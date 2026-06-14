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Российские войска сформировали огневой мешок для ВСУ у Дробышева
Наступательные действия ВС России позволили заблокировать подразделения ВСУ рядом с населенным пунктом Дробышево в ДНР, несмотря на попытки украинского командования удержать стратегические высоты, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Активное продвижение армии России продолжается на краснолиманском участке фронта, особо успешными действиями бойцы отличились в районе Дробышева Донецкой Народной Республики (ДНР).
Попытки украинских сил контратаковать ради удержания важных позиций не увенчались успехом. Противник стремился любой ценой избежать полного окружения своей группировки на данном направлении.
«Юго-западнее Дробышева наши военнослужащие, несмотря на контратаки противника, постепенно продолжают продвигаться вдоль береговой линии по направлению населенного пункта Маяки, а юго-западнее Красного Лимана наши военнослужащие зачищают лесистую местность», – заявил он ТАСС.
Марочко отметил, что здесь планомерно начинает формироваться огневой мешок для тех группировок ВСУ, которые находятся в данном районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Дандыкин заявил, что у ВСУ все меньше шансов уйти из Константиновки живыми. В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте. Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку.