увеличили свои военные расходы, что, по его словам, можно сравнить с периодом холодной войны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что количество выделяемых на оборону миллиардов ошеломляет, и это требует внимательного сравнения с предыдущими геополитическими эпохами.

    Кроме того, Рютте выразил уверенность в приверженности США своим обязательствам в рамках НАТО, особенно в контексте ядерного сдерживания. Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио подтвердил слова президента Дональда Трампа о полной поддержке Вашингтоном альянса и статьи 5 договора НАТО, что делает США основным гарантом безопасности территории альянса, включая Европу.

    Генсек также подчеркнул, что администрация Трампа с момента прихода к власти последовательно выражала свою приверженность НАТО. Он призвал европейских коллег прислушиваться к заявлениям американских властей, которые, по его словам, подтвердили свою приверженность обязательствам перед альянсом в течение последних нескольких месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП страны. Пентагон подтвердил намерение сократить расходы в 2026 году на 50 млрд долларов. Министр обороны США велел разработать план резкого сокращения бюджета Пентагона.

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