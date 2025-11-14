Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
Международный аэропорт города Ижевска теперь официально носит имя конструктора Михаила Калашникова, следует из указа президента России Владимира Путина.
«Присвоить международному аэропорту Ижевск имя М.Т. Калашникова», – следует из указа. Решение вступает в силу со дня подписания указа.
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Калашников – дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. В 2009 году получил звание Героя России. Калашников проработал в Ижевске 60 лет, в честь него назван концерн.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил ивановскому аэропорту имя маршала Василевского.
Путин ранее подписал указ о присвоении аэропорту Нерюнгри в Якутии имени первого секретаря Якутского обкома Гавриила Чиряева.