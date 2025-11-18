  • Новость часаТуск: Взрыв на железной дороге в Польше совершен гражданами Украины
    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов
    Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных из зоны боев украинцев
    Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть
    Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа
    Лихачев: Россия строит больше атомных ледоколов, чем СССР
    Ozon и Wildberries ответили на идею ограничить скидки на маркетплейсах
    Журналистку Агалакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    18 ноября 2025, 17:12 • Новости дня

    Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков

    Ростех сообщил о создании радара для дронов-перехватчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил радиолокационную станцию, способную направлять беспилотные аппараты для кинетического поражения опасных воздушных целей, сообщили в пресс-службе компании.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил создание компактной радиолокационной станции обзора воздушного пространства. Новая система получила мобильное исполнение и оснащена автономными системами питания, позиционирования и ориентации.

    РЛС может работать с различными оптико-тепловизионными средствами, а также предоставлять радиолокационные данные в автоматизированные системы управления. Станция выполняет функции наведения и управления БПЛА-перехватчиками, что позволяет уничтожать потенциально опасные беспилотные летательные аппараты кинетическим способом.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе холдинга подчеркнули, что технология существенно увеличивает эффективность противодействия угрозам со стороны дронов, особенно в составе современных комплексов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее корпорация «Ростех» поставила два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения иностранному заказчику. Также «Ростех» разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Холдинг «Росэл» запустил серийное производство гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов.

    18 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа

    Путин: Новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя

    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, подчеркнул президент Владимир Путин.

    «Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», – сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, «Сталинград» будет символом таланта и созидательной силы российского народа. Президент выразил уверенность, что судно будет достойно носить свое имя.

    «Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал он.

    Путин также отметил, что Россия – единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов.

    Он добавил, что несмотря на текущие сложности, Россия продолжит наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение.

    Президент обратил внимание, что строительство атомных ледоколов в России ведется исключительно на основе отечественных технологий.

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    В марте Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    18 ноября 2025, 14:00 • Новости дня
    Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева

    Песков: Никакие самолеты не изменят положение Украины на фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки французских истребителей Rafale не смогут изменить положение дел на линии боевого соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Какие бы самолеты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    По его словам, к такому выводу пришли все военные эксперты.

    Агентство Reuters сообщало, что в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского во Францию стороны обсудят передачу систем ПВО SAMP/T, ракет и истребителей Rafale.

    Издание Military Watch Magazine писало, что французские истребители Rafale не смогут оказать значительного влияния на исход боевых действий на Украине.

    Ранее Зеленский проводил переговоры в Греции по поводу возможных поставок зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale.

    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    17 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Медведев заявил о продолжении СВО до достижения целей России

    Медведев: СВО не завершится, пока Россия не достигнет своих целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция будет продолжаться до полного достижения поставленных Россией целей, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с активистами «Молодой гвардии «Единой России».

    Кадры мероприятия опубликованы на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

    «Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», – подчеркнул Медведев.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России. Он поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

    18 ноября 2025, 14:57 • Новости дня
    Представители России и БРИКС обсудили энергетические поставки в Германию с депутатом АдГ
    Представители России и БРИКС обсудили энергетические поставки в Германию с депутатом АдГ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе симпозиума «БРИКС – Европа» в Сириусе парламентарий от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре провел переговоры с представителями России и стран БРИКС.

    По его словам, между участниками произошел обмен важной информацией, а также закладывались основы доверительных отношений, передает ТАСС.Котре отметил, что партия АдГ видит для себя важную миссию поддерживать диалог с Россией, несмотря на оппозиционный статус в Германии. Он подчеркнул, что даже в кризис нужны переговоры между странами, чтобы сохранять каналы взаимодействия.

    «Несмотря на нашу роль оппозиционной партии, нас восприняли всерьез как партнера при обсуждении вопроса о восстановлении энергетических поставок», – заявил Котре.

    Напомним, депутаты АдГ посетили Сочи на фоне угроз исключения из партии.

    Ранее делегация АдГ анонсировала предстоящий визит в Россию.

    18 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Лихачев: Россия строит больше атомных ледоколов, чем СССР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Советский Союз не достигал таких масштабов строительства атомных ледоколов, как современная Россия.

    Он подчеркнул, что даже в самые «тучные» советские времена не строилось такого количества ледоколов одновременно, передает РИА «Новости».

    Заявление Лихачева прозвучало в ходе церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград», которая прошла в режиме видеоконференции.

    Во вторник президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Он заявил, что ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа.

    18 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Компания из Твери удалила храм Василия Блаженного с упаковки туалетной бумаги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После жалоб на оскорбление чувств верующих компания «Тверь Тиссью» изменила дизайн своей туалетной бумаги, убрав собор Василия Блаженного и Спасскую башню Кремля с упаковки.

    Компания «Тверь Тиссью» убрала изображения собора Василия Блаженного и Спасской башни Кремля с обертки туалетной бумаги, передает ТАСС. По словам представителя фирмы, решение о смене этикетки приняли сразу после возникновения ситуации. Этикетку заменили, сразу после публикаций в медиа, сообщили в компании.

