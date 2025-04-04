Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин Трампом

Пекин обратился в ВТО из-за повышения пошлин США на китайские товары на 34%

Tекст: Елизавета Шишкова

4 апреля Пекин направил иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на решение президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на китайские товары на 34%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства коммерции Китая.

В заявлении ведомства подчеркивается, что действия Трампа «серьезно нарушают правила ВТО, наносят серьезный ущерб законным правам и интересам членов ВТО и серьезно подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок». Министерство добавило, что американские тарифы создают угрозу для стабильности мирового экономического и торгового порядка, и Китай решительно выступает против этого.

Китайская сторона подчеркивает, что данные торговые меры США идут вразрез с многолетними договоренностями и международными обязательствами, что может привести к обострению торговой напряженности на мировой арене. Пекин намерен отстаивать свои права и интересы в соответствии с международными правилами и добиваться справедливого разрешения спора посредством механизмов ВТО, чтобы восстановить баланс в мировой торговле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

Китай призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий.

Китайские власти вводят с 10 апреля дополнительные пошлины в 34% на всю продукцию из Соединенных Штатов в ответ на действия администрации Дональда Трампа.