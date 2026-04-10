В России создали систему единого управления защитой от дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предприятие холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработало новый программный комплекс для централизованного управления системами защиты от беспилотников, передает РИА «Новости».

В компании отмечают, что решение объединяет в единую сеть различные средства обнаружения и подавления дронов и предназначено для защиты промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры.

Платформа ориентирована на использование в ситуационных центрах. Она может объединять до 80 различных устройств, в том числе уже установленные на объектах системы, и отображать местоположение дронов на карте в режиме реального времени. Система также ведет автоматический журнал событий и позволяет настраивать разрешённые и запрещённые зоны для полётов беспилотников.

Комплекс работает автономно на серверах заказчика и не требует подключения к интернету. В первую очередь продукт рассчитан на крупные компании топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, для которых требования к безопасности особенно высоки.

В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что программный комплекс может не только уведомлять оператора о нарушениях воздушных границ, но и самостоятельно принимать решения о включении средств противодействия. По словам представителей компании, это позволяет снизить влияние человеческого фактора и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, войска получили на вооружение новые комплексы «Зубр» для автоматического обнаружения и сопровождения беспилотников.

Холдинг «Высокоточные комплексы» представил радиолокационную станцию для наведения дронов-перехватчиков.

Холдинг «Росэл» начал поставки модернизированных систем радиоэлектронного подавления беспилотников «Двина-100М».