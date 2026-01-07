Солодов объяснил ограничение мобильного интернета на Камчатке

Tекст: Антон Антонов

«Обсудили на заседании оперативного штаба ситуацию с перебоями мобильного интернета. Начиная с 31 декабря трудности испытывают жители большей части Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и отдельных территорий Елизовского округа», – сообщил Солодов в Telegram.

Солодов отметил, что такие меры по ограничениям мобильного интернета введены в связи с решением на федеральном уровне в субъектах, где находятся стратегические объекты Министерства обороны.

По словам губернатора, «Камчатка – стратегически важный регион», в нынешних реалиях должен быть готов к любым вызовам – «угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны».

Губернатор уточнил, что мобильные ограничения будут действовать до тех пор, пока этого требует стратегическая и тактическая обстановка. Он заверил, что как только ситуация позволит, доступ к мобильному интернету восстановят.

Солодов также подчеркнул, что нельзя оставлять людей без связи и продолжать взимать плату за неоказанные услуги. Для минимизации неудобств он поручил обеспечить бесперебойную работу бесплатных точек Wi-Fi и рассмотреть вопрос о скидках или перерасчете абонентской платы жителям за период ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Камчатского края предупредили о возможных временных перебоях мобильного интернета.