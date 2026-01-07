После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.14 комментариев
Солодов объяснил ограничение мобильного интернета на Камчатке
Ограничения мобильного интернета на территории Камчатского края введены по соображениям безопасности, сообщил губернатор края Владимир Солодов.
«Обсудили на заседании оперативного штаба ситуацию с перебоями мобильного интернета. Начиная с 31 декабря трудности испытывают жители большей части Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и отдельных территорий Елизовского округа», – сообщил Солодов в Telegram.
Солодов отметил, что такие меры по ограничениям мобильного интернета введены в связи с решением на федеральном уровне в субъектах, где находятся стратегические объекты Министерства обороны.
По словам губернатора, «Камчатка – стратегически важный регион», в нынешних реалиях должен быть готов к любым вызовам – «угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны».
Губернатор уточнил, что мобильные ограничения будут действовать до тех пор, пока этого требует стратегическая и тактическая обстановка. Он заверил, что как только ситуация позволит, доступ к мобильному интернету восстановят.
Солодов также подчеркнул, что нельзя оставлять людей без связи и продолжать взимать плату за неоказанные услуги. Для минимизации неудобств он поручил обеспечить бесперебойную работу бесплатных точек Wi-Fi и рассмотреть вопрос о скидках или перерасчете абонентской платы жителям за период ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Камчатского края предупредили о возможных временных перебоях мобильного интернета.