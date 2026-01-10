Tекст: Дарья Григоренко

Мирошник подчеркнул: «Украина, которая, скажем так, реально уничтожает свое население, то, которое осталось, они уничтожают. Они наносят удары. Я вам давал эти вот комментарии людей, которые сами признаются, что их дома реально сжигают, бомбят». Он отметил, что подобные свидетельства подтверждают слова самих жителей пострадавших регионов, передает РИА «Новости».

Также дипломат сообщил, что российские войска продолжают эвакуировать мирных жителей из Красноармейска. По его словам, в это время украинская сторона наносит удары, заявляя при этом, что на этих территориях украинцев больше нет.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах

Напомним, число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.