Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов

Ростех на салоне «Флот-2026» представил комплекс перехвата БПЛА с нейросетью

Tекст: Тимур Шайдуллин

В рамках Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026» холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» презентовал новый комплекс борьбы с беспилотниками для защиты морских акваторий и береговой инфраструктуры России, передает ТАСС.

Генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин заявил: «Защита акваторий и прибрежной полосы в условиях постоянного изменения характера угроз объектам критической инфраструктуры в том числе требует новых подходов к их охране». Он подчеркнул, что приоритетом становится раннее обнаружение и быстрое распознавание целей, а холдинг активно внедряет в оптико-электронные системы технологии искусственного интеллекта.

В состав комплекса входят наземная оптико-электронная станция, дроны-перехватчики и рабочее место оператора. Изображение со станции поступает на монитор в пункт наблюдения, после чего дрон-перехватчик по ее командам выводится в район цели и на финальном участке автоматически наводится на объект с помощью нейросети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятие холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработало программный комплекс для централизованного управления системами защиты от беспилотников.

Ранее отечественный центр радиоэлектронных систем «Завант» представил автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения ударных дронов-перехватчиков на цели.

До этого сообщалось, что «Ростех» поставил в войска новые комплексы «Зубр» для автоматического обнаружения и сопровождения различных беспилотников при защите критически важных объектов.