    Скандал разгорелся после обращения депутата Госдумы Михаила Матвеева, который сообщил, что использование семантики известных символов на хозяйственных товарах может восприниматься как дискредитация органов власти и оскорбление чувств верующих. Он также пригрозил подать заявление в Генеральную прокуратуру России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти пообещали наказать грузинский ресторан в Оренбурге за использование стилизованного изображения Собора Василия Блаженного с хинкали вместо куполов на листовках.

    17 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    После атаки дрона ВСУ в Белгородской области загорелся ТЦ

    Гладков: После атаки дрона ВСУ в Белгородской области загорелся ТЦ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кровля коммерческого объекта в городе Короча в Белгородской области загорелась после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Пострадавших в результате происшествия нет, сообщил Гладков в Telegram-канале. Он сопроводил свою публикацию фото охваченного огнем ТЦ «Вокзальный».

    Пожарные расчеты продолжают ликвидировать последствия пожара, уточнил Гладков.

    Он добавил, что еще один удар беспилотника выбил окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Кроме того, в результате атаки частично остались без электроснабжения город Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка.

    Ранее в Волгограде после атаки БПЛА произошел пожар в многоквартирном доме.

    На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА.

    Накануне женщина пострадала от удара БПЛА по коммерческому объекту в Белгородской области.

    17 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    На трассе «Кола» в Заполярье столкнулись пять автомобилей

    Tекст: Валерия Городецкая

    На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области столкнулись пять автомобилей, включая грузовик-тягач, сообщило управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧС и ПБ) региона.

    Авария произошла на 1 120-м километре дороги, говорится в сообщении в группе управления в соцсети «ВКонтакте». Столкнулись грузовой автомобиль Freightliner и легковая «Газель Next». После удара «Газель Next» опрокинулась, а тягач Freightliner съехал в кювет, при этом его полуприцеп заблокировал одну из полос движения.

    В пустую платформу-контейнеровоз грузового MAN, ранее остановившегося перед Freightliner, врезался Ford Focus после удара сзади грузового JAC.

    В ДТП пострадали три человека, один из которых был госпитализирован, еще двое получили помощь на месте.

    Накануне утром в Красногвардейском районе Белгородской области в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с грузовиком DAF, перевозившим зерно, погибли два человека, еще шесть получили травмы.

    17 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    В «Мастерской новых медиа» стартовал отбор на бесплатное обучение в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Мастерской новых медиа» стартовал прием заявок на бесплатное обучение по программе повышения квалификации для опытных специалистов в сфере медиа.

    В этом году участникам предлагают три трека: «Мастерская управления событиями», «Медиакоммуникации» и «Стратегические коммуникации», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Формат направления «Мастерская управления событиями» впервые станет международным. К участию приглашаются как организаторы крупных мероприятий из России, так и русскоговорящие специалисты, работающие за рубежом: event-менеджеры, постановщики шоу, эксперты молодежной и культурной политики, сотрудники НКО. Пройти первоначальный отбор можно на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф до 7 декабря.

    Трек «Медиакоммуникации» рассчитан на тех, кто ежедневно работает с созданием и продвижением контента. Подать заявку могут авторы и редакторы пабликов и каналов, блогеры, журналисты, аналитики, медиаменеджеры и специалисты по SMM. Направление «Стратегические коммуникации» ориентировано на людей, формирующих крупные медиапроекты и информационные кампании. К участию допускаются авторы концепций, сценаристы, продюсеры и специалисты в сфере политкоммуникаций. Первичный отбор по этим двум направлениям продлится до 13 января.

    В рамках программы участникам предоставят возможность работать напрямую с ведущими практиками индустрии. Обучение построено по модели авторских мастерских. Среди приглашенных экспертов – начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, журналист Владимир Соловьев и другие специалисты.

    Программа охватывает такие вопросы, как привлечение ресурсов для реализации инициатив, поиск актуальных тематических ниш, усиление медиапроектов за счет современных инструментов, в том числе технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Участники смогут получить практические навыки, ознакомиться с реальными кейсами крупных заказчиков, а также в командах разработать собственные проекты и представить их экспертам.

    «Мастерская новых медиа» – это образовательная площадка для медийных экспертов, PR-специалистов, блогеров и лидеров мнений. Помимо обучения, проект объединяет профессиональное сообщество, которое уже включает более 1400 участников из России и других стран.

    17 ноября 2025, 17:46 • Новости дня
    В Москве заочно осудили гражданина Украины за реабилитацию нацизма

    Суд Москвы заочно осудил гражданина Украины за реабилитацию нацизма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Украины Михаила Пуха к 4 годам 6 месяцам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма.

    Как уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры, Пуху предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС.

    Помимо лишения свободы, Пух на 5 лет лишен права заниматься администрированием сайтов электронных и телекоммуникационных сетей.

    Следствием установлено, что в мае 2021 года, находясь на Украине, Пух из идеологических мотивов разместил на сайте «Бессмертный полк – онлайн» анкету с данными нацистского преступника, выдав его за борца с немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Сейчас Пух заочно арестован и объявлен в розыск.

    В августе дело о реабилитации нацизма возбудили против блогера Арсена Маркаряна.

    В сентябре Московский городской суд заочно признал директора Нарвского музея Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову виновной по статье о реабилитации нацизма.

    17 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Мишустин провел встречу с главой Госсовета КНР в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Доме правительства в преддверии сессии Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС).

    Заседание пройдет под председательством Мишустина и станет заключительным мероприятием российского председательства в ШОС за 2024–2025 годы, передает ТАСС. На встречу приглашены государства – члены организации, а также представители стран – партнеров по диалогу, наблюдателей и международных организаций.

    В работе заседания ожидается участие делегатов СНГ, Евразийского экономического союза, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также Диалога по сотрудничеству в Азии.

    Ранее Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана в Москве.

    18 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд зарубежных стран проявляют интерес к возможности передачи технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотных летательных аппаратов линейки Supercam на своей территории, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow – 2025.

    Згировская сообщила, что ряд иностранных государств выразили заинтересованность в получении технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотников Supercam на своих территориях, передает ТАСС. Основное внимание зарубежных партнеров привлек флагман Supercam S350, который известен результативным применением в ходе СВО, а также надежностью, устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы и качеством аэроразведки.

     Згировская отметила, что «потенциальные заказчики проявляют интерес к возможностям работы Supercam S350 с артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также сопряжению с барражирующими боеприпасами, роль которых в современных военных конфликтах возросла».

     Представитель организации особо подчеркнула, что эффективность беспилотников серия Supercam на линии боевого соприкосновения подтверждается их работой по выявлению и точному определению координат целей, интеграции с системами вооружения и объективному контролю результата. Благодаря комплексной работе с ракетными войсками и артиллерией, цикл подготовки данных для удара значительно ускоряется по сравнению с традиционными методами наземной разведки.

     Дополнительно отмечено, что потенциальных покупателей привлекают простота эксплуатации комплекса, универсальность станции управления, совместимой со всеми аппаратами линейки, а также возможность запуска с автомобиля высокой проходимости, обеспечивающего мобильность и живучесть расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые беспилотники Supercam решили представить на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Первый конвертоплан Supercam презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

    18 ноября 2025, 10:25 • Новости дня
    Авиаракету Х-БПЛА впервые представили на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиационная ракета Х-БПЛА вместе с пусковой установкой впервые была официально продемонстрирована на статической экспозиции Dubai Airshow рядом с комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Авиационную ракету Х-БПЛА с пусковой установкой впервые представили на Ближнем Востоке на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow, сообщает ТАСС.

    Демонстрация прошла на статической экспозиции выставки, где ракета размещена рядом с российским зенитным ракетным комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку модернизированных авиационных ракет «Вихрь-1» для Минобороны.

    17 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Подтверждены сроки проведения российско-индийского саммита

    Лавров: Саммит России и Индии пройдет в Нью-Дели через три недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита, который состоится в столице Индии уже в следующем месяце.

    Он отметил, что встреча пройдет в Нью-Дели через три недели, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул своевременность текущего визита индийского коллеги в Россию в связи с подготовкой двустороннего саммита.

    Лавров сделал это заявление в начале переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах президента России Владимира Путина посетить Индию до конца 2025 года для участия в российско-индийском саммите.

    В сентябре Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.

    17 ноября 2025, 21:12 • Новости дня
    Военнослужащие СВО разработают собственные наставнические траектории для молодежи

    В Псковской области стартовала программа наставничества для 70 ветеранов и военнослужащих СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наставничество, развитие лидерских качеств и поддержка молодежи стали ключевыми темами образовательной программы для 70 ветеранов и участников специальной военной операции, которая проводится в рамках Всероссийского проекта «Истоки.Школа» в Псковской области.

    С 17 по 21 ноября центр «Истоки» в Печорах принимает военнослужащих, которые уже работают с молодёжью или планируют стать наставниками, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В рамках насыщенной программы участники учатся эффективной коммуникации с подростками, разбору жизненных ситуаций, развитию доверительных отношений и мотивированию молодого поколения. Каждый из них разрабатывает свою индивидуальную наставническую траекторию, определяя, в каком направлении он будет развиваться и с какими молодёжными группами намерен работать в будущем.

    Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи, а программа акцентирована на осмыслении своей роли, разборе особенностей подросткового возраста и понимании влияния взрослого человека на развитие молодых людей. Важной частью обсуждений стали вопросы, связанные с формированием доверия, особенностями работы с подрастающим поколением и практиками, помогающими оказывать реальную поддержку юношам и девушкам.

    Наставничество, как подчеркивают организаторы, основывается не только на профессиональных знаниях, но прежде всего на человеческом отношении – умении слушать, понимать и быть рядом. Обсуждение духовно-нравственных аспектов проходит при участии священостлужителей, что позволяет взглянуть на миссию наставника сквозь призму ценностей и внутренней ответственности.

    Инициатива объединила участников из 20 регионов страны, а программа нацелена на то, чтобы опыт служения и поддержки нашел отражение в новых проектах для молодежи по всей России.

